CEO Ducati Meluruskan Rumor Kepindahan Morbidelli ke Tim WorldSBK

Franco Morbidelli akan menjadi pembalap tim pabrikan Ducati di WorldSBK pada tahun 2027, ujar CEO Claudio Domenicalli.

Claudio Domenicali has all but confirmed Franco Morbidelli as a 2027 Ducati WorldSBK rider.
Claudio Domenicali has all but confirmed Franco Morbidelli as a 2027 Ducati WorldSBK rider.
© Gold & Goose

Masa depan Franco Morbidelli memang belum resmi, tapi secara tidak resmi sudah dikonfirmasi oleh CEO Ducati, Claudio Domenicali.

Pembalap MotoGP saat ini, Morbidelli, hadir di Sirkuit Cremona akhir pekan lalu untuk menyaksikan Nicolo Bulega memastikan gelar juara WorldSBK bersama tim Aruba.it Racing Ducati.

Ia berbicara kepada siaran resmi World Superbike dan menyatakan bahwa ajang balap berbasis motor produksi massal itu akan menjadi dunia barunya tahun depan, sebuah sinyal kuat bahwa ia akan pindah ke WorldSBK tahun depan.

Morbidelli tidak secara spesifik menyebutkan tim Aruba.it Racing Ducati, meskipun kabar mengenai hal tersebut sudah santer beredar jauh sebelum seri balapan di Italia itu berlangsung.

Nicolo Bulega with Claudio Domenicali, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega with Claudio Domenicali, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK, podium. Credit: Gold and…
© Gold & Goose

CEO Ducati, Claudio Domenicali, kini turut memperkuat konfirmasi tidak resmi mengenai masa depan Morbidelli; ia menyatakan di Cremona bahwa Morbidelli "kemungkinan besar" akan menjadi rekan setim Iker Lecuona tahun depan.

"Tahun 2027 akan menjadi awal yang baru dari nol, dengan aturan yang berbeda, dan situasinya bahkan bisa jadi jauh lebih berat," ujar Domenicali saat berbicara kepada WorldSBK.com usai Race 2 di Cremona.

"Mari kita nikmati tahun 2026 ini. Masih ada beberapa balapan yang harus dijalani."

“Pada tahun 2027, kita akan kembali melihat Ducati di grid ajang Superbike. Kami akan diperkuat oleh Iker [Lecuona] dan kemungkinan besar Morbidelli - detail akhirnya memang belum diputuskan, namun kemungkinan besar akan seperti itu - jadi kami juga senang dengan langkah awal kami untuk tahun depan.”

Serafino Foti, 2026 French WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
Serafino Foti, 2026 French WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Belum ada konfirmasi resmi terkait Morbidelli, tapi Manajer Aruba.it Racing Ducati, Serafino Foti, mengatakan kepada WorldSBK.com pada hari Minggu bahwa pengumuman dapat diharapkan "pekan depan", yang berarti akan jatuh pada akhir September.

"Saat ini kami memiliki Iker [Lecuona]," ujar Foti. "Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Iker karena ia menjalani akhir pekan yang sungguh luar biasa; ia memenangkan tiga balapan, jadi kami memiliki pembalap yang sangat cepat untuk masa depan.

"Mengenai pembalap kedua, kami akan segera mengumumkannya, kemungkinan besar minggu depan."

Tags:

Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing
Aruba.it Racing - Ducati
CEO Ducati Meluruskan Rumor Kepindahan Morbidelli ke Tim WorldSBK
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

World Superbikes News
Bulega Ungkap Momen Emosional Menuju Gelar WorldSBK 2026
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes News
Bulega Meningkatkan Upayanya untuk Menjawab Tantangan Lecuona di Prancis
Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
World Superbikes News
Dua Pembalap Memperebutkan Kursi Ducati WorldSBK Milik Bulega
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 Czech MotoGP
World Superbikes News
Lecuona Bertahan di Aruba.it Ducati untuk Musim WorldSBK 2027
Iker Lecuona, 2026 UK WorldSBK, podium. Credit: Tony Goldsmith.
World Superbikes News
"Ini Bukan Akhir Dunia" - Bulega Telan Kekalahan Pertamanya di 2026
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK, grid. Credit: Tony Goldsmith.
World Superbikes News
Lecuona Frustrasi setelah Kembali Finis Kedua dari Bulega di Misano
Iker Lecuona, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.

Latest News

WSBK News
CEO Ducati Meluruskan Rumor Kepindahan Morbidelli ke Tim WorldSBK
22s ago
Claudio Domenicali. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Gigi Dall'Igna Menyanjung Ducati atas Kemenangan Gelar Bulega
28/09/26
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Morbidelli 'Bocorkan' Kepindahannya ke World Superbike Tahun Depan
27/09/26
Franco Morbidelli, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Ungkap Momen Emosional Menuju Gelar WorldSBK 2026
27/09/26
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor, Isyaratkan Rencana ke Depan
10/09/26
Alex Rins.

More News

MotoGP News
Yamaha Akui Miller Terlalu Bagus untuk Dilewatkan di WorldSBK
09/09/26
Jack Miller.
MotoGP News
RESMI: Jack Miller Pindah ke Yamaha WorldSBK untuk Musim 2027
08/09/26
Jack Miller.
WSBK News
Bulega Meningkatkan Upayanya untuk Menjawab Tantangan Lecuona di Prancis
07/09/26
Nicolo Bulega, 2026 French WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
BMW Umumkan Oliveira sebagai Pembalap Pertama Mereka di 2027
03/09/26
Miguel Oliveira. Credit: BMW.
MotoGP News
Morbidelli Tanggapi Rumor Kepindahan ke Aruba.it Ducati
07/08/26
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP