Bulega Terbebas secara Mental usai Mengunci Gelar WorldSBK 2026

Nicolo Bulega masih mencari "10 persen" dari potensi maksimalnya di WorldSBK Estoril, meskipun ia memuncaki kedua sesi latihan hari Jumat.

Bulega mengungguli Alberto Surra dan Iker Lecuona dalam kedua sesi latihan pada hari pertama di Estoril.

Putaran kedua terakhir musim ini di Portugal menjadi yang pertama sejak Bulega memastikan gelar juara WorldSBK 2026 di Cremona dua pekan lalu.

Itu adalah akhir pekan pertama musim ini di mana Bulega tidak finis di posisi teratas, karena ia lebih memilih bermain aman dengan meraih tiga kali posisi kedua demi mengunci gelar juara.

Nicolo Bulega, 2026 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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Dengan tekanan gelar sudah terlepas sepenuhnya, Bulega kini memiliki 'kebebasan mental' yang sama seperti saat ia mengawali musim dengan memenangkan 21 balapan pertama secara berturut-turut.

“Saya mengalami dua kali kecelakaan pada hari Jumat di Cremona,” ujar Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com setelah sesi FP2 di Estoril.

“Biasanya saya bukan pembalap yang sering terjatuh, jadi hari Jumat di Cremona itu jelas sulit; ada banyak tekanan menjelang akhir pekan tersebut karena saya harus mengunci gelar juara di sana, di kandang sendiri.

“Namun, kini mental saya sudah lebih lega, jadi saya siap untuk balapan.”

Bulega menambahkan bahwa ia merasa "seperti sebelum Cremona, sejujurnya. Sebelumnya kondisi mental saya bebas; bisa dibilang akhir pekan di Cremona itu agak berbeda. Tapi sekarang hal itu sudah berlalu dan saya bisa membalap sesuai keinginan saya."

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Nicolo Bulega, 2026 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold and Goose

Menyoroti putaran di Estoril, pembalap asal Italia itu mengatakan bahwa ia belum tampil dalam performa maksimalnya.

"Saya perlu mendapatkan kembali rasa percaya diri dan kenyamanan berkendara, jadi saya cukup senang dengan hasil hari ini," ujarnya. "Masih ada kekurangan 10 persen untuk mencapai performa 100 persen, tapi kondisi saya baik-baik saja."

Saat ditanya mengenai apa yang masih kurang, Bulega menjawab: "Hanya detail-detail kecil, sedikit pada aspek pengereman dan saat menikung. Ada kalanya saya belum sepenuhnya rileks, jadi saya masih membutuhkan 10 persen tambahan itu."