WorldSBK Estoril 2026: Bulega Kembali ke Jalur Kemenangan di Race 1

Hasil Race 1 WorldSBK Estoril 2026, balapan pertama dari tiga balapan yang digelar pada putaran kedua terakhir musim ini.

Nicolo Bulega meraih kemenangan pada Race 1 putaran WorldSBK Estoril. Pembalap asal Italia itu sempat kehilangan posisi terdepan selepas start akibat manuver agresif Iker Lecuona saat melakukan pengereman di tikungan pertama, yang membuka jalan bagi Alex Lowes untuk naik ke posisi kedua.

Tapi Bulega berhasil merebut kembali posisi pemimpin balapan pada awal lap ketiga berkat dua manuver susulan di tikungan yang sama dalam dua lap berturut-turut.

Setelah itu, Bulega melesat menjauh dan memenangkan balapan dengan selisih waktu hampir empat detik. Ini merupakan kemenangan ke-27 baginya musim ini, sekaligus menyamai rekor yang sebelumnya dicatatkan oleh Alvaro Bautista pada tahun 2023.

Lecuona finis di posisi kedua, unggul hampir enam detik atas Alberto Surra; bagi Surra, posisi ketiga ini menandai podium Feature Race pertamanya, menyusul podium perdananya di Superpole Race di Cremona dua pekan lalu.

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Miguel Oliveira menghabiskan sebagian besar jalannya balapan tanpa mampu mengejar Surra, sementara Alex Lowes gagal memangkas jarak dengan pembalap asal Portugal itu setelah sempat disalip dan kehilangan posisi keempat di awal balapan.

Lowes finis di posisi kelima, di depan Lorenzo Baldassarri yang berhasil bangkit dari insiden kontak di awal balapan dengan Yari Montella untuk mengamankan posisi keenam.

Montella finis di posisi kedelapan, tepat di belakang Axel Bassani. Pembalap Barni Ducati itu sempat melorot ke posisi ke-12 akibat insiden kontak dengan Baldassarri, yang terjadi saat Montella mencoba menyalip rekan senegaranya dari sisi dalam tikungan ketiga ketika pembalap tim GoEleven itu melebar di tengah tikungan.

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Saat terjadi benturan akibat pertemuan jalur balap keduanya di apex kedua, Montella sempat menegakkan tubuh namun berhasil mempertahankan keseimbangan dan tetap berada di atas motor.

Meski kehilangan salah satu winglet, ia mampu melanjutkan balapan dan finis di posisi kedelapan, sehingga selisih poinnya dengan Alex Lowes dalam perebutan posisi ketiga klasemen kejuaraan hanya bertambah tiga poin.

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Di belakang Montella, Alvaro Bautista dan Garrett Gerloff melengkapi posisi sepuluh besar.