WorldSBK Italia: Bulega Pole Meski Terjatuh di Akhir Sesi
Hasil lengkap Kualifikasi Superpole Putaran World Superbike Italia di Sirkuit Cremona.
Nicolo Bulega meraih pole position pada sesi kualifikasi Superpole WorldSBK Italia di Sirkuit Cremona meski mengalami kecelakaan di akhir sesi.
Andrea Iannnone mengambil inisiatif awal di Superpole, namun torehan 1 menit 27,953 dari akhir sesi menempatkannya di depan para pesaing.
Iannone berakhir di posisi kedua, di depan Danilo Petrucci, yang akan menerima penalti turun tiga posisi grid pada Race 1 setelah dianggap menghalangi Remy Gardner pada FP2 hari Jumat.
Artinya, Alex Lowes, yang lolos kualifikasi keempat, akan memulai Race 1 di posisi ketiga. Andrea Locatelli juga akan naik dari posisi kelima ke posisi keempat, dan Sam Lowes dari posisi keenam ke posisi kelima, untuk Race 1.
Xavi Vierge menjadi pembalap Honda terbaik di posisi ketujuh, di depan Iker Lecuona dan Bradley Ray di baris ketiga, sementara Tito Rabat melengkapi 10 besar kualifikasi, bersama Garrett Gerloff dan Axel Bassani di baris keempat.
Saat Bulega meraih pole, itu adalah kualifikasi yang sulit untuk Bautista setelah hanya menempati posisi ke-13.
WorldSBK Italia - Cremona - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:27.953
|2
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.068
|3
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.285
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:28.310
|5
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:28.602
|6
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.615
|7
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:28.752
|8
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:28.845
|9
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:28.883
|10
|Tito Rabat
|ESP
|Puccetti Racing
|Kawasaki ZX-10RR
|1:28.921
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:28.959
|12
|Axel Bassani
|ITA
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:29.018
|13
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.115
|14
|Markus Reiterberger
|GER
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:29.116
|15
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:29.120
|16
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.310
|17
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:29.435
|18
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.516
|19
|Niccolo Canepa
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.174
|20
|Marvin Fritz
|GER
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.195
|21
|Philipp Oettl
|GER
|GMT94 Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.227
|22
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:30.243
|23
|Alessandro Delbianco
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.295
|24
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:30.615
|25
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:30.853