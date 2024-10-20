WorldSBK Spanyol 2024: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Jerez
Hasil lengkap sesi Pemanasan WorldSBK di putaran World Superbike Jerez.
Alex Lowes memimpin sesi pemanasan terakhir untuk musim WorldSBK 2024 di Sirkuit Jerez, mengungguli juara dunia terpilih Toprak Razgatlioglu dan pemenang Race 1 Nicolo Bulega.
WorldSBK Spanyol - Jerez - Hasil Sesi Warm-Up
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:39.261
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:39.271
|3
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.808
|4
|Axel Bassani
|ITA
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:39.817
|5
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.876
|6
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:39.928
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.959
|8
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.023
|9
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.031
|10
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:40.120
|11
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.140
|12
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.155
|13
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.300
|14
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.359
|15
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:40.397
|16
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.507
|17
|Tito Rabat
|ESP
|Puccetti Racing
|Kawasaki ZX-10RR
|1:40.563
|18
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.974
|19
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.032
|20
|Alessandro Delbianco
|ITA
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.059
|21
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.145
|22
|Philipp Oettl
|GER
|GMT94 Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.278
|23
|Tetsuta Nagashima
|JAP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.440
|24
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.471
|25
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:41.790
|26
|Luca Bernardi
|SMR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:42.187
|27
|Kyle Ryde
|GBR
|Grilla OMG Racing Yamaha
|Yamaha R1
|1:42.504