WorldSBK Italia 2026: Lecuona Kembali Menahan Bulega di Superpole Race

Hasil lengkap Superpole Race untuk WorldSBK Italia 2026 di Sirkuit Cremona, putaran ke-10 musim.

Iker Lecuona, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Iker Lecuona, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Iker Lecuona meraih kemenangan keduanya akhir pekan ini pada Superpole Race pada WorldSBK Italia di Cremona.

Bulega memilih ban belakang SCQ yang lebih lunak sedangkan Lecuona memakai SCX, keunggulan ban langsung dimanfaatkan oleh pembalap Italia itu untuk menyerang di bagian awal balapan.

Tapi sering balapan berjalan, keuntungan beralih ke Lecuona yang mulai membangun jarak pada paruh kedua balapan, akhirnya finis dengan keunggulan 2,005 detik di garis finis.

Bulega menjaga harapannya untuk mengunci gelar di depan pendukungnya dengan kembali finis kedua, sementara itu Alberto Surra melengkapi posisi tiga besar yang semuanya diisi Panigale V4 R.

Yari Montella menempati posisi keempat, mengungguli Sam Lowes dan Alex Lowes yang melengkapi jajaran enam besar.

Tommy Bridewell finis di posisi ketujuh, di depan Miguel Oliveira dan Jake Dixon yang berhasil merebut posisi kesembilan—posisi terakhir yang krusial—setelah memulai balapan dari urutan ke-18 di grid. Andrea Locatelli melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Italia 2026 - Cremona - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R2.005
3Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R5.214
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R5.550
5Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R6.540
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9987.772
7Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R9.386
8Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR11.197
9Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R13.294
10Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R114.144
11Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR16.254
12Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R116.905
13Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R17.153
14Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R117.937
15Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R18.915
16Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99820.547
DNFLorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 RDNF
DNFGarrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RRDNF
DNFStefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R1DNF
DNFAlvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFTwan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

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WorldSBK Italia 2026: Lecuona Kembali Menahan Bulega di Superpole Race
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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