CEO Ducati Meluruskan Rumor Kepindahan Morbidelli ke Tim WorldSBK

Masa depan Franco Morbidelli memang belum resmi, tapi secara tidak resmi sudah dikonfirmasi oleh CEO Ducati, Claudio Domenicali.

Pembalap MotoGP saat ini, Morbidelli, hadir di Sirkuit Cremona akhir pekan lalu untuk menyaksikan Nicolo Bulega memastikan gelar juara WorldSBK bersama tim Aruba.it Racing Ducati.

Ia berbicara kepada siaran resmi World Superbike dan menyatakan bahwa ajang balap berbasis motor produksi massal itu akan menjadi dunia barunya tahun depan, sebuah sinyal kuat bahwa ia akan pindah ke WorldSBK tahun depan.

Morbidelli tidak secara spesifik menyebutkan tim Aruba.it Racing Ducati, meskipun kabar mengenai hal tersebut sudah santer beredar jauh sebelum seri balapan di Italia itu berlangsung.

Nicolo Bulega with Claudio Domenicali, 2026 Emilia-Romagna WorldSBK, podium. Credit: Gold and… © Gold & Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

CEO Ducati, Claudio Domenicali, kini turut memperkuat konfirmasi tidak resmi mengenai masa depan Morbidelli; ia menyatakan di Cremona bahwa Morbidelli "kemungkinan besar" akan menjadi rekan setim Iker Lecuona tahun depan.

"Tahun 2027 akan menjadi awal yang baru dari nol, dengan aturan yang berbeda, dan situasinya bahkan bisa jadi jauh lebih berat," ujar Domenicali saat berbicara kepada WorldSBK.com usai Race 2 di Cremona.

"Mari kita nikmati tahun 2026 ini. Masih ada beberapa balapan yang harus dijalani."

“Pada tahun 2027, kita akan kembali melihat Ducati di grid ajang Superbike. Kami akan diperkuat oleh Iker [Lecuona] dan kemungkinan besar Morbidelli - detail akhirnya memang belum diputuskan, namun kemungkinan besar akan seperti itu - jadi kami juga senang dengan langkah awal kami untuk tahun depan.”

Serafino Foti, 2026 French WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Belum ada konfirmasi resmi terkait Morbidelli, tapi Manajer Aruba.it Racing Ducati, Serafino Foti, mengatakan kepada WorldSBK.com pada hari Minggu bahwa pengumuman dapat diharapkan "pekan depan", yang berarti akan jatuh pada akhir September.

"Saat ini kami memiliki Iker [Lecuona]," ujar Foti. "Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Iker karena ia menjalani akhir pekan yang sungguh luar biasa; ia memenangkan tiga balapan, jadi kami memiliki pembalap yang sangat cepat untuk masa depan.

"Mengenai pembalap kedua, kami akan segera mengumumkannya, kemungkinan besar minggu depan."