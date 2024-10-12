WorldSBK Estoril: Rea Tercepat pada Latihan Terakhir yang Basah

Hasil lengkap sesi Free Practice 3 WorldSBK Estoril di Circuito do Estoril, Portugal.

Jonathan Rea, 2024 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Jonathan Rea, 2024 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Jonathan Rea jadi pembalap tercepat pada sesi Free Practice 3 untuk WorldSBK Estoril saat hujan kembali turun di Circuito do Estoril.

Pembalap Yamaha itu menghabiskan sebagian besar sesinya berada di belakang Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista, dan sekali lagi menunjukkan kemahirannya dalam kondisi basah dengan mengakhiri Sabtu pagi di posisi teratas, sama seperti saat ia meraih pole di Assen.

Danilo Petrucci berhasil menempati posisi kedua tiga kali dalam sesi latihan bebas akhir pekan ini; ia tertinggal dua persepuluh di belakang Rea dan 0,010 detik di depan Toprak Razgatlioglu di tempat ketiga.

Michael van der Mark tertinggal lebih dari satu detik di belakang rekan setim BMW-nya di tempat keempat, sementara Alvaro Bautista berada di posisi kelima.

Andrea Locatelli berada di posisi keenam, di depan Xavi Vierge, Michael Ruben Rinaldi, Nicolo Bulega, dan Remy Gardner yang melengkapi 10 besar

WorldSBK Estoril - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Jonathan ReaGBRPata Prometeon YamahaYamaha R11:53.126
2Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:53.358
3Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:53.368
4Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:54.386
5Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:54.410
6Andrea LocatelliITAPata Prometeon YamahaYamaha R11:54.454
7Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:54.832
8Michael Ruben RinaldiITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:55.425
9Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:55.553
10Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:55.960
11Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:55.966
12Tito RabatESPPuccetti RacingKawasaki ZX-10RR1:56.236
13Alex LowesGBRKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:56.279
14Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:56.506
15Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:57.728
16Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:57.948
17Luca BernardiSMRMotoxracing YamahaYamaha R11:59.248
18Bradley RayGBRMotoxracing YamahaYamaha R11:59.412
19Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R12:00.885
20Scott ReddingGBRBonovo Action BMWBMW M 1000 RRNo Time Set
21Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-RNo Time Set
22Philipp OettlGERGMT94 YamahaYamaha R1No Time Set
23Garrett GerloffUSABonovo Action BMWBMW M 1000 RRNo Time Set
24Axel BassaniITAKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RRNo Time Set

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