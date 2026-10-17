WorldSBK Spanyol 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Jerez
Hasil lengkap latihan hari Jumat untuk putaran WorldSBK Spanyol di Sirkuit Jerez, putaran ke-12 dan terakhir musim 2026.
Hasil dari sesi latihan hari Jumat pada ajang WorldSBK Spanyol 2026 di Circuito de Jerez-Angel Nieto.
Nicolo Bulega memuncaki sesi latihan bebas kedua (FP2) di Jerez, sekaligus menyapu bersih sesi latihan Jumat terakhirnya di World Superbike sebelum pindah ke MotoGP pada tahun 2027.
Ia kembali mengungguli Sam Lowes, pembalap Inggris itu menempati posisi kedua berkat peningkatan laptime di menit-menit akhir, yang membuatnya melampaui Iker Lecuona, yang terpaut 0,2 detik di belakang Bulega di timesheet FP2.
Alberto Surra menempati posisi tercepat keempat, diikuti oleh Lorenzo Baldassarri dan Yari Montella, yang melengkapi dominasi Ducati dengan menguasai enam posisi teratas.
Miguel Oliveira menjadi pembalap non-Ducati terdepan dengan menempati posisi ketujuh, dengan Axel Bassani, Alvaro Bautista, dan Alex Lowes melengkapi posisi 10 besar.
Sesi tersebut sempat dihentikan dengan bendera merah setelah sekitar 15 menit akibat kecelakaan yang dialami Jake Dixon di tikungan sembilan. Dixon dalam kondisi baik, namun air fence di lokasi tersebut perlu diganti.
Bautista juga mengalami kecelakaan di tikungan sembilan menjelang akhir sesi, tetapi motornya tidak sampai membentur pembatas. Ia sendiri dalam kondisi fisik yang baik, meskipun kakinya sempat terjepit di bawah motor untuk sesaat.
WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.309
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.459
|3
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.578
|4
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.619
|5
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.797
|6
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.898
|7
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:38.903
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.963
|9
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.074
|10
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:39.202
|11
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.261
|12
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:39.261
|13
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.329
|14
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.504
|15
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.586
|16
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.767
|17
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.841
|18
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.952
|19
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.978
|20
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.089
|21
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.141
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.747
FP1
Bulega memuncaki sesi FP1 WorldSBK di Jerez, dengan mencatatkan waktu 1 menit 38,155 detik pada menit-menit awal sesi tersebut. Bulega terus mencatatkan waktu di kisaran 1 menit 38 detik sepanjang sebagian besar sesi, termasuk dalam putaran awal yang berlangsung selama 15 menit pertama.
Sam Lowes menempati posisi tercepat kedua, namun terpaut 0,252 detik di belakang Bulega, sementara Iker Lecuona, Yari Montella, dan Alberto Surra melengkapi dominasi Ducati di posisi lima besar.
Alex Lowes menempati posisi keenam sekaligus menjadi pembalap non-Ducati tercepat, diikuti oleh Lorenzo Baldassarri, Axel Bassani, Xavi Vierge, dan Miguel Oliveira yang melengkapi posisi 10 besar.
WorldSBK Spanyol 2026 - Circuito de Jerez-Angel Nieto - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.155
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.407
|3
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.489
|4
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.521
|5
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.597
|6
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.625
|7
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.681
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:38.850
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.970
|10
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.342
|11
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.423
|12
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.583
|13
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:39.631
|14
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:39.656
|15
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.788
|16
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.836
|17
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:39.926
|18
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.162
|19
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.185
|20
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.253
|21
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.839
|22
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.926