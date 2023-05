2023 Isle of Man TT Qualifying: Full results (Monday)

Dunlop is vying to break his legendary uncle Joey Dunlop's record of 26 victories. He enters this year on 21 wins of his own.

He got off to a dream start on Monday, topping every solo class.

2023 Isle of Man TT Qualifying: Supertwin Pos Rider Best lap speed Best lap time Difference 1 Michael Dunlop 122.907 18:25.127 2 Jamie Coward 119.758 18:54.191 +29.063 3 Brian McCormack 118.971 19:01.685 +7.494 4 Mike Browne 117.504 19:15.940 +14.254 5 Dominic Herbertson 116.821 19:22.700 +6.76 6 Josh Brookes 116.47 19:26.208 +3.507 7 Michael Rutter 116.425 19:26.655 +0.447 8 Francesco Curinga 115.183 19:39.238 +12.582 9 Paul Jordan 115.048 19:40.622 +1.384 10 Michael Evans 114.829 19:42.873 +2.251 11 Stefano Bonetti 114.29 19:48.455 +5.581 12 Michal Dokoupil 113.97 19:51.791 +3.336 13 Jonathan Perry 113.548 19:56.211 +4.42 14 Chris Moore 113.238 113.238 +3.275 15 Pierre Yves Bian 113.105 20:00.899 +1.411 16 Baz Furber 112.752 20:04.665 +3.766 17 Jonathan Goetschy 111.98 20:12.962 +8.296 18 Dave Hewson 111.517 20:18.000 +5.037 19 Michael Russell 110.688 20:27.119 +9.119 20 Martin Morris 110.074 20:33.967 +6.848 21 Miroslav Slobonda 110.072 20:33.987 +0.019 22 Pete Murray 110.046 20:34.280 +0.292 23 James Chawke 109.993 20:34.873 +0.593 24 Kevin Barsby 109.752 20:37.590 +2.716 25 Gareth Arnold 109.339 20:42.269 +4.678 26 Paul Cassidy 109.094 109.094 +2.784 27 Masayuki Yamanaka 108.335 108.335 +8.726 28 David Madsen-Mygdal 108.174 20:55.639 +1.859 29 Vinny Brennan 105.104 21:32.320 +36.68 30 Andy Hornby 104.018 21:45.812 +13.492