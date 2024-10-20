WorldSBK Spanyol 2024: Hasil Sesi Warm-Up di Sirkuit Jerez

Hasil lengkap sesi Pemanasan WorldSBK di putaran World Superbike Jerez.

Alex Lowes, 2024 Jerez WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Alex Lowes, 2024 Jerez WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Alex Lowes memimpin sesi pemanasan terakhir untuk musim WorldSBK 2024 di Sirkuit Jerez, mengungguli juara dunia terpilih Toprak Razgatlioglu dan pemenang Race 1 Nicolo Bulega.

WorldSBK Spanyol - Jerez - Hasil Sesi Warm-Up

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Alex LowesGBRKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:39.261
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:39.271
3Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:39.808
4Axel BassaniITAKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:39.817
5Jonathan ReaGBRPata Prometeon YamahaYamaha R11:39.876
6Garrett GerloffUSABonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:39.928
7Andrea LocatelliITAPata Prometeon YamahaYamaha R11:39.959
8Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:40.023
9Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:40.031
10Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:40.120
11Michael Ruben RinaldiITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:40.140
12Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:40.155
13Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:40.300
14Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:40.359
15Scott ReddingGBRBonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:40.397
16Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:40.507
17Tito RabatESPPuccetti RacingKawasaki ZX-10RR1:40.563
18Bradley RayGBRMotoxracing YamahaYamaha R11:40.974
19Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:41.032
20Alessandro DelbiancoITAGYTR GRT YamahaYamaha R11:41.059
21Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:41.145
22Philipp OettlGERGMT94 YamahaYamaha R11:41.278
23Tetsuta NagashimaJAPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:41.440
24Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:41.471
25Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:41.790
26Luca BernardiSMRMotoxracing YamahaYamaha R11:42.187
27Kyle RydeGBRGrilla OMG Racing YamahaYamaha R11:42.504

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