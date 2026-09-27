Morbidelli 'Bocorkan' Kepindahannya ke World Superbike Tahun Depan

Franco Morbidelli memang dikonfirmasi pindah ke WorldSBK tahun 2027, tapi sang pembalap secara tidak sengaja - atau bahkan sengaja - membenarkan kepindahan tersebut.

Morbidelli diberitakan akan menyebrang ke WorldSBK musim depan untuk menggantikan Nicolo Bulega di tim Aruba.it Ducati setelah sembilan tahun balap di MotoGP.

Belum ada pengumuman resmi mengenai masa depan juara dunia Moto2 2017 tersebut, namun ia sempat membocorkan ajang balap yang akan diikutinya musim depan saat menghadiri putaran WorldSBK di Cremona akhir pekan ini.

"Itu mengesankan," ujar Franco Morbidelli saat berbicara dalam siaran resmi WorldSBK usai Race 2, ketika ditanya mengenai performa Bulega sepanjang musim ini.

Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 San Marino MotoGP © Gold and Goose

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“Ducati tampil sangat mengesankan. Terutama Nicolo [Bulega]; dia meraih kemenangan telak di hampir semua tempat. Sungguh luar biasa.

“Senang rasanya bisa berada di sini dan menyaksikan dia memenangkan kejuaraan dunia Superbike. Sungguh menakjubkan bisa melihat momen ini.

“Ada emosi yang luar biasa, sekaligus perasaan yang menyenangkan bisa berada di sini, lebih dekat dengan dunia yang akan saya geluti tahun depan. Keren sekali.”

Kepindahan Morbidelli ke WorldSBK bersama tim pabrikan Ducati belum resmi, meskipun rumor mengenainya sangat kuat beredar. Komentarnya tentu tidak secara langsung menempatkannya di tim Aruba.it Racing untuk musim depan, namun setidaknya mempersempit kemungkinan tujuannya ke ajang WorldSBK.

Morbidelli akan menjadi rekan setim Iker Lecuona di tim pabrikan Ducati, yang kontraknya sudah diumumkan tak lama setelah memenangkan balapan WorldSBK pertamanya di Donington pada bulan Juli lalu.

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Di Cremona, saat Bulega mengamankan gelar juara WorldSBK 2026, Lecuona berhasil meraih tiga kemenangan tambahan. Itu adalah hat-trick pertamanya di Superbike, menyusul keberhasilannya meraih *pole position* kedua pada hari Sabtu.

Franco Morbidelli, 2026 Misano MotoGP. © Gold and Goose

Secara logis, berdasarkan performa tahun 2026, Lecuona akan memasuki musim 2027 sebagai favorit juara WorldSBK.

Namun, reputasi Morbidelli sebagai pemenang balapan MotoGP dan juara dunia Grand Prix tidak bisa diabaikan begitu saja, terlebih World Superbike juga akan beralih ke ban Michelin tahun depan, di mana Morbi sudah memiliki banyak pengalaman dengannya.

Morbidelli akan menjadi pembalap ketiga yang pindah dari MotoGP ke WorldSBK tahun depan Brad Binder (BMW) dan Jack Miller (Yamaha).

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