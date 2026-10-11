WorldSBK Estoril 2026: Bulega Hattrick, Bautista Kehilangan Podium Race 2

Hasil Race 2 WorldSBK Estoril, putaran ketiga dan terakhir dari putaran kedua terakhir musim 2026

Nicolo Bulega memenangkan Race 2 di Estoril, sekaligus mencatatkan hat-trick ke-10 musim ini, yang merupakan rekor baru di World Superbike.

Iker Lecuona sempat menjaga jarak kurang dari satu detik di belakang rekan setimnya pada lima lap pertama, namun akhirnya finis di posisi kedua dengan selisih waktu hampir lima detik.

Alvaro Bautista berada di posisi ketiga saat balapan menyisakan lima putaran, namun ia terjatuh di tikungan pertama; posisi ketiga pun beralih ke tangan Alberto Surra, yang berhasil mempertahankannya hingga akhir.

Finis di posisi keempat menjadi hasil terbaik Yari Montella sepanjang akhir pekan ini—sebuah pencapaian penting mengingat Alex Lowes mengalami kecelakaan dan Sam Lowes akhirnya hanya menempati posisi ke-15.

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Axel Bassani melengkapi posisi lima besar, mengungguli Lorenzo Baldassarri, Garrett Gerloff, Miguel Oliveira, Xavi Vierge, dan Jake Dixon yang mengisi urutan 10 besar.

WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Race 2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laps/Gap 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 21 Laps 2 Iker Lecuona ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 4.888 3 Alberto Surra ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 16.073 4 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 18.153 5 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 21.430 6 Lorenzo Baldassarri ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 22.894 7 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 25.584 8 Miguel Oliveira POR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 26.236 9 Xavi Vierge ESP Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 31.680 10 Jake Dixon GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R 31.992 11 Tommy Bridewell GBR Superbike Advocates Racing Ducati Panigale V4 R 32.492 12 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 33.237 13 Somkiat Chantra THA Honda HRC Honda CBR1000RR-R 33.270 14 Stefano Manzi ITA GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 36.753 15 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 39.486 16 Danilo Petrucci ITA ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 44.431 17 Mattia Rato ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 44.602 18 Twan Smits NED Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:00.461 DNF Alvaro Bautista ESP Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R DNF DNF Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 DNF DNF Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 DNF DNF Loris Baz FRA MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4 R DNF

Superpole Race

Bulega mencatatkan kemenangan keduanya akhir pekan ini di Estoril dengan memenangi Superpole Race pada Minggu pagi.

Pembalap asal Italia itu memulai balapan dari posisi kedua setelah Lecuona memimpin sejak tikungan pertama, namun kesalahan membuat posisi terdepan beralih ke tangan Bulega, dan pembalap asal Spanyol itu tidak mampu lagi mengejar ketertinggalannya.

Saat memasuki lap terakhir, Lecuona unggul jauh di depan Miguel Oliveira yang berada di posisi ketiga.

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Namun di akhir lap tersebut, Alberto Surra yang menempati posisi ketiga setelah menyalip Oliveira - sang pahlawan tuan rumah - di tikungan ketiga berkat grip ban belakang yang jauh lebih baik.

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Alvaro Bautista menempati posisi kelima di belakang Oliveira, sementara Axel Bassani melengkapi posisi enam besar.

Xavi Vierge, Jake Dixon, dan Lorenzo Baldassarri melengkapi posisi sembilan besar, sedangkan Sam Lowes menempati posisi ke-10.

Terjadi kontak di tikungan pertama antara Alex Lowes dan Yari Montella. Akibatnya, posisi Montella melorot ke urutan ke-13, sementara Lowes tercecer ke barisan belakang.

Montella dijatuhi penalti long-lap atas insiden tersebut, yang membuatnya turun ke posisi ke-16. Pembalap asal Italia itu berhasil memperbaiki posisinya kembali ke urutan ke-13 di akhir balapan, sementara Lowes finis di posisi ke-11.

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