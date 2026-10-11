WorldSBK Estoril 2026: Bulega Hattrick, Bautista Kehilangan Podium Race 2
Hasil lengkap Race 2 dan Superpole Race untuk WorldSBK Estoril 2026 dari Circuito do Estoril.
Hasil Race 2 WorldSBK Estoril, putaran ketiga dan terakhir dari putaran kedua terakhir musim 2026
Nicolo Bulega memenangkan Race 2 di Estoril, sekaligus mencatatkan hat-trick ke-10 musim ini, yang merupakan rekor baru di World Superbike.
Iker Lecuona sempat menjaga jarak kurang dari satu detik di belakang rekan setimnya pada lima lap pertama, namun akhirnya finis di posisi kedua dengan selisih waktu hampir lima detik.
Alvaro Bautista berada di posisi ketiga saat balapan menyisakan lima putaran, namun ia terjatuh di tikungan pertama; posisi ketiga pun beralih ke tangan Alberto Surra, yang berhasil mempertahankannya hingga akhir.
Finis di posisi keempat menjadi hasil terbaik Yari Montella sepanjang akhir pekan ini—sebuah pencapaian penting mengingat Alex Lowes mengalami kecelakaan dan Sam Lowes akhirnya hanya menempati posisi ke-15.
Axel Bassani melengkapi posisi lima besar, mengungguli Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Miguel Oliveira, Xavi Vierge, dan Jake Dixon yang mengisi urutan 10 besar.
WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|21 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|4.888
|3
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|16.073
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18.153
|5
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|21.430
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|22.894
|7
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|25.584
|8
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|26.236
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|31.680
|10
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|31.992
|11
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|32.492
|12
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|33.237
|13
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|33.270
|14
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|36.753
|15
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|39.486
|16
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|44.431
|17
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|44.602
|18
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:00.461
|DNF
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|DNF
|DNF
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
Superpole Race
Bulega mencatatkan kemenangan keduanya akhir pekan ini di Estoril dengan memenangi Superpole Race pada Minggu pagi.
Pembalap asal Italia itu memulai balapan dari posisi kedua setelah Lecuona memimpin sejak tikungan pertama, namun kesalahan membuat posisi terdepan beralih ke tangan Bulega, dan pembalap asal Spanyol itu tidak mampu lagi mengejar ketertinggalannya.
Saat memasuki lap terakhir, Lecuona unggul jauh di depan Miguel Oliveira yang berada di posisi ketiga.
Namun di akhir lap tersebut, Alberto Surra yang menempati posisi ketiga setelah menyalip Oliveira - sang pahlawan tuan rumah - di tikungan ketiga berkat grip ban belakang yang jauh lebih baik.
Alvaro Bautista menempati posisi kelima di belakang Oliveira, sementara Axel Bassani melengkapi posisi enam besar.
Xavi Vierge, Jake Dixon, dan Lorenzo Baldassarri melengkapi posisi sembilan besar, sedangkan Sam Lowes menempati posisi ke-10.
Terjadi kontak di tikungan pertama antara Alex Lowes dan Yari Montella. Akibatnya, posisi Montella melorot ke urutan ke-13, sementara Lowes tercecer ke barisan belakang.
Montella dijatuhi penalti long-lap atas insiden tersebut, yang membuatnya turun ke posisi ke-16. Pembalap asal Italia itu berhasil memperbaiki posisinya kembali ke urutan ke-13 di akhir balapan, sementara Lowes finis di posisi ke-11.
WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Superpole Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|10 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|0.734
|3
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|6.465
|4
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|6.606
|5
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|8.152
|6
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|10.035
|7
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|11.642
|8
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|12.120
|9
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|12.960
|10
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|13.953
|11
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|14.870
|12
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|16.195
|13
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|16.808
|14
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|17.606
|15
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|19.984
|16
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|21.125
|17
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|21.319
|18
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|21.581
|19
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|25.023
|20
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|26.116
|21
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|27.888
|DNF
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF