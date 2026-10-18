WorldSBK Spanyol 2026: Hasil Superpole Race di Sirkuit Jerez

Hasil lengkap dari Superpole Race di WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, putaran terakhir musim 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega melanjutkan dominasinya pada akhir pekan World Superbike terakhirnya dengan mendominasi Superpole Race, memimpin balapan 10 lap dari start sampai finis.

Iker Lecuona tampil lebih baik dibandingkan Race 1, terpaut tak sampai satu detik dari Bulega, namun tidak bisa benar-benar mengancam pembalap Italia itu di depan. Sam Lowes melengkapi podium, meski terpaut empat detik di belakang Lecuona.

Yari Montella menempati posisi keempat, mengungguli Alex Lowes yang menjadi pembalap non-Ducati terbaik. 

Posisi enam besar dilengkapi oleh Alvaro Bautista, yang berada di depan Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra, serta Xavi Vierge yang mengamankan poin terakhir di posisi kesembilan.

WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.797
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R4.740
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R8.350
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9989.292
6Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R10.038
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R10.738
8Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R15.039
9Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R115.295
10Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R15.448
11Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR15.714
12Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99817.249
13Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR17.521
14Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R120.937
15Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R21.158
16Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R21.455
17Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R121.797
18Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R22.387
19Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR23.890
20Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R127.651
21Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R127.976
DNFMattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

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World Superbikes
WorldSBK Spanyol 2026: Hasil Superpole Race di Sirkuit Jerez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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