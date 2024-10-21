Klasemen Akhir WorldSBK 2024 setelah Race 2 Putaran Jerez

Klasemen akhir WorldSBK 2024 setelah putaran ke-12 dan terakhir musim di Jerez.

Toprak Razgatlioglu, 2024 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2024 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Klasemen Akhir WorldSBK 2024

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR527
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R484
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R357
4Alex LowesGBRKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR316
5Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R307
6Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR245
7Andrea LocatelliITAPata Prometeon YamahaYamaha R1232
8Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R231
9Garrett GerloffUSABonovo Action BMWBMW M 1000 RR176
10Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1140
11Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R137
12Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R134
13Jonathan ReaGBRPata Prometeon YamahaYamaha R1127
14Axel BassaniITAKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR108
15Scott ReddingGBRBonovo Action BMWBMW M 1000 RR107
16Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R191
17Michael Ruben RinaldiITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R78
18Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R53
19Nicholas SpinelliITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R25
20Tito RabatESPPuccetti RacingKawasaki ZX-10RR22
21Bradley RayITAGMT94 YamahaYamaha R114
22Alessandro DelbiancoITAMotoxracing YamahaYamaha R110
23Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R7
24Philipp OettlGERGMT94 YamahaYamaha R15
25Michele PirroITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R3
26Markus ReiterbergerGERROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR3
27Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R2
28Tetsuta NagashimaJAPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1
29Adam NorrodinMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
30Niccolo CanepaITAPata Prometeon YamahaYamaha R10
31Marvin FritzGERGYTR GRT YamahaYamaha R10
32Leandro MercadoARGPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
33Kyle RydeGBRGrilla OMG Racing YamahaYamaha R10
34Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R0

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Toprak Razgatlioglu, 2024 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2024 Spanish WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
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