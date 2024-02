2024 Official Jerez Moto3 Test results - Day 1

David Alonso returns to the top with the fastest time of the day during the final Moto3 session on Wednesday.

Testing continues on Thursday and concludes on Friday evening...

2024 Official Jerez Moto3 Test - Wednesday (Session 3) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO 1m 44.356s 2 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.132s 3 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +0.155s 4 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.220s 5 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.300s 6 Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) +0.443s 7 David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.487s 8 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.658s 9 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.849s 10 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.860s 11 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +0.950s 12 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +1.094s 13 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.172s 14 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +1.257s 15 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +1.311s 16 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.447s 17 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +1.609s 18 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.787s 19 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +2.573s 20 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +2.708s 21 Nicola Fabio Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +2.801s 22 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +2.885s 23 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +3.680s 24 Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) +4.331s Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) DNF Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) DNF

2024 Official Jerez Moto3 Test - Wednesday (Session 2) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 44.358s 2 Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +0.051s 3 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.087s 4 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.348s 5 David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.366s 6 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.529s 7 Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) +0.693s 8 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +0.707s 9 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +0.758s 10 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +1.096s 11 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +1.118s 12 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +1.267s 13 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.302s 14 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.433s 15 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.486s 16 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO +1.524s 17 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +1.750s 18 Nicola Fabio Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.750s 19 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +1.751s 20 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.761s 21 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +2.232s 22 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +2.327s 23 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +2.523s 24 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +3.229s 25 Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) +3.522s Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) DNF

2024 Official Jerez Moto3 Test - Wednesday (Session 1) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO 1m 44.570s 2 Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +0.124s 3 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.278s 4 Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) +0.531s 5 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.581s 6 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +0.586s 7 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.647s 8 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.851s 9 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.896s 10 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +1.545s 11 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +1.641s 12 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.678s 13 David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.695s 14 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +1.743s 15 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +1.808s 16 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.970s 17 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +2.188s 18 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +2.238s 19 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +2.338s 20 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +2.395s 21 Nicola Fabio Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +2.567s 22 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +3.224s 23 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +3.683s 24 Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) +4.697s Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) No Time Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) No Time