Moreira Jelaskan Bagian Tersulit dari Adaptasi dengan MotoGP

Setelah mengunci gelar Moto2 pada Grand Prix Valencia penutup musim di Ricardo Tormo, Diogo Moreira masih harus menahan euforianya karena ada pekerjaan besar yang menanti setelahnya, tes MotoGP Valencia.

Ajang tersebut menjadi kesempatan pertama Moreira untuk mengendarai Honda RC213V yang akan ia gunakan pada tahun 2026.

Moreira bukan satu-satunya rookie 2026 yang mengikuti tes Valencia, karena Toprak Razgatlioglu juga membalap di sana bersama tim Pramac Yamaha.

Tapi berbeda dari Razgatlioglu, Moreira tidak memiliki kesempatan untuk tes privat sebelum tes resmi satu hari di Valencia – jadi ini benar-benar 'pengalaman pertama' bagi Moreira.

Ada beberapa hal tentang motor MotoGP yang membuatnya lebih ekstrem daripada yang lain, terutama ban Michelin, tenaga mesin, dan rem karbon.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagi Juara Dunia Moto2 yang baru saja dinobatkan, poin terakhirlah yang paling sulit dipahaminya.

“Pada akhirnya, saya rasa yang paling sulit dipahami adalah rem,” ujar Moreira setelah tes Valencia. “Kami perlu memanaskan rem dengan sangat baik. Selain itu, di awal sulit untuk memahami kapan saya harus menghentikan motor.

“Tapi, pada akhirnya, saya rasa kami melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini.”

Moreira menambahkan bahwa awalnya sulit untuk membuka gas sepenuhnya: “Pada akhirnya, di pintu keluar pertama, sulit untuk membuka gas penuh di lintasan lurus.

“Saya agak takut di awal, tetapi pada akhirnya saya sangat menikmatinya, jadi saya pikir sesi terakhir jauh lebih baik.”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Dengan hanya satu hari yang dipersingkat bersama RC213V, Moreira enggan memberikan pendapat tentang karakteristik motor, tetapi ia antusias dengan tingkat performa yang ditunjukkan motor tersebut.

"Pada akhirnya sulit dijelaskan karena ini pertama kalinya saya di MotoGP dan saya juga mempelajari garis-garis, juga rem," kata pebalap LCR Honda tersebut. "Jadi, sulit untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya kami melihat Honda sangat kompetitif sehingga akan bagus tahun depan."

Setelah uji coba pertamanya di motor MotoGP, Moreira setidaknya bisa memahami peningkatan fisik yang perlu ia lakukan agar siap menghadapi putaran pertama tahun 2026.

"Yang pasti, sekarang kami perlu banyak berlatih musim dingin ini karena pada akhirnya kami tidak menyelesaikan terlalu banyak putaran hari ini," aku pembalap Brasil itu. "Saya rasa kami perlu berlatih musim dingin ini dan kita lihat saja nanti."