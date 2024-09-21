WorldSBK Italia: Bulega Pole Meski Terjatuh di Akhir Sesi

Hasil lengkap Kualifikasi Superpole Putaran World Superbike Italia di Sirkuit Cremona.

Nicolo Bulega, 2024 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2024 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega meraih pole position pada sesi kualifikasi Superpole WorldSBK Italia di Sirkuit Cremona meski mengalami kecelakaan di akhir sesi.

Andrea Iannnone mengambil inisiatif awal di Superpole, namun torehan 1 menit 27,953 dari akhir sesi menempatkannya di depan para pesaing.

Iannone berakhir di posisi kedua, di depan Danilo Petrucci, yang akan menerima penalti turun tiga posisi grid pada Race 1 setelah dianggap menghalangi Remy Gardner pada FP2 hari Jumat.

Artinya, Alex Lowes, yang lolos kualifikasi keempat, akan memulai Race 1 di posisi ketiga. Andrea Locatelli juga akan naik dari posisi kelima ke posisi keempat, dan Sam Lowes dari posisi keenam ke posisi kelima, untuk Race 1.

Xavi Vierge menjadi pembalap Honda terbaik di posisi ketujuh, di depan Iker Lecuona dan Bradley Ray di baris ketiga, sementara Tito Rabat melengkapi 10 besar kualifikasi, bersama Garrett Gerloff dan Axel Bassani di baris keempat.

Saat Bulega meraih pole, itu adalah kualifikasi yang sulit untuk Bautista setelah hanya menempati posisi ke-13.

WorldSBK Italia - Cremona - Hasil Kualifikasi Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:27.953
2Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:28.068
3Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:28.285
4Alex LowesGBRKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:28.310
5Andrea LocatelliITAPata Prometeon YamahaYamaha R11:28.602
6Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:28.615
7Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:28.752
8Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:28.845
9Bradley RayGBRMotoxracing YamahaYamaha R11:28.883
10Tito RabatESPPuccetti RacingKawasaki ZX-10RR1:28.921
11Garrett GerloffUSABonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:28.959
12Axel BassaniITAKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:29.018
13Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:29.115
14Markus ReiterbergerGERROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:29.116
15Scott ReddingGBRBonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:29.120
16Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:29.310
17Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:29.435
18Michael Ruben RinaldiITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:29.516
19Niccolo CanepaITAPata Prometeon YamahaYamaha R11:30.174
20Marvin FritzGERGYTR GRT YamahaYamaha R11:30.195
21Philipp OettlGERGMT94 YamahaYamaha R11:30.227
22Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:30.243
23Alessandro DelbiancoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:30.295
24Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:30.615
25Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:30.853

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