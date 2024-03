2024 Official Jerez Moto3 Test results - Day 2

José Antonio Rueda leads two sessions on the second day of the Official Jerez Moto3 test, but David Alonso was quickest of all courtesy of his Session 2 time.

Testing concludes on Thursday evening...

2024 Official Jerez Moto3 Test - Thursday (Session 3) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 44.120s 2 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.361s 3 Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +0.515s 4 Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) +0.554s 5 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.631s 6 David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +0.645s 7 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO +0.967s 8 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.005s 9 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.041s 10 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.073s 11 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +1.330s 12 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.385s 13 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +1.512s 14 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +1.631s 15 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +1.638s 16 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +1.705s 17 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +1.725s 18 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.799s 19 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +1.858s 20 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +1.973s 21 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +2.330s 22 Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +2.539s 23 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +3.362s 24 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +3.521s 25 Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) +4.386s Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) No Time

2024 Official Jerez Moto3 Test - Thursday (Session 2) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO 1m 43.315s 2 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +0.501s 3 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +0.676s 4 Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) +0.853s 5 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.871s 6 Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +1.209s 7 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +1.223s 8 David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.501s 9 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +1.583s 10 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +1.608s 11 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +1.714s 12 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.715s 13 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.720s 14 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +1.885s 15 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +1.984s 16 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.987s 17 Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +2.016s 18 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +2.133s 19 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +2.254s 20 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +2.381s 21 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +2.517s 22 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +2.750s 23 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +3.320s 24 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +3.434s 25 Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) +4.279s Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) No Time

2024 Official Jerez Moto3 Test - Thursday (Session 1) Pos Rider Nat Team Bike Time 1 José Antonio Rueda SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) 1m 43.640s 2 David Alonso COL CFMOTO Aspar Team CFMOTO +0.227s 3 Ivan Ortolá SPA MT Helmets - MSI (KTM) +0.417s 4 Ryusei Yamanaka JPN MT Helmets - MSI (KTM) +0.439s 5 Adrian Fernandez SPA Leopard Racing (Honda) +0.849s 6 David Almansa SPA Rivacold Snipers Team (Honda) +1.123s 7 Collin Veijer NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.275s 8 Luca Lunetta ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +1.435s 9 Joel Kelso AUS BOE Motorsports (KTM) +1.495s 10 David Muñoz SPA BOE Motorsports (KTM) +1.510s 11 Tatsuki Suzuki JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP (Husqvarna) +1.605s 12 Stefano Nepa ITA LEVELUP - MTA (KTM) +1.775s 13 Daniel Holgado SPA Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +1.784s 14 Scott Ogden GBR MLav Racing (Honda) +2.070s 15 Jacob Roulstone AUS Red Bull GASGAS Tech3 (GASGAS) +2.241s 16 Taiyo Furusato JPN Honda Team Asia (Honda) +2.346s 17 Matteo Bertelle ITA Rivacold Snipers Team (Honda) +2.428s 18 Joel Esteban SPA CFMOTO Aspar Team CFMOTO +2.444s 19 Nicola Carraro ITA LEVELUP - MTA (KTM) +2.448s 20 Filippo Farioli ITA SIC58 Squadra Corse (Honda) +2.554s 21 Xabi Zurutuza SPA Red Bull KTM Ajo (KTM) +2.771s 22 Riccardo Rossi ITA CIP Green Power (KTM) +2.799s 23 Noah Dettwiler SWI CIP Green Power (KTM) +3.097s 24 Tatchakorn Buasri THA Honda Team Asia (Honda) +3.707s 25 Lorenzo Dalla Porta ITA Leopard Racing (Honda) +4.798s Joshua Whatley GBR MLav Racing (Honda) No Time

Fastest Day 1 time

David Alonso 1m 44.356s (Session 3)