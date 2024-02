2024 Official Jerez Moto2 Test results - Day 1

Returning American Racing rider Joe Roberts leads the final Moto2 track session on day 1 of the official Jerez test, but Aaron Canet's Session 2 time remains the quickest of the day.

Testing continues on Thursday and concludes on Friday evening...

2024 Official Jerez Moto2 Test - Wednesday (Session 3) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) 1m 41.158s 2 Jake Dixon GBR CFMOTO Aspar Team (Kalex) +0.006s 3 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.009s 4 Fermín Aldeguer SPA Sync SpeedUp (Boscoscuro) +0.125s 5 Ai Ogura JPN MT Helmets - MSI (Boscoscuro) +0.143s 6 Sergio Garcia SPA MT Helmets - MSI (Boscoscuro) +0.284s 7 Albert Arenas SPA QJMOTOR Gresini Moto2 (Kalex) +0.406s 8 Manuel Gonzalez SPA QJMOTOR Gresini Moto2 (Kalex) +0.437s 9 Tony Arbolino ITA Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) +0.519s 10 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.578s 11 Barry Baltus BEL RW Racing GP (Kalex) +0.584s 12 Somkiat Chantra THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +0.598s 13 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) +0.633s 14 Jeremy Alcoba SPA Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) +0.701s 15 Zonta Vd Goorbergh NED RW Racing GP (Kalex) +0.717s 16 Alonso Lopez SPA Sync SpeedUp (Boscoscuro) +0.720s 17 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.768s 18 Bo Bendsneyder NED Pertamina Mandalika GAS UP (Kalex) +0.792s 19 Dennis Foggia ITA Italtrans Racing Team (Kalex) +0.796s 20 Celestino Vietti ITA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.895s 21 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +0.948s 22 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.212s 23 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.231s 24 Izan Guevara SPA CFMOTO Aspar Team (Kalex) +1.252s 25 Ayumu Sasaki JPN Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) +1.293s 26 Darryn Binder RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +1.409s 27 Jaume Masia SPA Pertamina Mandalika GAS UP (Kalex) +1.685s 28 Xavi Cardelus AND Fantic Racing (Kalex) +1.712s 29 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +2.464s 30 Xavier Artigas SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +4.153s

2024 Official Jerez Moto2 Test - Wednesday (Session 2) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) 1m 41.136s 2 Fermín Aldeguer SPA Sync SpeedUp (Boscoscuro) +0.245s 3 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.306s 4 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.315s 5 Somkiat Chantra THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +0.391s 6 Bo Bendsneyder NED Pertamina Mandalika GAS UP (Kalex) +0.525s 7 Barry Baltus BEL RW Racing GP (Kalex) +0.586s 8 Albert Arenas SPA QJMOTOR Gresini Moto2 (Kalex) +0.592s 9 Jeremy Alcoba SPA Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) +0.648s 10 Celestino Vietti ITA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.737s 11 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +0.812s 12 Izan Guevara SPA CFMOTO Aspar Team (Kalex) +1.013s 13 Zonta Vd Goorbergh NED RW Racing GP (Kalex) +1.037s 14 Jake Dixon GBR CFMOTO Aspar Team (Kalex) +1.055s 15 Sergio Garcia SPA MT Helmets - MSI (Boscoscuro) +1.084s 16 Tony Arbolino ITA Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) +1.085s 17 Alonso Lopez SPA Sync SpeedUp (Boscoscuro) +1.106s 18 Jaume Masia SPA Pertamina Mandalika GAS UP (Kalex) +1.135s 19 Ai Ogura JPN MT Helmets - MSI (Boscoscuro) +1.198s 20 Darryn Binder RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +1.320s 21 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) +1.352s 22 Ayumu Sasaki JPN Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) +1.372s 23 Dennis Foggia ITA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.566s 24 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +1.791s 25 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.796s 26 Xavi Cardelus AND Fantic Racing (Kalex) +2.075s 27 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (Kalex) +2.083s 28 Xavier Artigas SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +4.839s Manuel Gonzalez SPA QJMOTOR Gresini Moto2 (Kalex) No Time Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) No Time

2024 Official Jerez Moto2 Test - Wednesday (Session 1) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Fermín Aldeguer SPA Sync SpeedUp (Boscoscuro) 1m 41.541s 2 Ai Ogura JPN MT Helmets - MSI (Boscoscuro) +0.053s 3 Manuel Gonzalez SPA QJMOTOR Gresini Moto2 (Kalex) +0.161s 4 Celestino Vietti ITA Red Bull KTM Ajo (Kalex) +0.197s 5 Alonso Lopez SPA Sync SpeedUp (Boscoscuro) +0.403s 6 Albert Arenas SPA QJMOTOR Gresini Moto2 (Kalex) +0.439s 7 Jake Dixon GBR CFMOTO Aspar Team (Kalex) +0.510s 8 Aron Canet SPA Fantic Racing (Kalex) +0.521s 9 Joe Roberts USA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +0.559s 10 Somkiat Chantra THA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +0.602s 11 Barry Baltus BEL RW Racing GP (Kalex) +0.619s 12 Izan Guevara SPA CFMOTO Aspar Team (Kalex) +0.888s 13 Jeremy Alcoba SPA Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) +0.941s 14 Sergio Garcia SPA MT Helmets - MSI (Boscoscuro) +1.001s 15 Deniz Öncü TUR Red Bull KTM Ajo (Kalex) +1.030s 16 Tony Arbolino ITA Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) +1.041s 17 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing Team (Kalex) +1.050s 18 Dennis Foggia ITA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.065s 19 Zonta Vd Goorbergh NED RW Racing GP (Kalex) +1.091s 20 Jaume Masia SPA Pertamina Mandalika GAS UP (Kalex) +1.103s 21 Senna Agius AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +1.209s 22 Marcos Ramirez SPA OnlyFans American Racing Team (Kalex) +1.268s 23 Diogo Moreira BRA Italtrans Racing Team (Kalex) +1.269s 24 Bo Bendsneyder NED Pertamina Mandalika GAS UP (Kalex) +1.328s 25 Darryn Binder RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Kalex) +1.379s 26 Xavi Cardelus AND Fantic Racing (Kalex) +1.959s 27 Alex Escrig SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +2.040s 28 Ayumu Sasaki JPN Yamaha VR46 Master Camp Team (Kalex) +2.201s 29 Mario Aji INA IDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) +3.085s 30 Xavier Artigas SPA KLINT Forward Factory Team (Forward) +5.652s