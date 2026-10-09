WorldSBK Estoril 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Portugal

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk WorldSBK Estoril, putaran kedua terakhir musim 2026 di Circuito do Estoril.

Nicolo Bulega, 2026 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2026 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega menyapu bersih sesi latihan hari Jumat dengan memuncaki FP2 di Estoril, kembali unggul tipis atas Alberto Surra yang merupakan salah satu dari beberapa pembalap yang menggunakan ban baru di akhir sesi. 

Seperti Bulega, Iker Lecuona tidak menggunakan ban baru di akhir sesi dan finis di posisi ketiga, terpaut kurang dari sepersepuluh detik di belakang rekan setimnya.

Miguel Oliveira dan Axel Bassani sama-sama menggunakan ban baru di akhir sesi dan masing-masing menempati posisi keempat dan kelima, mengungguli Yari Montella di posisi keenam. Alex Lowes menempati posisi ketujuh, di depan Jake Dixon, Alvaro Bautista, dan Garrett Gerloff.

WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.432
2Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:35.498
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.516
4Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:35.816
5Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:35.844
6Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:35.863
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:35.873
8Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:35.964
9Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:36.039
10Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:36.150
11Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:36.160
12Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:36.179
13Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:36.184
14Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:36.364
15Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:36.486
16Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.488
17Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:36.520
18Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:36.566
19Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:36.646
20Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:37.026
21Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:37.319
22Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R11:37.821

FP1

Bulega memuncaki sesi FP1 WorldSBK di Estoril, unggul 0,052 detik atas Surra yang melakukan manuver di akhir sesi untuk merebut posisi kedua dari Iker Lecuona, pembalap terakhir yang mencatat waktu di kisaran 1:35.

Alex Lowes sempat menempati posisi ketiga sepanjang sebagian besar sesi namun turun ke posisi keempat akibat peningkatan catatan waktu Surra di akhir sesi. Ia berada di depan Xavi Vierge dan Alvaro Bautista dalam jajaran enam besar. Sam Lowes menempati posisi ketujuh, mengungguli Lorenzo Baldassarri, Yari Montella, dan Miguel Oliveira yang melengkapi posisi sepuluh besar.

WorldSBK Estoril 2026 - Circuito do Estoril - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.546
2Alberto SurraITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:35.598
3Iker LecuonaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.925
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.084
5Xavi ViergeESPPata Maxus YamahaYamaha R11:36.147
6Alvaro BautistaESPBarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:36.275
7Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:36.281
8Lorenzo BaldassarriITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:36.286
9Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:36.380
10Miguel OliveiraPORROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.490
11Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:36.519
12Jake DixonGBRHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:36.528
13Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.551
14Somkiat ChantraTHAHonda HRCHonda CBR1000RR-R1:36.599
15Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:36.889
16Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:36.901
17Danilo PetrucciITAROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.938
18Stefano ManziITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:37.110
19Loris BazFRAMGM Optical Express RacingDucati Panigale V4 R1:37.134
20Twan SmitsNEDMotoxracing YamahaYamaha R11:37.763
21Mattia RatoITAMotoxracing YamahaYamaha R11:38.029
22Tommy BridewellGBRSuperbike Advocates RacingDucati Panigale V4 R1:38.296

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World Superbikes
WorldSBK Estoril 2026: Hasil Latihan Hari Jumat dari Portugal
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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