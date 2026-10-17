WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Mendominasi dengan Pole Position

Hasil lengkap kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, putaran ke-12 dan terakhir musim 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Hasil dari sesi Superpole pada ajang WorldSBK Spanyol di Circuito de Jerez-Angel Nieto yang menutup musim 2026.

Nicolo Bulega meraih pole ke-11 dari 12 putaran pada musim 2026 dengan mencatatkan laptime 1 menit 36,643 detik, unggul 0,3 detik dari Sam Lowes yang menjadi pembalap lain dengan laptime di bawah 1:37 dengan Superbike di Jerez.

Iker Lecuona melengkapi posisi tiga besar, namun terpaut lebih dari 0,4 detik dari rekan setimnya dan lebih lambat sepersepuluh detik lebih dibandingkan Lowes.

Yari Montella menempati posisi keempat, mengungguli Alex Lowes dan Lorenzo Baldassarri yang melengkapi posisi enam besar.

Tommy Bridewell mencatatkan waktu tercepat ketujuh, di depan Alberto Surra dan Alvaro Bautista; nama terakhir berhasil mengamankan posisi sembilan besar dalam kualifikasi untuk pertama kalinya sejak di Balaton Park.

WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Kualifikasi Superpole

PosRiderNat.WorldSBK TeamSuperbikeTiming
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:36.643
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:36.960
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:37.098
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:37.381
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:37.443
6Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:37.639
7Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:37.753
8Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:37.759
9Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:38.115
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.178
11Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:38.193
12Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:38.209
13Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.312
14Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:38.381
15Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.392
16Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:38.416
17Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:38.542
18Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:38.606
19Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:38.822
20Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:38.826
21Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R11:39.374
22Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:39.563

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World Superbikes
WorldSBK Spanyol 2026: Bulega Mendominasi dengan Pole Position
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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