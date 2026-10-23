Tes WorldSBK Jerez 2026: Hasil Hari Pertama Pengujian

Sam Lowes jadi pembalap tercepat pada hari pertama tes WorldSBK Jerez, yang didominasi oleh pasukan HRC.

Banyak pembalap dan tim memilih untuk tidak tinggal di Jerez setelah seri penutup musim akhir pekan lalu, termasuk tim pabrikan Honda memutuskan untuk tetap berada di Andalusia dengan Jake Dixon, Somkiat Chantra, dan pembalap penguji Jonathan Rea yang semuanya turun ke lintasan.

Mengendarai CBR1000RR-R dengan corak kamuflase, Rea mencatatkan waktu tercepat ketiga - mengungguli kedua pembalap pabrikan - sementara Chantra mencatatkan waktu yang sedikit lebih cepat daripada Dixon untuk menempati posisi keempat.

Namun, Lowes-lah yang mengakhiri hari sebagai yang tercepat, memacu Ducati Panigale V4 milik Marc VDS Racing dengan laptime 1 menit 38,790 detik, unggul lebih dari setengah detik di depan pembalap BMW, Miguel Oliveira.

Miguel Oliveira, Jerez WorldSBK 2026. © Gold and Goose

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Melengkapi posisi enam besar adalah pembalap tes BMW, Michael Van Der Mark, yang mengakhiri hari pertama dengan selisih 1,790 detik dari catatan waktu terbaik Lowes.

Sesi uji coba minggu ini menjadi kesempatan penting bagi semua pembalap yang terlibat - terutama mereka yang sudah mengamankan kursi full-time tahun depan - untuk menjajal ban baru WorldSBK dari Michelin.

Peralihan dari Pirelli ke Michelin ini sekaligus mengakhiri kemitraan selama 23 tahun antara WorldSBK dan produsen ban asal Italia tersebut, yang nantinya akan menggantikan posisi Michelin di ajang MotoGP musim depan.