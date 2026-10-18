Perubahan Kecil Membantu Bautista Memperebutkan Podium Race 1 Jerez

Performa Alvaro Bautista tampak merosot sepanjang tahun 2026, namun setelah tampil cukup baik di Estoril, ia kembali menempati posisi enam besar pada Race 1 di ajang WorldSBK Jerez.

Bautista bisa saja naik podium pada Race 2 WorldSBK di Estoril seandainya tidak terjatuh di akhir balapan. Hal serupa juga bisa dikatakan untuk Race 1 di Jerez, meskipun dalam kasus ini, posisi start yang menghambat Bautista, bukan kecelakaan.

Pembalap Spanyol itu mengakui setelah balapan bahwa ia merasa kurang nyaman dengan ban SCQ saat sesi Superpole, yang membuatnya harus memulai Race 1 dari posisi sembilan, meski ini tetap jadi hasil kualifikasi terbaiknya sejak Balaton Park.

Pada balapan itu sendiri, ia cukup puas dengan bagaimana ia naik urutan ke depan, meski tidak ada podium yang menjadi imbalannya.

Alvaro Bautista, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

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“Saya sangat dekat dengan podium, hanya terpaut satu posisi,” ujar Alvaro Bautista kepada WorldSBK.com setelah Balapan 1 di Jerez.

“Namun, terlepas dari itu, saya sangat puas dengan performanya karena saya merasa sangat nyaman dengan motornya.

“Hari ini kami mengubah beberapa detail kecil untuk melakukan perbaikan, dan sejak sesi FP3, saya sudah merasa cukup nyaman dengan motor tersebut.

“Saat Superpole, ketika saya menggunakan ban SCQ – itu adalah pengalaman pertama saya karena pada sesi pagi saya tidak mencobanya - saya merasakan getaran yang sangat kuat pada motor, membuatnya cukup sulit untuk dikendarai. Namun, setidaknya saya berhasil mengamankan posisi start dari baris ketiga.

“Saya merasa lebih percaya diri dengan kecepatan balap saya. Start saya berjalan seperti biasa, tetapi pada lap-lap awal saya kehilangan banyak waktu karena inersia motor ini membuat rasanya seperti sedang mengendarai truk! Jadi, situasinya tidak mudah dan saya berusaha untuk sekadar bertahan di lap-lap awal tersebut.”

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Alvaro Bautista, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

“Kemudian, putaran demi putaran, saya bisa mengendarai motor dengan sedikit lebih baik dan menemukan ritme saya. Saya mulai menyalip pembalap lain dan saya sangat menikmatinya.

“Menurut saya, sayalah pembalap yang paling banyak melakukan manuver menyalip dalam balapan hari ini—setidaknya di barisan depan.

“Jadi, menurut saya, keseruan balapan ini terletak pada pertarungan tersebut, pada upaya saya untuk bangkit kembali.

“Jadi, saya senang dengan sensasi berkendara yang saya rasakan, saya senang dengan hasilnya, dan kami hanya perlu berusaha mempertahankan perasaan ini untuk besok.”

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