WorldSBK Estoril 2026: Bulega Kembali ke Jalur Kemenangan di Race 1

Hasil lengkap Race 1 untuk WorldSBK Estoril 2026 di Autodromo do Estoril.

Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 Estoril WorldSBK, Race 1. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 Estoril WorldSBK, Race 1. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Hasil Race 1 WorldSBK Estoril 2026, balapan pertama dari tiga balapan yang digelar pada putaran kedua terakhir musim ini.

Nicolo Bulega meraih kemenangan pada Race 1 putaran WorldSBK Estoril. Pembalap asal Italia itu sempat kehilangan posisi terdepan selepas start akibat manuver agresif Iker Lecuona saat melakukan pengereman di tikungan pertama, yang membuka jalan bagi Alex Lowes untuk naik ke posisi kedua.

Tapi Bulega berhasil merebut kembali posisi pemimpin balapan pada awal lap ketiga berkat dua manuver susulan di tikungan yang sama dalam dua lap berturut-turut.

Setelah itu, Bulega melesat menjauh dan memenangkan balapan dengan selisih waktu hampir empat detik. Ini merupakan kemenangan ke-27 baginya musim ini, sekaligus menyamai rekor yang sebelumnya dicatatkan oleh Alvaro Bautista pada tahun 2023.

Lecuona finis di posisi kedua, unggul hampir enam detik atas Alberto Surra; bagi Surra, posisi ketiga ini menandai podium Feature Race pertamanya, menyusul podium perdananya di Superpole Race di Cremona dua pekan lalu.

Miguel Oliveira menghabiskan sebagian besar jalannya balapan tanpa mampu mengejar Surra, sementara Alex Lowes gagal memangkas jarak dengan pembalap asal Portugal itu setelah sempat disalip dan kehilangan posisi keempat di awal balapan.

Lowes finis di posisi kelima, di depan Lorenzo Baldassarri yang berhasil bangkit dari insiden kontak di awal balapan dengan Yari Montella untuk mengamankan posisi keenam.

Montella finis di posisi kedelapan, tepat di belakang Axel Bassani. Pembalap Barni Ducati itu sempat melorot ke posisi ke-12 akibat insiden kontak dengan Baldassarri, yang terjadi saat Montella mencoba menyalip rekan senegaranya dari sisi dalam tikungan ketiga ketika pembalap tim GoEleven itu melebar di tengah tikungan.

Saat terjadi benturan akibat pertemuan jalur balap keduanya di apex kedua, Montella sempat menegakkan tubuh namun berhasil mempertahankan keseimbangan dan tetap berada di atas motor. 

Meski kehilangan salah satu winglet, ia mampu melanjutkan balapan dan finis di posisi kedelapan, sehingga selisih poinnya dengan Alex Lowes dalam perebutan posisi ketiga klasemen kejuaraan hanya bertambah tiga poin.

Di belakang Montella, Alvaro Bautista dan Garrett Gerloff melengkapi posisi sepuluh besar.

WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R21 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R3.870
3Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R9.668
4Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR11.444
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99812.749
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R17.850
7Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99819.335
8Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R19.368
9Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R20.734
10Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR21.560
11Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R23.457
12Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R28.220
13Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R129.154
14Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R30.069
15Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R130.687
16Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R131.149
17Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R32.988
18Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR37.232
19Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R39.690
20Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R153.691
21Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R157.366
22Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:24.288

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World Superbikes
WorldSBK Estoril 2026: Bulega Kembali ke Jalur Kemenangan di Race 1
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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