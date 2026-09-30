BMW Tegaskan Ambisinya untuk Membuat WorldSBK Kembali Menarik

BMW telah mengucapkan selamat kepada Nicolo Bulega atas gelar WorldSBK-nya, namun bertekad untuk membuat kejuaraan kembali menarik.

BMW pledges to make WorldSBK “exciting again” in 2027
BMW pledges to make WorldSBK “exciting again” in 2027
© Gold and Goose

BMW telah menyampaikan ucapan selamat kepada Nicolo Bulega dan Ducati atas keberhasilan mereka mendominasi gelar juara WorldSBK, sembari bertekad untuk membuat kejuaraan ini kembali "seru" pada musim depan.

Sven Blusch, Kepala Motorsport BMW Motorrad, menyebut Bulega sebagai "juara yang layak" setelah pembalap asal Italia itu memastikan gelar juara saat kompetisi masih menyisakan dua putaran - atau enam balapan.

BMW dan mantan pembalapnya, Toprak Razgatlioglu, mengungguli Bulega dan Ducati dalam perebutan gelar juara pada dua musim sebelumnya.

Hal itu termasuk pertarungan sengit di putaran terakhir musim 2025, saat Razgatlioglu memastikan gelar juara dengan selisih hanya 13 poin, setelah ia dan Bulega memenangkan semua balapan - kecuali satu - sepanjang musim tersebut.

Nicolo Bulega, Miguel Oliveira.
Nicolo Bulega, Miguel Oliveira.
© Gold and Goose

Namun, dengan kepindahan Razgatlioglu ke MotoGP, Bulega tampil mendominasi persaingan musim ini.

Pembalap asal Italia itu tiba di Cremona setelah memenangi 26 dari 27 balapan awal, sementara satu balapan lainnya dimenangkan oleh rekan setim barunya di Ducati, Iker Lecuona.

Lecuona kemudian menyapu bersih kemenangan di ketiga balapan di Cremona, sedangkan Bulega selalu finis sebagai runner-up untuk mengunci gelar juara WorldSBK pertamanya.

"Selamat kepada Ducati dan Nicolo Bulega atas keberhasilan mengunci gelar juara lebih awal," ujar Blusch. "Dia adalah juara yang layak dan telah menjalani musim yang luar biasa.

"Kami akan mengerahkan segalanya untuk membuat persaingan kejuaraan kembali sengit tahun depan."

Bulega akan menyusul Razgatlioglu ke MotoGP musim depan, saat BMW menurunkan pembalap baru Brad Binder bersama Miguel Oliveira untuk mengawali era Michelin.

Oliveira, yang absen dalam tujuh balapan akibat cedera, saat ini menempati posisi kedua belas dalam musim debutnya di WorldSBK.

Rekan setimnya, Danilo Petrucci - yang juga sempat absen karena cedera dalam beberapa putaran - berada di posisi ke-14.

Tags:

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Nicolo Bulega
Ducati
BMW Tegaskan Ambisinya untuk Membuat WorldSBK Kembali Menarik
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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