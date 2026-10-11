WorldSBK Estoril 2026: Bulega Hattrick, Bautista Kehilangan Podium Race 2

Hasil lengkap Race 2 dan Superpole Race untuk WorldSBK Estoril 2026 dari Circuito do Estoril.

Nicolo Bulega, 2026 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Hasil Race 2 WorldSBK Estoril, putaran ketiga dan terakhir dari putaran kedua terakhir musim 2026

Nicolo Bulega memenangkan Race 2 di Estoril, sekaligus mencatatkan hat-trick ke-10 musim ini, yang merupakan rekor baru di World Superbike.

Iker Lecuona sempat menjaga jarak kurang dari satu detik di belakang rekan setimnya pada lima lap pertama, namun akhirnya finis di posisi kedua dengan selisih waktu hampir lima detik.

Alvaro Bautista berada di posisi ketiga saat balapan menyisakan lima putaran, namun ia terjatuh di tikungan pertama; posisi ketiga pun beralih ke tangan Alberto Surra, yang berhasil mempertahankannya hingga akhir.

Finis di posisi keempat menjadi hasil terbaik Yari Montella sepanjang akhir pekan ini—sebuah pencapaian penting mengingat Alex Lowes mengalami kecelakaan dan Sam Lowes akhirnya hanya menempati posisi ke-15.

Axel Bassani melengkapi posisi lima besar, mengungguli Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Miguel Oliveira, Xavi Vierge, dan Jake Dixon yang mengisi urutan 10 besar.

WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R21 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R4.888
3Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R16.073
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R18.153
5Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99821.430
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R22.894
7Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR25.584
8Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR26.236
9Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R131.680
10Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R31.992
11Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R32.492
12Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R133.237
13Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R33.270
14Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R136.753
15Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R39.486
16Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR44.431
17Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R144.602
18Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R11:00.461
DNFAlvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFAlex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998DNF
DNFAndrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFLoris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 RDNF

Superpole Race

Bulega mencatatkan kemenangan keduanya akhir pekan ini di Estoril dengan memenangi Superpole Race pada Minggu pagi. 

Pembalap asal Italia itu memulai balapan dari posisi kedua setelah Lecuona memimpin sejak tikungan pertama, namun kesalahan membuat posisi terdepan beralih ke tangan Bulega, dan pembalap asal Spanyol itu tidak mampu lagi mengejar ketertinggalannya.

Saat memasuki lap terakhir, Lecuona unggul jauh di depan Miguel Oliveira yang berada di posisi ketiga.

Namun di akhir lap tersebut, Alberto Surra yang menempati posisi ketiga setelah menyalip Oliveira - sang pahlawan tuan rumah - di tikungan ketiga berkat grip ban belakang yang jauh lebih baik.

Alvaro Bautista menempati posisi kelima di belakang Oliveira, sementara Axel Bassani melengkapi posisi enam besar.

Xavi Vierge, Jake Dixon, dan Lorenzo Baldassarri melengkapi posisi sembilan besar, sedangkan Sam Lowes menempati posisi ke-10.

Terjadi kontak di tikungan pertama antara Alex Lowes dan Yari Montella. Akibatnya, posisi Montella melorot ke urutan ke-13, sementara Lowes tercecer ke barisan belakang. 

Montella dijatuhi penalti long-lap atas insiden tersebut, yang membuatnya turun ke posisi ke-16. Pembalap asal Italia itu berhasil memperbaiki posisinya kembali ke urutan ke-13 di akhir balapan, sementara Lowes finis di posisi ke-11.

WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.734
3Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R6.465
4Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR6.606
5Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R8.152
6Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99810.035
7Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R111.642
8Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R12.120
9Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R12.960
10Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R13.953
11Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99814.870
12Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R16.195
13Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R16.808
14Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R117.606
15Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R119.984
16Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR21.125
17Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R21.319
18Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR21.581
19Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R125.023
20Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R26.116
21Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R127.888
DNFAndrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1DNF

Tags:

World Superbikes
WorldSBK Estoril 2026: Bulega Hattrick, Bautista Kehilangan Podium Race 2
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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