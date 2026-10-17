WorldSBK Spanyol 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Jerez

Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk putaran WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, putaran ke-12 dan terakhir musim 2026.

Nicolo Bulega, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Hasil dari sesi latihan hari Jumat pada ajang WorldSBK Spanyol 2026 di Circuito de Jerez-Angel Nieto.

Nicolo Bulega memuncaki sesi latihan bebas kedua (FP2) di Jerez, sekaligus menyapu bersih sesi latihan Jumat terakhirnya di World Superbike sebelum pindah ke MotoGP pada tahun 2027.

Ia kembali mengungguli Sam Lowes, pembalap Inggris itu menempati posisi kedua berkat peningkatan laptime di menit-menit akhir, yang membuatnya melampaui Iker Lecuona, yang terpaut 0,2 detik di belakang Bulega di timesheet FP2.

Alberto Surra menempati posisi tercepat keempat, diikuti oleh Lorenzo Baldassarri dan Yari Montella, yang melengkapi dominasi Ducati dengan menguasai enam posisi teratas.

Miguel Oliveira menjadi pembalap non-Ducati terdepan dengan menempati posisi ketujuh, dengan Axel Bassani, Alvaro Bautista, dan Alex Lowes melengkapi posisi 10 besar.

Sesi tersebut sempat dihentikan dengan bendera merah setelah sekitar 15 menit akibat kecelakaan yang dialami Jake Dixon di tikungan sembilan. Dixon dalam kondisi baik, namun air fence di lokasi tersebut perlu diganti.

Bautista juga mengalami kecelakaan di tikungan sembilan menjelang akhir sesi, tetapi motornya tidak sampai membentur pembatas. Ia sendiri dalam kondisi fisik yang baik, meskipun kakinya sempat terjepit di bawah motor untuk sesaat.

WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:38.309
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:38.459
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:38.578
4Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:38.619
5Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:38.797
6Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:38.898
7Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:38.903
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.963
9Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:39.074
10Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:39.202
11Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:39.261
12Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:39.261
13Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:39.329
14Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.504
15Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:39.586
16Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.767
17Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.841
18Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R11:39.952
19Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:39.978
20Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:40.089
21Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:40.141
22Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:40.747

FP1

Bulega memuncaki sesi FP1 WorldSBK di Jerez, dengan mencatatkan waktu 1 menit 38,155 detik pada menit-menit awal sesi tersebut. Bulega terus mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 38 detik sepanjang sebagian besar sesi, termasuk dalam putaran awal yang berlangsung selama 15 menit pertama.

Sam Lowes menempati posisi tercepat kedua, namun terpaut 0,252 detik di belakang Bulega, sementara Iker Lecuona, Yari Montella, dan Alberto Surra melengkapi dominasi Ducati di posisi lima besar.

Alex Lowes menempati posisi keenam sekaligus menjadi pembalap non-Ducati tercepat, diikuti oleh Lorenzo Baldassarri, Axel Bassani, Xavi Vierge, dan Miguel Oliveira yang melengkapi posisi 10 besar.

WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:38.155
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:38.407
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:38.489
4Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:38.521
5Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:38.597
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.625
7Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:38.681
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:38.850
9Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:38.970
10Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.342
11Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:39.423
12Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.583
13Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:39.631
14Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:39.656
15Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:39.788
16Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:39.836
17Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:39.926
18Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:40.162
19Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:40.185
20Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:40.253
21Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R11:40.839
22Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:40.926

Tags:

World Superbikes
WorldSBK Spanyol 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Jerez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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