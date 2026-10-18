Finis Podium di Race 1 Jerez, Iker Lecuona Terkejut

Iker Lecuona meraih hasil terburuknya sejak Australia, finis ketiga di belakang Nicolo Bulega dan Sam Lowes pada Race 1 WorldSBK Spanyol di Jerez.

Tapi, pembalap Aruba.it Ducati itu merasa beruntun bisa menyelesaikan balapan tersebut setelah serangkaian momen dengan bagian depan motor pada awal balapan.

Lecuona sempat terancam kehilangan podium saat mendapat tekanan dari Yari Montella setelah beberapa putaran, tapi pembalap Spanyol itu tampil lebih kuat di akhir balapan berkat keputusannya memakai ban depan yang lebih keras.

Perubahan setup pada FP3 memang sempat membantu Lecuona, tetapi ia kehilangan momentum karena ban depannya kehilangan grip sebanyak dua kali dalam selang beberapa lap, yang kedua bahkan membuka celah untuk Montella.

Iker Lecuona, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Saya tahu akhir pekan ini cukup sulit bagi saya, tetapi pagi ini sepertinya kami menemukan sesuatu. Memang benar saat kualifikasi saya melakukan kesalahan kecil di tikungan delapan dan kehilangan sepersepuluh detik - selisih yang membuat saya berada di posisi kedua,” ujar Iker Lecuona kepada WorldSBK.com.

“Seperti yang saya katakan pada hari Kamis atau kemarin, Nicolo [Bulega] saat ini berada di level yang jauh berbeda, jadi fokusnya adalah menempati posisi kedua.

“Sejujurnya, Sam [Lowes] tampil sangat baik. Dari kejadian pagi tadi, saya tahu bahwa dia adalah pesaing utama saya, bisa dibilang begitu.

“Lalu saat balapan, sejujurnya saya tidak menyangka akan hampir terjatuh di Tikungan 11 pada lap keempat. Saya tidak tahu bagaimana caranya saya tetap bisa bertahan di atas motor:

"Baju balap saya sampai robek, bagian depan motor benar-benar kehilangan cengkeraman, tetapi entah bagaimana saya tetap tidak terjatuh.

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“Dua lap kemudian, bagian depan motor kembali kehilangan cengkeraman di tikungan 12, dan saat itulah Yari [Montella] menyalip saya.

“Jadi, balapan ini terasa sangat sulit sejak awal. Padahal, saat menggunakan ban yang sudah terpakai, saya justru menjadi salah satu pembalap tercepat di lintasan. Namun, saat memakai ban baru, saya sangat kesulitan.

"Bahkan ketika saya mencoba membalap dengan lebih halus demi menghemat ban, saya tetap tidak bisa melakukannya. Saya harus mencari tahu penyebabnya. Saya merasa frustrasi.”

Iker Lecuona, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Prakiraan cuaca menunjukkan akan turun hujan pada hari Minggu, namun hal ini tidak membuat prospek Lecuona menjadi lebih baik.

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“Lintasannya sangat sulit, dan sejujurnya, jika hujan turun, target saya hanyalah menyelesaikan akhir pekan ini tanpa mengalami kecelakaan,” akunya.

“Tahun ini hampir berakhir, jadi bagi saya, yang terpenting besok adalah tetap aman, menyelesaikan balapan, serta menikmati musim yang luar biasa ini bersama tim, keluarga, dan teman-teman - hanya itu saja.”