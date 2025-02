2025 Moto2 Jerez Test Results - Day 1

The second preseason test for Moto2 in 2025 began today, with Diogo Moreira fastest ahead of the Fantic duo of Aron Canet and Barry Baltus.

Alonso Lopez only took part in the first of Tuesday's three sessions.

Full times are below, all three sessions combined.

2025 Moto2 Jerez Test Results | Tuesday | 16:35 Pos Rider Nat. Moto2 Team Bike Timing 1 Diogo Moreiera BRA Italtrans Racing Team Kalex 1:40.775 2 Aron Canet ESP Fantic Racing Kalex 1:40.992 3 Barry Baltus BEL Fantic Racing Kalex 1:41.087 4 Manuel Gonzalez ESP Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex 1:41.121 5 Zonta van den Goorbergh NED RW - Idrofoglia Racing GP Kalex 1:41.202 6 Senna Agius AUS Liqui Moly Dynavolt Intact GP Kalex 1:41.204 7 Deniz Oncu TUR Red Bull KTM Ajo Kalex 1:41.243 8 Adrian Huertas ESP Italtrans Racing Team Kalex 1:41.498 9 Celestino Vietti ITA Team HDR Heidrun Speed Up Boscoscuro 1:41.547 10 Albert Arenas ESP Italjet Gresini Moto2 Kalex 1:41.569 11 Izan Guevara ESP bLU cRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 1:41.606 12 Darryn Binder RSA Italjet Gresini Moto2 Kalex 1:41.633 13 Dani Holgado ESP CFMoto Aspar Team Kalex 1:41.658 15 Jorge Navarro ESP Klint Forward Factory Team Forward 1:41.709 16 Filip Salac CZE Elf Marc VDS Racing Team Boscoscuro 1:41.713 17 Alex Escrig ESP Klint Forward Factory Team Forward 1:41.726 18 Ayumu Sasaki JPN RW - Idrofoglia Racing GP Kalex 1:41.751 20 Jake Dixon GBR Elf Marc VDS Racing Team Boscoscuro 1:41.766 21 Alonso Lopez ESP Team HDR Heidrun Speed Up Boscoscuro 1:41.787 22 Sergio Garcia ESP QJMotor Frinsa MSi Boscoscuro 1:41.839 23 Tony Arbolino ITA bLU cRU Pramac Yamaha Moto2 Boscoscuro 1:41.961 24 Ivan Ortola ESP QJMotor Frinsa MSi Boscoscuro 1:42.045 25 David Alonso COL CFMoto Aspar Team Kalex 1:42.136 26 Mario Aji INA Idemitsu Honda Team Asia Kalex 1:42.191 27 Yuki Kunii JPN Idemitsu Honda Team Asia Kalex 1:42.600 28 Collin Veijer NED Red Bull KTM Ajo Kalex 1:42.777

Circuito de Jerez-Angel Nieto all-time lap record, Moto2: 1:40.640 (Aron Canet, 2023)

Circuito de Jerez-Angel Nieto race lap record, Moto2: 1:41.020 (Joe Roberts, 2024)