Albert Arenas mengatakan bahwa ia telah mencapai target utamanya - setelah tersingkir dari Moto2 - dengan mengamankan kursi di ajang WorldSBK untuk tahun 2027.

Arenas merupakan pembalap terbaru dalam deretan panjang pembalap Moto2 yang beralih ke World Supersport dan berhasil meraih gelar juara, yang kemudian membuka jalan baginya untuk melangkah ke WorldSBK.

Andrea Locatelli, Sandro Cortese, dan Nicolo Bulega adalah tiga contoh lainnya. Dan dari ketiganya, jalur yang ditempuh Bulega tentu menjadi sesuatu yang diimpikan oleh Arenas untuk diikuti. Namun, untuk saat ini, target untuk bisa berlaga di ajang WorldSBK telah berhasil dicapai.

“Saya sangat senang dengan hal ini,” ujar Arenas mengenai kepindahannya ke WorldSBK.

“Tujuan utama saya saat bergabung dengan kejuaraan Supersport adalah untuk naik ke ajang World Superbike, dan saya sangat senang bisa mewujudkannya.

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“Saya tidak sabar menghadapi tantangan baru ini dan membalap di kelas Superbike.”

Albert Arenas, 2026 Spanish WorldSBK, SSP, parc ferme. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Arenas juga berterima kasih kepada tim GoEleven karena telah menyediakan tempat baginya dengan menambah jumlah motor dari satu menjadi dua untuk musim depan, serta mengizinkannya membawa kepala kru dari AS Racing.

Persaingan untuk menempati motor kedua tersebut datang dari Alessandro Delbianco, pembalap 30 tahun asal Italia yang memenangkan gelar CIV Superbike tahun ini. Ia juta merupakan sosok yang disukai oleh Pata - merek keripik yang sempat tidak terlihat di motor GoEleven pada awal musim, sebelum akhirnya muncul di pertengahan musim di bagian fairing.

Pata juga menempel pada motor AS Racing Yamaha milik Arenas setelah beberapa putaran musim 2026.

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“Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim yang telah berupaya keras untuk menghadirkan satu motor tambahan. Senang sekali bisa bergabung dengan tim ini - saya sudah bertemu dengan mereka dan suasananya terasa seperti keluarga,” ujar Arenas.

“Selain itu, saya juga akan didampingi oleh kepala kru saya [dari AS Racing], dan rasanya sangat menyenangkan bisa memulai tantangan baru ini dengan dukungan tersebut.”

Albert Arenas, 2026 World Supersport champion © Gold and Goose

Motor Ducati yang akan ia kendarai mendominasi sebagian besar posisi podium pada tahun 2026, sekaligus menyapu bersih kemenangan di setiap balapan, meraih ketiga gelar juara, serta menguasai tiga posisi teratas dalam klasemen pembalap.

“Seperti yang telah kita lihat, Ducati adalah motor yang kompetitif,” ujar Arenas. “Saya belum pernah mengendarai motor seperti itu. Saya tidak sabar untuk segera menaikinya, merasakan sensasinya, dan memahami sejauh mana potensi yang bisa kami capai.”

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