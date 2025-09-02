Line-Up Pembalap MotoGP 2026: Situasi Grid Sejauh Ini

Situasi kontrak saat ini setiap pembalap MotoGP untuk musim 2026,yang menandai terakhir era mesin 1000cc.

Johann Zarco, LCR Honda, 2025 Hungarian MotoGP
Johann Zarco, LCR Honda, 2025 Hungarian MotoGP
© Gold and Goose

Berikut perkembangan terkini untuk line-up MotoGP 2026 - ditambah rumor terbaru seputar pergerakan di paddock.

Line-Up MotoGP 2026: Situasi Sejauh ini

PembalapTimKontrak (Tahun Berakhir)
Marc MarquezDucati Lenovo Team2026
Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team2026
Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing"Kontrak Multi-Tahun" (2026)
Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing2026
Jorge MartinAprilia Racing"Kontrak Multi-Tahun" (2026)
Marco BezzecchiAprilia Racing"Kontrak Multi-Tahun" (2026)
Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP2026
Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP2026
Luca MariniHonda HRC2026
Joan MirHonda HRC2026
Fabio di GiannantonioPertamina Enduro VR46Kontrak Ducati, 2026
Franco MorbidelliPertamina Enduro VR462026.
Alex MarquezGresini Racing MotoGPKontrak Gresini, 2026
Fermin AldeguerGresini Racing MotoGP
Kontrak Ducati,  2026. Opsi tambahan dua musim.
Toprak RazgatliogluPrima Pramac RacingKontrak Yamaha, 2027
Johann ZarcoLCR Honda CastrolKontrak HRC, 2027
Somkiat ChantraLCR Honda IdemitsuKontrak HRC, 2025 (opsi untuk 2026)
Raul FernandezTrackhouse MotoGP2026
Ai OguraTrackhouse MotoGP2026
Maverick VinalesRed Bull KTM Tech3"Kontrak Multi-Tahun" (2026)
Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3"Kontrak Multi-Tahun" (2026)
   
Kontrak habis di 2025
Jack MillerPrima Pramac Racing2025
Miguel OliveiraPrima Pramac Racing2026, tergantung klausul kontrak.

Ducati

Line-up tim pabrikan Lenovo Ducati yang terdiri dari Francesco Bagnaia dan Marc Marquez telah dikonfirmasi untuk musim MotoGP 2026.

Demikian pula, jajaran tim satelit Gresini Ducati yang terdiri dari Alex Marquez dan rookie 2025 Fermin Aldeguer juga ditetapkan untuk tahun depan.

Fabio di Giannantonio dari VR46 memulai kontrak pabrikan baru berdurasi dua tahun pada tahun 2025, tetapi akan ada satu Desmosedici yang berpotensi tersedia untuk tahun 2026 dengan rekan setimnya Franco Morbidelli yang saat ini terikat kontrak satu tahun.

Pedro Acosta telah dikabarkan menjadi target VR46. Valentino Rossi dekat dengan Acosta, dan tim VR46 belum mampu meredam rumor bahwa mereka mungkin akan bergabung.

Uccio Salucci dari VR46 bahkan mengonfirmasi bahwa mereka bertemu Acosta untuk minum kopi, meskipun ia juga menyatakan kesetiaannya kepada Morbidelli.

Pada tanggal 2 September, VR46 mengonfirmasi Morbidelli akan bertahan hingga tahun 2026.

KTM

Terlepas dari masalah keuangan yang terjadi baru-baru ini, keempat pebalap KTM - Brad Binder dan Pedro Acosta di tim pabrikan KTM, serta rekrutan baru Tech3, Maverick Vinales dan Enea Bastianini - dikontrak hingga akhir 2026.

Rumor yang menyebutkan KTM kemungkinan akan kehilangan Acosta ke VR46 juga telah mereda,  setelah mereka mempertahankan line-up mereka untuk 2026.

Acosta sempat mengungkapkan rasa frustrasinya dengan KTM, tapi menarik lagi kata-katanya setelah langkah maju yang didapat dengan RC16 pada pertengahan musim. 

Bos KTM, Pit Beirer, menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan keempat pebalap mereka saat ini untuk tahun depan.

Aprilia

Jorge Martin
Jorge Martin

Jorge Martin sempat menjadi fokus utama di Aprilia.

Juara bertahan MotoGP itu menandatangani kontrak dua tahun di awal 2025, tetapi mengumumkan bahwa ia ingin menggunakan klausul keluar untuk mencari tim baru tahun depan.

Martin telah menarik keputusannya, meskipun ada minat yang jelas dari Honda, dan mengonfirmasi bahwa ia akan bertahan. Daya saing motor Aprilia telah membuat Martin tetap tertarik.

Marco Bezzecchi, rekan setim pabrikannya, terikat kontrak dengan Aprilia hingga 2026.

Pembalap Trackhouse Raul Fernandez dan rookie 2025 Ai Ogura juga memulai kontrak dua tahun tahun ini.

Namun, kelangsungan Fernandez di tahun 2026 masih jauh dari pasti - meskipun serangkaian finis di 10 besar akan membantunya.

Yamaha

Tim pabrikan Monster Yamaha yang beranggotakan Fabio Quartararo dan Alex Rins memiliki hingga akhir 2026.

Namun, Quartararo - yang saat ini berstatus pembalap MotoGP dengan bayaran tertinggi - telah berulang kali memperingatkan Yamaha bahwa ia tidak akan puas kecuali mereka menyediakan motor yang kompetitif. 

Keputusasaan Yamaha untuk kembali menjadi tim terdepan berarti status pabrikan Rins juga menjadi sorotan meskipun ia masih dikontrak.

Pramac Yamaha akan menyambut Toprak Razgatlioglu, yang menukar World Superbike dengan MotoGP, pada tahun 2026.

Pertanyaan muncul untuk kursi kedua Pramac, dengan Yamaha melirik bintang Moto2 seperti Diogo Moreira dan Manuel Gonzales untuk berpasangan dengan Razgatlioglu, meski akhirnya tidak terwujud.

Dengan demikian, Jack Miller tampaknya akan mendapatkan anggukan untuk tetap di Pramac, menyingkirkan Miguel Oliveira dalam prosesnya.

Honda

Honda akan mempertahankan Joan Mir dan Luca Marini di motor pabrikan mereka pada tahun 2026.

Sebelumnya, terdapat perebutan kursi Marini. Jorge Martin atau Pedro Acosta dikabarkan merupakan rekrutan impian Honda, tetapi tidak dapat diraih.

Alberto Puig juga menepis rumor bahwa mereka akan mencoba memulangkan Marc Marquez.

Johann Zarco sempat dikaitkan dengan promosi dari LCR ke tim pabrikan. Namun, ia akan tetap bersama LCR setelah menandatangani kontrak dua tahun.

Somkiat Chantra kemungkinan akan digantikan oleh Diogo Moreira yang santer dikaitkan.

