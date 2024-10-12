WorldSBK Estoril: Rea Tercepat pada Latihan Terakhir yang Basah
Hasil lengkap sesi Free Practice 3 WorldSBK Estoril di Circuito do Estoril, Portugal.
Jonathan Rea jadi pembalap tercepat pada sesi Free Practice 3 untuk WorldSBK Estoril saat hujan kembali turun di Circuito do Estoril.
Pembalap Yamaha itu menghabiskan sebagian besar sesinya berada di belakang Toprak Razgatlioglu dan Alvaro Bautista, dan sekali lagi menunjukkan kemahirannya dalam kondisi basah dengan mengakhiri Sabtu pagi di posisi teratas, sama seperti saat ia meraih pole di Assen.
Danilo Petrucci berhasil menempati posisi kedua tiga kali dalam sesi latihan bebas akhir pekan ini; ia tertinggal dua persepuluh di belakang Rea dan 0,010 detik di depan Toprak Razgatlioglu di tempat ketiga.
Michael van der Mark tertinggal lebih dari satu detik di belakang rekan setim BMW-nya di tempat keempat, sementara Alvaro Bautista berada di posisi kelima.
Andrea Locatelli berada di posisi keenam, di depan Xavi Vierge, Michael Ruben Rinaldi, Nicolo Bulega, dan Remy Gardner yang melengkapi 10 besar
WorldSBK Estoril - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:53.126
|2
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:53.358
|3
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:53.368
|4
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:54.386
|5
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:54.410
|6
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:54.454
|7
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:54.832
|8
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:55.425
|9
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:55.553
|10
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:55.960
|11
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:55.966
|12
|Tito Rabat
|ESP
|Puccetti Racing
|Kawasaki ZX-10RR
|1:56.236
|13
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:56.279
|14
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:56.506
|15
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:57.728
|16
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:57.948
|17
|Luca Bernardi
|SMR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:59.248
|18
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:59.412
|19
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|2:00.885
|20
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|No Time Set
|21
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|No Time Set
|22
|Philipp Oettl
|GER
|GMT94 Yamaha
|Yamaha R1
|No Time Set
|23
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|No Time Set
|24
|Axel Bassani
|ITA
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|No Time Set