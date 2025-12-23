F1 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui untuk Musim Baru Formula 1

Berikut ini serba-serbi untuk musim F1 2026 yang akan menandai era baru di kejuaraan.

Begitu bendera finis dikibarkan untuk terakhir kalinya pada tahun 2025 di Abu Dhabi, perhatian sudah mulai beralih ke musim F1 2026.

Musim 2026 akan menampilkan 24 balapan, dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret dan diakhiri pada 6 Desember dengan Grand Prix Abu Dhabi.

Perubahan besar akan terjadi di Formula 1 pada tahun 2026, dengan diperkenalkannya regulasi baru.

Ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah 75 tahun kejuaraan, dengan perubahan teknis yang meliputi sasis, aerodinamika, dan Power Unit, dan berpotensi mengubah peta persaingan.

F1 akan mengucapkan selamat tinggal pada DRS seiring diperkenalkannya konsep baru, dengan mobil-mobil yang dirancang untuk meningkatkan peluang slipstream dan overtake.

Untuk mengakomodasi perubahan regulasi, akan ada lebih banyak tes pra-musim daripada tahun-tahun biasanya.

Pengujian akan dibuka secara tertutup pada akhir Januari di Barcelona, sebelum dua tes pra-musim selanjutnya diadakan di Bahrain pada bulan Februari,

Musim kemudian akan dimulai secara resmi di Melbourne pada akhir pekan kedua bulan Maret.

Tanggal tes pra-musim F1

Tes privat, Circuit de Barcelona-Catalunya - 26-30 Januari

Tes resmi 1, Sirkuit Internasional Bahrain - 11-13 Februari

Tes resmi 2, Sirkuit Internasional Bahrain - 18-20 Februari

Kalender lengkap F1 2026

Musim F1 2026 menghadirkan balapan baru di ibu kota Spanyol, Madrid.

Balapan ini merupakan tambahan dari Grand Prix yang diadakan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Barcelona.

Madrid menggantikan Imola, yang dihapus dari kalender untuk tahun 2026.

F1 2026 - Kalender Lengkap

#Grand PrixSirkuitTanggal
1AustraliaMelbourne06-08 March
2ChinaShanghai13-15 March
3JapanSuzuka27-29 March
4BahrainSakhir10-12 April
5Saudi ArabiaJeddah17-19 April
6MiamiMiami01-03 May
7CanadaMontreal22-24 May
8MonacoMonaco05-07 June
9SpainBarcelona12-14 June
10AustriaSpielberg26-28 June
11United KingdomSilverstone03-05 July
12BelgiumSpa-Francorchamps17-19 July
13HungaryBudapest24-26 July
14NetherlandsZandvoort21-23 August
15ItalyMonza04-06 September
16SpainMadrid11-13 September
17AzerbaijanBaku24-26 September
18SingaporeSingapore09-11 October
19USAAustin23-25 October
20MexicoMexico City30 October - 01 November
21BrazilSao Paulo06-08 November
22Las VegasLas Vegas19-21 November
23QatarLusail27-29 November
24Abu DhabiYas Marina04-06 December

Jadwal Sprint Race?

Enam Sprint Race akan kembali digelar di F1 2026.

Grand Prix Inggris akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Sprint Race, terakhir mereka menggelar format ini tahun 2021.

Venue lain yang akan menggelar Sprint Race pada tahun 2026 adalah China, Miami, Kanada, Belanda, dan Singapura.

Line-up F1 2026

 

Line-up F1 2026

PembalapTimAkhir Kontrak
Lando NorrisMcLaren"Jangka Panjang"
Oscar PiastriMcLaren2026
Lewis HamiltonFerrariMulti-Tahun
Charles LeclercFerrariMulti-Tahun
Max VerstappenRed Bull2028
Isack HadjarRed Bull2026
George RussellMercedesMulti-Tahun
Kimi AntonelliMercedes2026
Fernando AlonsoAston Martin
2026
Lance StrollAston Martin"2026 dan selanjutnya"
Pierre GaslyAlpine"Jangka Panjang"
Franco ColapintoAlpine2026
Esteban OconHaasMulti-Tahun
Oliver BearmanHaasMulti-Tahun
Liam LawsonRacing Bulls2026
Arvid LindbladRacing Bulls2026
Alex AlbonHaas2025
Carlos SainzHaas2026
Nico HulkenbergAudiMulti-Tahun
Gabriel BortoletoAudiMulti-Tahun
Sergio PerezCadillacMulti-Tahun
Valtteri BottasCadillacMulti-Tahun

