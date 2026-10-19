WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Tutup Kiprah World Superbike dengan Hattrick

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, putaran 12 dan terakhir musim 2026.

Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 Spanish WorldSBK, Race 2. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega leads Iker Lecuona, 2026 Spanish WorldSBK, Race 2. Credit: Gold and Goose.
© Gold and Goose

Ada banyak livery spesial pada balapan terakhir WorldSBK musim ini di Jerez, tapi hasil akhirnya tidak terlalu istimewa jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di sepanjang 2026.

Tim Aruba.it Racing Ducati berhasil mengamankan posisi 1-2 lainnya, dengan Nicolo Bulega finis di depan Iker Lecuona. Keduanya tampil menggunakan livery perak klasik sebagai penghormatan atas kemenangan Ducati di ajang Imola 200 tahun 1972.

Kemenangan Bulega memiliki nilai statistik tersendiri, karena pembalap asal Italia tersebut kini menyamai rekor 52 kemenangan WorldSBK milik Troy Bayliss.

Alvaro Bautista menempati posisi ketiga sepanjang hampir keseluruhan balapan setelah mengawali perlombaan dengan kuat.

Namun, ia kehilangan peluang untuk meraih podium yang akan menjadi penutup manis - mungkin pada balapan WorldSBK terakhirnya - setelah disalip oleh Sam Lowes pada putaran terakhir; pembalap asal Inggris itu memiliki cengkeraman ban belakang yang lebih baik di pengujung balapan.

Yari Montella melengkapi posisi lima besar, diikuti oleh Lorenzo Baldassarri, Alex Lowes, Axel Bassani (keduanya mengendarai motor Bimota dengan corak khusus berwarna hitam-emas), Alberto Surra, dan Miguel Oliveira yang melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimSuperbikeLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R21 Laps
2Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R4.696
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R13.349
4Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R14.928
5Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R17.192
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R18.120
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99822.596
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99825.957
9Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R27.142
10Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR28.002
11Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R29.051
12Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R130.093
13Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR32.739
14Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R35.099
15Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R36.006
16Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R137.624
17Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R138.753
18Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R40.667
19Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R140.845
20Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR47.825
21Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R151.601
22Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:17.039

Tags:

World Superbikes
WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Tutup Kiprah World Superbike dengan Hattrick
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

WSBK News
Finis Podium di Race 1 Jerez, Iker Lecuona Terkejut
23h ago
Iker Lecuona, 2026 Spanish WorldSBK, parc ferme. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Perubahan Kecil Membantu Bautista Memperebutkan Podium Race 1 Jerez
18/10/26
Alvaro Bautista, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Terbebas secara Mental usai Mengunci Gelar WorldSBK 2026
10/10/26
Nicolo Bulega, 2026 Estoril WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
RESMI: Morbidelli Pindah ke Aruba.it Ducati untuk Musim MotoGP 2027
08/10/26
Franco Morbidelli, 2026 Jerez MotoGP Sprint.
WSBK News
BMW Tegaskan Ambisinya untuk Membuat WorldSBK Kembali Menarik
30/09/26
Nicolo Bulega, Miguel Oliveira.

More News

WSBK News
CEO Ducati Meluruskan Rumor Kepindahan Morbidelli ke Tim WorldSBK
29/09/26
Claudio Domenicali. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Gigi Dall'Igna Menyanjung Ducati atas Kemenangan Gelar Bulega
28/09/26
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Morbidelli 'Bocorkan' Kepindahannya ke World Superbike Tahun Depan
27/09/26
Franco Morbidelli, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Ungkap Momen Emosional Menuju Gelar WorldSBK 2026
27/09/26
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor, Isyaratkan Rencana ke Depan
10/09/26
Alex Rins.