Moreira Jelaskan Bagian Tersulit dari Adaptasi dengan MotoGP

Diogo Moreira sudah memulai perjalanannya sebagai pembalap MotoGP pada tes Valencia pekan lalu.

Diogo Moreira, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
Diogo Moreira, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah mengunci gelar Moto2 pada Grand Prix Valencia penutup musim di Ricardo Tormo, Diogo Moreira masih harus menahan euforianya karena ada pekerjaan besar yang menanti setelahnya, tes MotoGP Valencia.

Ajang tersebut menjadi kesempatan pertama Moreira untuk mengendarai Honda RC213V yang akan ia gunakan pada tahun 2026. 

Moreira bukan satu-satunya rookie 2026 yang mengikuti tes Valencia, karena Toprak Razgatlioglu juga membalap di sana bersama tim Pramac Yamaha. 

Tapi berbeda dari Razgatlioglu, Moreira tidak memiliki kesempatan untuk tes privat sebelum tes resmi satu hari di Valencia – jadi ini benar-benar 'pengalaman pertama' bagi Moreira.

Ada beberapa hal tentang motor MotoGP yang membuatnya lebih ekstrem daripada yang lain, terutama ban Michelin, tenaga mesin, dan rem karbon.

Bagi Juara Dunia Moto2 yang baru saja dinobatkan, poin terakhirlah yang paling sulit dipahaminya.

“Pada akhirnya, saya rasa yang paling sulit dipahami adalah rem,” ujar Moreira setelah tes Valencia. “Kami perlu memanaskan rem dengan sangat baik. Selain itu, di awal sulit untuk memahami kapan saya harus menghentikan motor.

“Tapi, pada akhirnya, saya rasa kami melakukan pekerjaan yang sangat baik hari ini.”

Moreira menambahkan bahwa awalnya sulit untuk membuka gas sepenuhnya: “Pada akhirnya, di pintu keluar pertama, sulit untuk membuka gas penuh di lintasan lurus.

“Saya agak takut di awal, tetapi pada akhirnya saya sangat menikmatinya, jadi saya pikir sesi terakhir jauh lebih baik.”

Dengan hanya satu hari yang dipersingkat bersama RC213V, Moreira enggan memberikan pendapat tentang karakteristik motor, tetapi ia antusias dengan tingkat performa yang ditunjukkan motor tersebut.

"Pada akhirnya sulit dijelaskan karena ini pertama kalinya saya di MotoGP dan saya juga mempelajari garis-garis, juga rem," kata pebalap LCR Honda tersebut. "Jadi, sulit untuk dikatakan, tetapi pada akhirnya kami melihat Honda sangat kompetitif sehingga akan bagus tahun depan."

Setelah uji coba pertamanya di motor MotoGP, Moreira setidaknya bisa memahami peningkatan fisik yang perlu ia lakukan agar siap menghadapi putaran pertama tahun 2026.

"Yang pasti, sekarang kami perlu banyak berlatih musim dingin ini karena pada akhirnya kami tidak menyelesaikan terlalu banyak putaran hari ini," aku pembalap Brasil itu. "Saya rasa kami perlu berlatih musim dingin ini dan kita lihat saja nanti."

In this article

Moreira Jelaskan Bagian Tersulit dari Adaptasi dengan MotoGP
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Latest News

Moto2 News
Tes Moto2 dan Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
2h ago
Barry Baltus
WSBK Results
Tes WorldSBK Jerez Novebmer: Hasil Akhir Hari Rabu (17:00)
2h ago
Andrea Locatelli, November 2025 Jerez WorldSBK Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Moreira Jelaskan Bagian Tersulit dari Adaptasi dengan MotoGP
3h ago
Diogo Moreira, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Rins Klaim Yamaha V4 "Lebih Baik" di Area Kunci pada Tes Valencia
3h ago
Alex Rins, 2025 Valencia MotoGP Test
MotoGP News
Enam Pembalap MotoGP akan Mengikuti Balapan 100km Valentino Rossi
3h ago
Valentino Rossi

More News

F1 News
Apakah Aturan Wajib Dua Stop akan Membatasi McLaren di Qatar?
3h ago
McLaren
F1 News
BREAKING: Aston Martin Tunjuk Adrian Newey sebagai Team Principal
3h ago
Adrian Newey
MotoGP News
Penilaian Zarco Terkait Motor Baru Honda usai Tes Valencia
4h ago
Johann Zarco, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Lorenzo Sebut Dua Hal yang Dibutuhkan Jorge Martin untuk Bangkit
4h ago
Jorge Martin, 2025 MotoGP Valencia Test. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Miguel Oliveira Tidak Ingin Terburu-Buru Soal Peran Tes MotoGP
5h ago
Miguel Oliveira (Pramac Yamaha), Jorge Martin (Aprilia)