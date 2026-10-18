WorldSBK Spanyol 2026: Hasil Superpole Race di Sirkuit Jerez
Hasil lengkap dari Superpole Race di WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, putaran terakhir musim 2026.
Nicolo Bulega melanjutkan dominasinya pada akhir pekan World Superbike terakhirnya dengan mendominasi Superpole Race, memimpin balapan 10 lap dari start sampai finis.
Iker Lecuona tampil lebih baik dibandingkan Race 1, terpaut tak sampai satu detik dari Bulega, namun tidak bisa benar-benar mengancam pembalap Italia itu di depan. Sam Lowes melengkapi podium, meski terpaut empat detik di belakang Lecuona.
Yari Montella menempati posisi keempat, mengungguli Alex Lowes yang menjadi pembalap non-Ducati terbaik.
Posisi enam besar dilengkapi oleh Alvaro Bautista, yang berada di depan Lorenzo Baldassarri, Alberto Surra, serta Xavi Vierge yang mengamankan poin terakhir di posisi kesembilan.
WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Superpole Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laps/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|10 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|0.797
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|4.740
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|8.350
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|9.292
|6
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|10.038
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|10.738
|8
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|15.039
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|15.295
|10
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|15.448
|11
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|15.714
|12
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|17.249
|13
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|17.521
|14
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|20.937
|15
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|21.158
|16
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|21.455
|17
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|21.797
|18
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|22.387
|19
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|23.890
|20
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|27.651
|21
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|27.976
|DNF
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|DNF