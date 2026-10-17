WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Mendominasi dengan Pole Position
Hasil lengkap kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, putaran ke-12 dan terakhir musim 2026.
Hasil dari sesi Superpole pada ajang WorldSBK Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto yang menutup musim 2026.
Nicolo Bulega meraih pole ke-11 dari 12 putaran pada musim 2026 dengan mencatatkan laptime 1 menit 36,643 detik, unggul 0,3 detik dari Sam Lowes yang menjadi pembalap lain dengan laptime di bawah 1:37 dengan Superbike di Jerez.
Iker Lecuona melengkapi posisi tiga besar, namun terpaut lebih dari 0,4 detik dari rekan setimnya dan lebih lambat sepersepuluh detik lebih dibandingkan Lowes.
Yari Montella menempati posisi keempat, mengungguli Alex Lowes dan Lorenzo Baldassarri yang melengkapi posisi enam besar.
Tommy Bridewell mencatatkan waktu tercepat ketujuh, di depan Alberto Surra dan Alvaro Bautista; nama terakhir berhasil mengamankan posisi sembilan besar dalam kualifikasi untuk pertama kalinya sejak di Balaton Park.
WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Rider
|Nat.
|WorldSBK Team
|Superbike
|Timing
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.643
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.960
|3
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.098
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.381
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:37.443
|6
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.639
|7
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.753
|8
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.759
|9
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.115
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.178
|11
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.193
|12
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.209
|13
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.312
|14
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.381
|15
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.392
|16
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:38.416
|17
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.542
|18
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.606
|19
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.822
|20
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.826
|21
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.374
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.563