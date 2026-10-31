Moto3 Malaysia 2026: Quiles Pole, Veda Start Kedelapan

Hasil lengkap kualifikasi Moto3 Malaysia 2026, di Sirkuit Sepang putaran 19 dari 22.

Maximo Quiles picked up his third Moto3 pole position of 2026 at Sepang.
Maximo Quiles picked up his third Moto3 pole position of 2026 at Sepang.
© Gold and Goose

Maximo Quiles meraih pole pada kualifikasi Moto3 Malaysia di Sirkuit Sepang, yang ketiga dari musim 2026 yang didominasinya.

Dalam sesi kualifikasi Grand Prix Malaysia kelas Moto3 di Sepang, Maximo Quiles berhasil meraih *pole position*—yang ketiga baginya sepanjang tahun ini.

Pembalap tim Aspar tersebut sempat menempati posisi ketujuh setelah putaran pertamanya. Ia kemudian bangkit dan memimpin di depan dua pembalap lain dengan mencatatkan waktu putaran terbaik 2 menit 10,396 detik di akhir sesi Q2.

Quiles ditemani dua rookie di baris depan, Brian Uriarte - yang berpeluang mengunci gelar rookie - di posisi kedua dengan selisih waktu hanya 0,084 detik. Posisi tiga ditempati rookie  tuan rumah, Hakim Danish, yang naik dari posisi enam ke urutan ketiga pada percobaan terakhirnya.

Pole-sitter Sepang 2025, David Almansa, menempati pole sementara setelah tercepat pada hari Jumat dan memimpin FP2. Namun, ia digeser ke posisi keempat oleh tiga pembalap lainnya. Pembalap tim Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu mencoba membalas dengan mencatatkan sektor tercepat pada putaran terakhirnya namun ia justru mengalami kecelakaan - bersamaan dengan Uriarte  -setelah ban motornya menyentuh bagian lintasan yang dicat.

Alvaro Carpe menempati posisi tercepat kelima dengan motor Ajo kedua, unggul atas Matteo Bertelle di posisi keenam untuk tim Level Up - MTA, serta Joel Kelso - pembalap Honda terbaik - yang menempati posisi ketujuh untuk tim GRYD Racing.

Veda Pratama meraih pole untuk pertama kalinya tepat sepekan lalu, namun kondisi cuaca di Phillip Island membuat sang rookie tidak bisa memulai balapan dari posisi terdepan. Kali ini, pembalap Honda Team Asia itu menempati posisi kedepapan, mengungguli Adrian Fernandez di posisi kesembilan, dengan David Munoz melengkapi 10 besar untuk tim Dynavolt.

Rekor resmi Moto3 Malaysia:
Lap balapan tercepat: David Alonso (2025) 2’ 11.047s
Lap tercepat: Adrian Fernandez (2024) 2’ 09.542s

Moto3 Malaysia 2026 - Sepang - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Maximo QuilesSPACFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)2' 10.396s
2Brian UriarteSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.084s
3Hakim DanishMALAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+0.133s
4David AlmansaSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.175s
5Alvaro CarpeSPARed Bull KTM Ajo (KTM)+0.208s
6Matteo BertelleITA LEVEL UP - MTA (KTM)+0.448s
7Joel KelsoAUSGRYD  Racing (Honda)+0.459s
8Veda PratamaINAHonda Team Asia (Honda)+0.465s
9Adrian FernandezSPALeopard Racing (Honda)+0.702s
10David MunozSPALiqui Moly Dynavolt Intact GP (KTM)+0.733s
11Scott OgdenGBRCIP Green Power (KTM)+0.742s
12Marco MorelliARGCFMOTO Gaviota Aspar Team (KTM)+0.805s
13Eddie O'SheaGBRGRYD - Racing (Honda)+0.890s
14Guido PiniITA Leopard Racing (Honda)+1.041s
15Ryusei YamanakaJPNAEON Credit- MT Helmets - MSI (KTM)+1.043s
16Joel EstebanSPALEVEL UP - MTA (KTM)+1.187s
17Adrian CrucesSPACIP Green Power (KTM)+1.357s
18Rico SalmelaFINRed Bull KTM Tech3 (KTM)+1.371s
Q1
19Zen MitaniJPNHonda Team Asia (Honda)2' 11.764s
20Valentin PerroneARGRed Bull KTM Tech3 (KTM)2' 11.823s
21Kiattisak SinghapongTHARivacold Snipers Team (Honda) 2' 11.981s
22Casey O'GormanIRLSIC58 Squadra Corse (Honda)2' 11.997s
23Jesus RiosSPARivacold Snipers Team (Honda) 2' 12.130s
24Ruche MoodleyRSACODE Motorsports (KTM)2' 12.713s
25Leo RammerstorferAUTSIC58 Squadra Corse (Honda)2' 12.819s

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2026
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Sirkuit Internasional Sepang
Moto3 Malaysia 2026: Quiles Pole, Veda Start Kedelapan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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