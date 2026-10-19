WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Tutup Kiprah World Superbike dengan Hattrick

Ada banyak livery spesial pada balapan terakhir WorldSBK musim ini di Jerez, tapi hasil akhirnya tidak terlalu istimewa jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di sepanjang 2026.

Tim Aruba.it Racing Ducati berhasil mengamankan posisi 1-2 lainnya, dengan Nicolo Bulega finis di depan Iker Lecuona. Keduanya tampil menggunakan livery perak klasik sebagai penghormatan atas kemenangan Ducati di ajang Imola 200 tahun 1972.

Kemenangan Bulega memiliki nilai statistik tersendiri, karena pembalap asal Italia tersebut kini menyamai rekor 52 kemenangan WorldSBK milik Troy Bayliss.

Alvaro Bautista menempati posisi ketiga sepanjang hampir keseluruhan balapan setelah mengawali perlombaan dengan kuat.

Read Also

Namun, ia kehilangan peluang untuk meraih podium yang akan menjadi penutup manis - mungkin pada balapan WorldSBK terakhirnya - setelah disalip oleh Sam Lowes pada putaran terakhir; pembalap asal Inggris itu memiliki cengkeraman ban belakang yang lebih baik di pengujung balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Yari Montella melengkapi posisi lima besar, diikuti oleh Lorenzo Baldassarri, Alex Lowes, Axel Bassani (keduanya mengendarai motor Bimota dengan corak khusus berwarna hitam-emas), Alberto Surra, dan Miguel Oliveira yang melengkapi posisi 10 besar.