WorldSBK Italia 2026: Lecuona Kembali Menahan Bulega di Superpole Race

Iker Lecuona meraih kemenangan keduanya akhir pekan ini pada Superpole Race pada WorldSBK Italia di Cremona.

Bulega memilih ban belakang SCQ yang lebih lunak sedangkan Lecuona memakai SCX, keunggulan ban langsung dimanfaatkan oleh pembalap Italia itu untuk menyerang di bagian awal balapan.

Tapi sering balapan berjalan, keuntungan beralih ke Lecuona yang mulai membangun jarak pada paruh kedua balapan, akhirnya finis dengan keunggulan 2,005 detik di garis finis.

Bulega menjaga harapannya untuk mengunci gelar di depan pendukungnya dengan kembali finis kedua, sementara itu Alberto Surra melengkapi posisi tiga besar yang semuanya diisi Panigale V4 R.

Read Also

Yari Montella menempati posisi keempat, mengungguli Sam Lowes dan Alex Lowes yang melengkapi jajaran enam besar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tommy Bridewell finis di posisi ketujuh, di depan Miguel Oliveira dan Jake Dixon yang berhasil merebut posisi kesembilan—posisi terakhir yang krusial—setelah memulai balapan dari urutan ke-18 di grid. Andrea Locatelli melengkapi posisi 10 besar.