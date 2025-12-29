Ini adalah pemandangan yang sudah biasa bagi penggemar MotoGP, di mana pembalap melakukan ritual pra-balapan di grid, dan Pedro Acosta bukanlah pengecualian.

Pada detik-detik terakhir sebelum balapan di grid, Crew Chief Acosta, Paul Trevathan, sering tertangkap kamera memberikan arahan intens di telinga pembalap Red Bull KTM tersebut.

Di saat-saat menegangkan terakhir di grid, kepala kru Pedro Acosta, Paul Trevathan, sering tertangkap kamera memberikan arahan intens di telinga pembalap Red Bull KTM tersebut.

Acosta yang fokus tetap memasang wajah datar, biasanya hanya merespons dengan serangkaian anggukan sambil mendengarkan dengan saksama setiap kata.

Jadi, apa sebenarnya yang dibicarakan?

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ini tentang memeriksa daftar periksa,” kata Trevathan kepada Crash.net.

“Kami sudah membicarakan rencana balapan, apa yang menurut kami secara teknis mungkin perlu dia lakukan sepanjang balapan.

“Jadi ini tentang memeriksa daftar periksa kecil - prosedur sederhana sebelum warming-up lap dan start - dan memastikan dia tahu saya ada di sana untuknya.

“Ini adalah kebiasaan kecil kami. Kami memiliki momen yang sedikit menegangkan di grid itu, tetapi ini adalah sesuatu yang selalu kami lakukan.”

"Aku ada di sini untuknya; dia tidak sendirian"

Lebih dari sekadar pengingat, Trevathan mengatakan percakapan itu juga tentang menegaskan bahwa ia tidak sendirian, khususnya saat para pembalap berada dalam kondisi paling terisolasi.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ini menunjukkan bahwa saya ada untuknya; dia tidak sendirian,” kata Trevathan. “Para pembalap ini keluar dan membuktikan 22 kali setahun betapa hebatnya mereka. Mereka menunjukkannya kepada dunia.

“Tetapi mereka juga berada di luar sana sendirian. Dan jika Anda mengalami hari yang buruk, itu bukan tempat yang menyenangkan. Ada pers dan semua hal lain setelah balapan yang dapat membuat Anda terpuruk.

“Orang-orang lupa bahwa ini adalah olahraga yang sangat sulit.”

Acosta berhasil bangkit dari awal musim 2025 yang mengecewakan menjadi paruh kedua yang luar biasa, mencetak dua belas podium dan naik ke posisi keempat dalam klasemen kejuaraan dunia.

Santi Hernandez, Joan Mir, MotoGP grid

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Joan Mir: "Santi lebih gugup dibanding saya!"

Trevathan tentu bukan satu-satunya kepala kru yang terlihat tegang selama aktivitas grid MotoGP.

Yang lainnya adalah Santi Hernandez, mantan kepala kru Honda Marc Marquez, yang sekarang bekerja dengan Joan Mir.

“Dia lebih gugup daripada saya,” Mir bercanda kepada Crash.net. “Biasanya, kami tidak banyak bicara di grid karena kami berbicara sebelumnya.

“Kemudian percakapan di grid yang tepat bergantung pada apa yang ingin diketahui setiap pembalap, dan juga gaya kepala kru.

“Tapi biasanya dengan Santi kami hanya berbicara tentang hal-hal seperti, ban apa yang telah dipilih oleh pembalap lain, dan tentang perubahan menit terakhir.”

Article continues below ADVERTISEMENT