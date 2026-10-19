Reaksi Bulega setelah Menyamai Rekor Kemenangan Bayliss di WorldSBK

Nicolo Bulega baru saya menyamai pencapaian Troy Bayliss pada balapan terakhirnya di World Superbike.

Nicolo Bulega, Jerez WorldSBK 2026.
Nicolo Bulega, Jerez WorldSBK 2026.
© Gold and Goose

Hanya satu hari setelah menjadi satu-satunya pembalap yang memenangkan 30 balapan dalam satu musim WorldSBK, Nicolo Bulega kini telah menyamai jumlah kemenangan sepanjang karier Troy Bayliss di World Superbike.

Pembalap yang akan bergabung dengan tim VR46 di MotoGP pada tahun 2027 ini mencatatkan hat-trick kesepuluhnya tahun ini melalui penampilan dominan lainnya pada hari Minggu di Jerez.

Dari ketiga balapan yang berlangsung, Bulega hanya kehilangan posisi memimpin selama beberapa tikungan pada putaran pertama di Race 2.

Nicolo Bulega, Jerez WorldSBK 2026.
Nicolo Bulega, Jerez WorldSBK 2026.
© Gold and Goose

Kemenangan pada balapan tersebut membuat Bulega total memenangkan total 32 dari 36 balapan musim ini. Sebuah pencapaian yang bahkan tidak mampu diraih oleh Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu, maupun Alvaro Bautista sepanjang karier gemilang mereka di ajang superbike.

“Ini adalah tahun yang luar biasa,” ujar Bulega kepada WorldSBK.com. “Banyak kemenangan; hasil terburuk hanyalah posisi kedua. Hasil-hasil tersebut sudah berbicara dengan sendirinya.”

Meskipun mencetak rekor baru bukanlah hal yang terlalu sering ia pikirkan, Bulega mengakui bahwa menyamai perolehan 52 kemenangan di ajang WorldSBK milik Bayliss terasa istimewa baginya, karena pembalap asal Australia tersebut merupakan salah satu idolanya saat ia tumbuh dewasa.

Bulega menambahkan: “Biasanya, saya tidak terlalu memperhatikan rekor-rekor seperti ini. Hari ini saya berhasil menyamai jumlah kemenangan [Troy] Bayliss, dan itu sungguh luar biasa. Bayliss adalah salah satu idola saya, dan kini nama saya bersanding dengannya.”

Nicolo Bulega, Jerez WorldSBK 2026.
Nicolo Bulega, Jerez WorldSBK 2026.
© Gold and Goose

Bulega telah mencatatkan sejumlah rekor WorldSBK bahkan sebelum akhir pekan ini dimulai. Namun, pembalap asal Italia itu juga bertekad untuk menambah tiga kemenangan lagi di Jerez.

Hal itu dikarenakan Bulega ingin meninggalkan tim Aruba.it Ducati dengan cara sebaik mungkin. Setelah berhasil mencapai targetnya, ia tampak emosional usai balapan, begitu pula dengan banyak anggota timnya.

“Semua orang menangis, termasuk saya,” ujar Bulega. “Bagi saya, meraih kemenangan hari ini sangatlah penting karena saya ingin meninggalkan paddock dan tim ini dengan tambahan kemenangan, dan kami berhasil menjalani akhir pekan yang luar biasa lainnya.”

Tags:

Nicolo Bulega
Jonathan Rea
Toprak Razgatlioglu
Alvaro Bautista
Troy Bayliss
World Superbikes
Reaksi Bulega setelah Menyamai Rekor Kemenangan Bayliss di WorldSBK
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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