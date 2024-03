2024 Official Jerez Moto3 Test results - Day 3

Moto3 pre-season testing ends with Adrian Fernandez putting Honda fastest, for the first time in any track session this week.

However, Fernandez's Session 3 best was still 1.7s behind José Antonio Rueda's fastest lap time of the week, set in Session 2.

The season-opening Qatar Grand Prix takes place at Lusail next weekend.

2024 Official Jerez Moto3 Test - Friday (Session 3) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) 1m 44.969s 2 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +0.210s 3 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.451s 4 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +0.525s 5 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +0.717s 6 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +0.798s 7 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +0.854s 8 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +1.061s 9 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +1.444s 10 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO +1.901s 11 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +2.156s 12 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +2.934s 13 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +4.206s Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) No Time Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) No Time Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) No Time Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) No Time Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) No Time David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) No Time Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) No Time Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) No Time Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) No Time Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) No Time Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) No Time Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) No Time Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) No Time

2024 Official Jerez Moto3 Test - Friday (Session 2) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 43.276s 2 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO +0.233s 3 Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +0.593s 4 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.133s 5 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +1.308s 6 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact (Husqvarna) +1.405s 7 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +1.559s 8 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +1.593s 9 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.607s 10 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.619s 11 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.633s 12 David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.678s 13 Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) +1.742s 14 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +1.865s 15 Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.877s 16 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact (Husqvarna) +1.885s 17 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +2.016s 18 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +2.031s 19 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +2.037s 20 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +2.133s 21 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +2.189s 22 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +2.280s 23 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +3.452s 24 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +4.214s 25 Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) +5.036s Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) No Time

2024 Official Jerez Moto3 Test - Friday (Session 1) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 43.610s 2 Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) +0.000s 3 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.018s 4 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO +0.358s 5 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.580s 6 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +0.964s 7 Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +0.978s 8 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.030s 9 David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.114s 10 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.274s 11 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.462s 12 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.532s 13 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +1.536s 14 Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.599s 15 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +1.690s 16 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +1.715s 17 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +1.829s 18 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +1.962s 19 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +2.216s 20 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +2.244s 21 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +2.584s 22 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +2.631s 23 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +3.115s 24 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +3.467s 25 Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) +4.660s Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) No Time

Fastest Day 2 time:

David Alonso 1m 43.315s (Session 2)

Fastest Day 1 time:

David Alonso 1m 44.356s (Session 3)