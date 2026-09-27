WorldSBK Italia 2026: Lecuona Hattrick, Bulega Pastikan Gelar
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Italia 2026 di Cremona, putaran 10 dari 12.
Iker Lecuona menutup akhir pekan WorldSBK Italia dengan meraih kemenangan Race 2, melengkapi hattrick pertamanya di akhir pekan World Superbike.
Tapi, sorotan utamanya tertuju ke Nicolo Bulega yang finis kedua - terpaut delapan detik dari rekan setimnya - tapi itu sudah cukup untuk memastikan gelar World Superbike jatuh ke tangannya.
Sekitar empat detik di belakang Bulega, Yari Montella meraih podium di posisi ketiga, membbayar lunas kekecewaan saat ia terjatuh di Race 1.
Alberto Surra menutup akhir pekan terbaiknya di WorldSBK dengan finis di posisi keempat, terpaut sedikit lebih dari satu detik di belakang Montella.
Posisi kelima menjadi milik Alex Lowes. Ia sempat berada di jalur untuk finis keenam, Sam Lowes sempat mencoba menyalipnya di Tikungan 13, Sam melebar dan terjatuh, sehingga pembalap Bimota tersebut melaju tanpa hambatan untuk mengamankan posisi kelima.
Jake Dixon mencatatkan hasil terbaiknya di WorldSBK dengan finis di posisi keenam, mengungguli Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Axel Bassani, dan Andrea Locatelli yang melengkapi posisi sepuluh besar.
WorldSBK Italia - Cremona - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps/Gap
|1
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|23 Laps
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|8.590
|3
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|12.724
|4
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|13.914
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|17.159
|6
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|20.917
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|21.405
|8
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|24.398
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|27.293
|10
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|31.636
|11
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|32.060
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|35.183
|13
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|35.438
|14
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|39.961
|15
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|40.359
|16
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|49.678
|DNF
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|DNF
|DNF
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF