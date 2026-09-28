Gigi Dall'Igna Menyanjung Ducati atas Kemenangan Gelar Bulega

Bos Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, sangat memuji Ducati Panigale V4 R setelah Nicolo Bulega memenangkan gelar juara WorldSBK 2026.

Nicolo Bulega crosses the line to win the WorldSBK title in Race 2 at Cremona.
Nicolo Bulega crosses the line to win the WorldSBK title in Race 2 at Cremona.
© Gold & Goose

Gelar WorldSBK Nicolo Bulega merupakan pencapaian puncak, tidak hanya bagi sang pembalap tetapi juga bagi motornya, Ducati Panigale V4 R yang tak terkalahkan.

Bulega tak dipungkiri tampil luar biasa sepanjang musim WorldSBK 2026. Setelah 30 balapan, ia meraih sembilan pole dari 10 putaran, memenangkan 26 balapan, tidak pernah gagal finis (DNF) dan mencatatkan 30 podium. Ia tidak pernah finis di luar posisi dua besar sepanjang musim, bahkan sejak tahun 2024 dalam balapan kondisi kering.

Di saat bersamaan, motor yang dikendarainya -  Ducati Panigale V4 R 2026 - telah menciptakan dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Superbike. Motor ini memenangkan seluruh 30 balapan dan menyapu bersih posisi podium sejak Race 2 Hungaria pada bulan Mei, serta menguasai tiga posisi teratas pembalap, dan tujuh dari 10 pembalap teratas.

Oleh karena itu, General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, juga ingin memastikan bahwa motor tersebut mendapatkan apresiasi yang layak.

Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

"Saya sangat bangga dengan kinerja Nicolo [Bulega] tahun ini, serta semua orang yang terlibat dalam pengembangan motor ini: tim-tim terkait dan mereka yang bekerja di Borgo Panigale," ujar Dall’Igna kepada WorldSBK.com setelah Race 2 di Cremona. 

"Semua orang telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya sangat bangga terhadap mereka."

Dall’Igna menambahkan: “Dia [Bulega] memenangkan hampir semua balapan musim 2026, jadi tentu saja dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.

“Namun, performa motornya juga jelas sangat bagus karena motor ini memenangkan semua balapan, dan semua tim yang menggunakannya meraih hasil fantastis musim ini. Saya sangat bangga akan hal itu.”

Bulega finis di posisi kedua dalam ketiga balapan di Cremona saat ia berupaya mengamankan gelar juara dengan risiko minimal. Namun, Panigale V4 R tetap berhasil memenangkan setiap balapan di tangan Iker Lecuona, yang juga meraih posisi pole.

Iker Lecuona leads Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Iker Lecuona leads Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Lecuona sendiri juga melontarkan pujian bagi Bulega usai Race 2 di Cremona, pembalap Spanyol itu mengaku bahwa Bulega - yang akan pindah ke MotoGP - tampil "sempurna di setiap balapan" sepanjang musim 2026.

Tags:

Nicolo Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
Gigi Dall'Igna Menyanjung Ducati atas Kemenangan Gelar Bulega
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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