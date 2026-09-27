Bulega Ungkap Momen Emosional Menuju Gelar WorldSBK 2026

Kemenangan gelar WorldSBK 2026 bagi Nicolo Bulega tampak tak tergoyahkan sejak putaran pertama di Phillip Island, namun pembalap Aruba.it Ducati itu mengaku tetap merasakan tekanan pada akhir pekan penentu di Cremona.

Bulega menuju Cremona dengan keunggulan 146 poin, dan memahami bahwa finis kedua - hasil terburuknya musim ini - di ketiga balapan sudah cukup baginya untuk mengunci gelar di kandang.

Dan itulah yang dilakukan Bulega sepanjang akhir pekan, finis kedua di belakang Iker Lecuona, dan memastikan gelar di akhir Race 2.

Itu terlihat seperti tugas sederhana bagi seorang pembalap yang memenangi 26 dari 27 balapan sebelum akhir pekan Italia, tapi Bulega mengungkap dirinya kesulitan untuk mengelola tekanan yang muncul sepanjang akhir pekan.

Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, victory lane. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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"Akhir pekan ini cukup emosional karena ada peluang untuk mengunci gelar juara dan sulit rasanya menangani segala tekanan itu," ujar Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com setelah Race 2 di Cremona. "Namun, pada akhirnya kami berhasil mewujudkannya dan saya sangat senang."

Dia menambahkan: “Terutama setelah hari Jumat - saat saya terjatuh dua kali, dan untuk yang kedua kalinya saya tidak tahu mengapa - situasinya memang sulit.

“Hari ini, sebelum balapan, saya berpikir, ‘Oke, jangan sampai jatuh, jangan melakukan hal-hal konyol, cukup bawa motor ini sampai garis finis’.

“Jadi, saya harus banyak berpikir hari ini, dan pada akhirnya - setelah melewati garis finis - saya mulai menangis; itu adalah momen yang sangat indah.”

Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Lengkapi 'Lingkaran Karier' di WorldSBK

Bagi Bulega, memenangkan gelar WorldSBK terasa seperti momen yang melengkapi perjalanan hidupnya, mengingat ia tumbuh besar di lingkungan *paddock* tempat ayahnya memiliki tim di kelas Supersport.

Saat ia kesulitan di Grand Prix, paddock World Superbike juga yang menyelamatkan karier Bulega. Ia mengawalinya di World Supersport pada tahun 2022, sebelum meraih gelar di kelas itu satu tahun kemudian.

Progresnya berlanjut dengan naik ke WorldSBK bersama Aruba.it pada tahun 2024, dan setelah dua kali menjadi runner-up - semuanya dari Toprak Razgatlioglu dan BMW - Bulega meraih gelar World Superbiknya tahun ini.

"Saat masih kecil, saya berada di *paddock* ini karena ayah saya memiliki tim di World Supersport," ujarnya.

"Saya hanyalah seorang anak kecil yang berkeliling di *paddock* ini, menyaksikan para idola saya—Bayliss, Haga, Corser, dan banyak pembalap hebat lainnya."

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"Lalu, setelah 20 tahun berlalu, saya berada di sini dan menjadi juara dunia. Sungguh luar biasa."

Tahun depan, Bulega akan menyusul Razgatlioglu berpindah dari WorldSBK ke MotoGP, bergabung dengan tim VR46 Ducati untuk musim 2027.