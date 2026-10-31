Moto3 Malaysia 2026: Quiles Pole, Veda Start Kedelapan

Maximo Quiles meraih pole pada kualifikasi Moto3 Malaysia di Sirkuit Sepang, yang ketiga dari musim 2026 yang didominasinya.

Dalam sesi kualifikasi Grand Prix Malaysia kelas Moto3 di Sepang, Maximo Quiles berhasil meraih *pole position*—yang ketiga baginya sepanjang tahun ini.

Pembalap tim Aspar tersebut sempat menempati posisi ketujuh setelah putaran pertamanya. Ia kemudian bangkit dan memimpin di depan dua pembalap lain dengan mencatatkan waktu putaran terbaik 2 menit 10,396 detik di akhir sesi Q2.

Quiles ditemani dua rookie di baris depan, Brian Uriarte - yang berpeluang mengunci gelar rookie - di posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,084 detik. Posisi tiga ditempati rookie tuan rumah, Hakim Danish, yang naik dari posisi enam ke urutan ketiga pada percobaan terakhirnya.

Pole-sitter Sepang 2025, David Almansa, menempati pole sementara setelah tercepat pada hari Jumat dan memimpin FP2. Namun, ia digeser ke posisi keempat oleh tiga pembalap lainnya. Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu mencoba membalas dengan mencatatkan sektor tercepat pada putaran terakhirnya namun ia justru mengalami kecelakaan - bersamaan dengan Uriarte -setelah ban motornya menyentuh bagian lintasan yang dicat.

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Alvaro Carpe menempati posisi tercepat kelima dengan motor Ajo kedua, unggul atas Matteo Bertelle di posisi keenam untuk tim Level Up - MTA, serta Joel Kelso - pembalap Honda terbaik - yang menempati posisi ketujuh untuk tim GRYD Racing.

Veda Pratama meraih pole untuk pertama kalinya tepat sepekan lalu, namun kondisi cuaca di Phillip Island membuat sang rookie tidak bisa memulai balapan dari posisi terdepan. Kali ini, pembalap Honda Team Asia itu menempati posisi kedepapan, mengungguli Adrian Fernandez di posisi kesembilan, dengan David Munoz melengkapi 10 besar untuk tim Dynavolt.

Rekor resmi Moto3 Malaysia:

Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 2’ 11.047s

Lap tercepat: Adrian Fernandez (2024) 2’ 09.542s