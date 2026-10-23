Tes WorldSBK Jerez 2026: Hasil Hari Pertama Pengujian

Hasil lengkap dari hari pertama tes WorldSBK Jerez di Circuito de Jerez- Angel Nieto.

Sam Lowes, Jerez WorldSBK 2026.
Sam Lowes, Jerez WorldSBK 2026.
© Gold and Goose

Sam Lowes jadi pembalap tercepat pada hari pertama tes WorldSBK Jerez, yang didominasi oleh pasukan HRC.

Banyak pembalap dan tim memilih untuk tidak tinggal di Jerez setelah seri penutup musim akhir pekan lalu, termasuk tim pabrikan Honda memutuskan untuk tetap berada di Andalusia dengan Jake Dixon, Somkiat Chantra, dan pembalap penguji Jonathan Rea yang semuanya turun ke lintasan.

Mengendarai CBR1000RR-R dengan corak kamuflase, Rea mencatatkan waktu tercepat ketiga - mengungguli kedua pembalap pabrikan - sementara Chantra mencatatkan waktu yang sedikit lebih cepat daripada Dixon untuk menempati posisi keempat.

Namun, Lowes-lah yang mengakhiri hari sebagai yang tercepat, memacu Ducati Panigale V4 milik Marc VDS Racing dengan laptime 1 menit 38,790 detik, unggul lebih dari setengah detik di depan pembalap BMW, Miguel Oliveira.

Miguel Oliveira, Jerez WorldSBK 2026.
Miguel Oliveira, Jerez WorldSBK 2026.
© Gold and Goose

Melengkapi posisi enam besar adalah pembalap tes BMW, Michael Van Der Mark, yang mengakhiri hari pertama dengan selisih 1,790 detik dari catatan waktu terbaik Lowes.

Sesi uji coba minggu ini menjadi kesempatan penting bagi semua pembalap yang terlibat - terutama mereka yang sudah mengamankan kursi full-time tahun depan - untuk menjajal ban baru WorldSBK dari Michelin.

Peralihan dari Pirelli ke Michelin ini sekaligus mengakhiri kemitraan selama 23 tahun antara WorldSBK dan produsen ban asal Italia tersebut, yang nantinya akan menggantikan posisi Michelin di ajang MotoGP musim depan.

Tes WorldSBK Jerez -  Circuito de Jerez - Angel Nieto - Hasil Hari Pertama

PosPembalapNATTimMotorLaptime/Gap
1Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:38.790
2Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR0.527s
3Jonathan ReaGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R0.927s
4Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1.330s
5Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1.350s
6Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1.790s

Tags:

Jonathan Rea
Sam Lowes
Michael Van Der Mark
Jake Dixon
Somkiat Chantra
Miguel Oliveira
Tes WorldSBK Jerez 2026: Hasil Hari Pertama Pengujian
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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