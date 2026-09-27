WorldSBK Italia 2026: Lecuona Hattrick, Bulega Pastikan Gelar

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Italia 2026 di Cremona, putaran 10 dari 12.

Iker Lecuona, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Iker Lecuona, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Iker Lecuona menutup akhir pekan WorldSBK Italia dengan meraih kemenangan Race 2, melengkapi hattrick pertamanya di akhir pekan World Superbike.

Tapi, sorotan utamanya tertuju ke Nicolo Bulega yang finis kedua - terpaut delapan detik dari rekan setimnya - tapi itu sudah cukup untuk memastikan gelar World Superbike jatuh ke tangannya.

Sekitar empat detik di belakang Bulega, Yari Montella meraih podium di posisi ketiga, membbayar lunas kekecewaan saat ia terjatuh di Race 1.

Alberto Surra menutup akhir pekan terbaiknya di WorldSBK dengan finis di posisi keempat, terpaut sedikit lebih dari satu detik di belakang Montella.

Posisi kelima menjadi milik Alex Lowes. Ia sempat berada di jalur untuk finis keenam, Sam Lowes sempat mencoba menyalipnya di Tikungan 13, Sam melebar dan terjatuh, sehingga pembalap Bimota tersebut melaju tanpa hambatan untuk mengamankan posisi kelima.

Jake Dixon mencatatkan hasil terbaiknya di WorldSBK dengan finis di posisi keenam, mengungguli Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Axel Bassani, dan Andrea Locatelli yang melengkapi posisi sepuluh besar.

WorldSBK Italia - Cremona - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R23 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R8.590
3Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R12.724
4Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R13.914
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99817.159
6Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R20.917
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R21.405
8Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR24.398
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99827.293
10Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R131.636
11Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R132.060
12Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR35.183
13Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R35.438
14Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R39.961
15Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R140.359
16Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R149.678
DNFSam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 RDNF
DNFTommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFMiguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF
DNFXavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFAlvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF

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World Superbikes
WorldSBK Italia 2026: Lecuona Hattrick, Bulega Pastikan Gelar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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