Klasemen Akhir WorldSBK 2024 setelah Race 2 Putaran Jerez
Klasemen akhir WorldSBK 2024 setelah putaran ke-12 dan terakhir musim di Jerez.
Klasemen Akhir WorldSBK 2024
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|527
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|484
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|357
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|316
|5
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|307
|6
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|245
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|232
|8
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|231
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|176
|10
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|140
|11
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|137
|12
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|134
|13
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|127
|14
|Axel Bassani
|ITA
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|108
|15
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|107
|16
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|91
|17
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|78
|18
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|53
|19
|Nicholas Spinelli
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|25
|20
|Tito Rabat
|ESP
|Puccetti Racing
|Kawasaki ZX-10RR
|22
|21
|Bradley Ray
|ITA
|GMT94 Yamaha
|Yamaha R1
|14
|22
|Alessandro Delbianco
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|10
|23
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|7
|24
|Philipp Oettl
|GER
|GMT94 Yamaha
|Yamaha R1
|5
|25
|Michele Pirro
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|3
|26
|Markus Reiterberger
|GER
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|3
|27
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|2
|28
|Tetsuta Nagashima
|JAP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1
|29
|Adam Norrodin
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|30
|Niccolo Canepa
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|0
|31
|Marvin Fritz
|GER
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|0
|32
|Leandro Mercado
|ARG
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|33
|Kyle Ryde
|GBR
|Grilla OMG Racing Yamaha
|Yamaha R1
|0
|34
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|0