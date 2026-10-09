WorldSBK Estoril 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Portugal
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk WorldSBK Estoril, putaran kedua terakhir musim 2026 di Circuito do Estoril.
Nicolo Bulega menyapu bersih sesi latihan hari Jumat dengan memuncaki FP2 di Estoril, kembali unggul tipis atas Alberto Surra yang merupakan salah satu dari beberapa pembalap yang menggunakan ban baru di akhir sesi.
Seperti Bulega, Iker Lecuona tidak menggunakan ban baru di akhir sesi dan finis di posisi ketiga, terpaut kurang dari sepersepuluh detik di belakang rekan setimnya.
Miguel Oliveira dan Axel Bassani sama-sama menggunakan ban baru di akhir sesi dan masing-masing menempati posisi keempat dan kelima, mengungguli Yari Montella di posisi keenam. Alex Lowes menempati posisi ketujuh, di depan Jake Dixon, Alvaro Bautista, dan Garrett Gerloff.
WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.432
|2
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.498
|3
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.516
|4
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:35.816
|5
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:35.844
|6
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.863
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:35.873
|8
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:35.964
|9
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.039
|10
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:36.150
|11
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.160
|12
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.179
|13
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.184
|14
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.364
|15
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.486
|16
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.488
|17
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.520
|18
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.566
|19
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.646
|20
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.026
|21
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.319
|22
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.821
FP1
Bulega memuncaki sesi FP1 WorldSBK di Estoril, unggul 0,052 detik atas Surra yang melakukan manuver di akhir sesi untuk merebut posisi kedua dari Iker Lecuona, pembalap terakhir yang mencatat waktu di kisaran 1:35.
Alex Lowes sempat menempati posisi ketiga sepanjang sebagian besar sesi namun turun ke posisi keempat akibat peningkatan catatan waktu Surra di akhir sesi. Ia berada di depan Xavi Vierge dan Alvaro Bautista dalam jajaran enam besar. Sam Lowes menempati posisi ketujuh, mengungguli Lorenzo Baldassarri, Yari Montella, dan Miguel Oliveira yang melengkapi posisi sepuluh besar.
WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.546
|2
|Alberto Surra
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.598
|3
|Iker Lecuona
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.925
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.084
|5
|Xavi Vierge
|ESP
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.147
|6
|Alvaro Bautista
|ESP
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.275
|7
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.281
|8
|Lorenzo Baldassarri
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.286
|9
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.380
|10
|Miguel Oliveira
|POR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.490
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:36.519
|12
|Jake Dixon
|GBR
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.528
|13
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.551
|14
|Somkiat Chantra
|THA
|Honda HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.599
|15
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.889
|16
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.901
|17
|Danilo Petrucci
|ITA
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.938
|18
|Stefano Manzi
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.110
|19
|Loris Baz
|FRA
|MGM Optical Express Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.134
|20
|Twan Smits
|NED
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.763
|21
|Mattia Rato
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.029
|22
|Tommy Bridewell
|GBR
|Superbike Advocates Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:38.296