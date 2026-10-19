WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Tutup Kiprah World Superbike dengan Hattrick
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, putaran 12 dan terakhir musim 2026.
Ada banyak livery spesial pada balapan terakhir WorldSBK musim ini di Jerez, tapi hasil akhirnya tidak terlalu istimewa jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di sepanjang 2026.
Tim Aruba.it Racing Ducati berhasil mengamankan posisi 1-2 lainnya, dengan Nicolo Bulega finis di depan Iker Lecuona. Keduanya tampil menggunakan livery perak klasik sebagai penghormatan atas kemenangan Ducati di ajang Imola 200 tahun 1972.
Kemenangan Bulega memiliki nilai statistik tersendiri, karena pembalap asal Italia tersebut kini menyamai rekor 52 kemenangan WorldSBK milik Troy Bayliss.
Alvaro Bautista menempati posisi ketiga sepanjang hampir keseluruhan balapan setelah mengawali perlombaan dengan kuat.
Namun, ia kehilangan peluang untuk meraih podium yang akan menjadi penutup manis - mungkin pada balapan WorldSBK terakhirnya - setelah disalip oleh Sam Lowes pada putaran terakhir; pembalap asal Inggris itu memiliki cengkeraman ban belakang yang lebih baik di pengujung balapan.
Yari Montella melengkapi posisi lima besar, diikuti oleh Lorenzo Baldassarri, Alex Lowes, Axel Bassani (keduanya mengendarai motor Bimota dengan corak khusus berwarna hitam-emas), Alberto Surra, dan Miguel Oliveira yang melengkapi posisi 10 besar.
WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Superbike
|Laps/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|21 Laps
|2
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|4.696
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|13.349
|4
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|14.928
|5
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|17.192
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|18.120
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|22.596
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|25.957
|9
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|27.142
|10
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|28.002
|11
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|29.051
|12
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|30.093
|13
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|32.739
|14
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|35.099
|15
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|36.006
|16
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|37.624
|17
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|38.753
|18
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|40.667
|19
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|40.845
|20
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|47.825
|21
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|51.601
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:17.039