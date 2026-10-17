WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Torehkan Kemenangan ke-30 Musim ini

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Spayol di Jerez, putaran ke-12 dan terakhir di musim 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega memperpanjang rentetan kemenangannya menjadi empat kali berturut-turut dalam Race 1 di Jerez, mengungguli Sam Lowes dengan selisih 1,6 detik. Itu adalah kemenangan ke-50 bagi Bulega di ajang WorldSBK sekaligus kemenangan ke-30 yang ia raih sepanjang musim 2026.

Posisi kedua yang diraih Sam Lowes menjadi pencapaian penting, karena ia menjadi pembalap pertama yang mampu finis di depan pembalap Aruba.it Racing Ducati sejak seri Phillip Island, sekaligus mencatatkan hasil terbaiknya musim ini.

Iker Lecuona menempati posisi ketiga, hasil yang mengecewakan bagi pembalap Spanyol itu pada musim 2026 ini. 

Meski sempat memberikan selamat kepada Lowes di area parc ferme, ini adalah penampilan terburuk Lecuona - selain kecelakaan Superpole Race di Donington - sejak putaran pertama musim ini.

Alvaro Bautista menempati posisi keempat. Awalnya ia berada di posisi kesembilan, namun berhasil menyalip Lorenzo Baldassarri, Tommy Bridewell, dan Alberto Surra, lalu menempel ketat Alex Lowes, sebelum akhirnya mendahului Yari Montella menjelang akhir balapan.

Montella sendiri finis di posisi kelima, hasil yang cukup untuk mengamankan peringkat ketiga dalam klasemen pembalap, mengungguli Alex Lowes. Lowes, yang finis di posisi kedelapan, menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati di posisi sembilan besar, dengan mengungguli Tommy Bridewell.

Axel Bassani menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati lainnya yang masuk dalam sepuluh besar. Sementara itu, Loris Baz - pembalap pengganti di tim MGM - menjadi satu-satunya pembalap Ducati yang gagal menembus sepuluh besar, dengan finis di posisi ke-12.

WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLaps/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R21 Laps
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1.657
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R2.853
4Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R5.328
5Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R6.615
6Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R12.074
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R12.192
8Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99813.559
9Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R19.463
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99821.863
11Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R23.970
12Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R24.120
13Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R129.126
14Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR29.135
15Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R130.432
16Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R30.920
17Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR31.457
18Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R139.344
19Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R146.578
20Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R146.612
DNFXavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFMiguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF

Tags:

World Superbikes
WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Torehkan Kemenangan ke-30 Musim ini
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

WSBK News
Bulega Terbebas secara Mental usai Mengunci Gelar WorldSBK 2026
10/10/26
Nicolo Bulega, 2026 Estoril WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
RESMI: Morbidelli Pindah ke Aruba.it Ducati untuk Musim MotoGP 2027
08/10/26
Franco Morbidelli, 2026 Jerez MotoGP Sprint.
WSBK News
BMW Tegaskan Ambisinya untuk Membuat WorldSBK Kembali Menarik
30/09/26
Nicolo Bulega, Miguel Oliveira.
WSBK News
CEO Ducati Meluruskan Rumor Kepindahan Morbidelli ke Tim WorldSBK
29/09/26
Claudio Domenicali. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Gigi Dall'Igna Menyanjung Ducati atas Kemenangan Gelar Bulega
28/09/26
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

WSBK News
Morbidelli 'Bocorkan' Kepindahannya ke World Superbike Tahun Depan
27/09/26
Franco Morbidelli, 2026 MotoGP Austrian Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Ungkap Momen Emosional Menuju Gelar WorldSBK 2026
27/09/26
Nicolo Bulega, 2026 Italian WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Alex Rins Putuskan Pensiun dari Balap Motor, Isyaratkan Rencana ke Depan
10/09/26
Alex Rins.
MotoGP News
Yamaha Akui Miller Terlalu Bagus untuk Dilewatkan di WorldSBK
09/09/26
Jack Miller.
MotoGP News
RESMI: Jack Miller Pindah ke Yamaha WorldSBK untuk Musim 2027
08/09/26
Jack Miller.