WorldSBK Italia 2026: Lecuona Hattrick, Bulega Pastikan Gelar

Iker Lecuona menutup akhir pekan WorldSBK Italia dengan meraih kemenangan Race 2, melengkapi hattrick pertamanya di akhir pekan World Superbike.

Tapi, sorotan utamanya tertuju ke Nicolo Bulega yang finis kedua - terpaut delapan detik dari rekan setimnya - tapi itu sudah cukup untuk memastikan gelar World Superbike jatuh ke tangannya.

Sekitar empat detik di belakang Bulega, Yari Montella meraih podium di posisi ketiga, membbayar lunas kekecewaan saat ia terjatuh di Race 1.

Alberto Surra menutup akhir pekan terbaiknya di WorldSBK dengan finis di posisi keempat, terpaut sedikit lebih dari satu detik di belakang Montella.

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Posisi kelima menjadi milik Alex Lowes. Ia sempat berada di jalur untuk finis keenam, Sam Lowes sempat mencoba menyalipnya di Tikungan 13, Sam melebar dan terjatuh, sehingga pembalap Bimota tersebut melaju tanpa hambatan untuk mengamankan posisi kelima.

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Jake Dixon mencatatkan hasil terbaiknya di WorldSBK dengan finis di posisi keenam, mengungguli Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Axel Bassani, dan Andrea Locatelli yang melengkapi posisi sepuluh besar.