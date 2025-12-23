F1 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui untuk Musim Baru Formula 1
Berikut ini serba-serbi untuk musim F1 2026 yang akan menandai era baru di kejuaraan.
Begitu bendera finis dikibarkan untuk terakhir kalinya pada tahun 2025 di Abu Dhabi, perhatian sudah mulai beralih ke musim F1 2026.
Musim 2026 akan menampilkan 24 balapan, dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret dan diakhiri pada 6 Desember dengan Grand Prix Abu Dhabi.
Perubahan besar akan terjadi di Formula 1 pada tahun 2026, dengan diperkenalkannya regulasi baru.
Ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah 75 tahun kejuaraan, dengan perubahan teknis yang meliputi sasis, aerodinamika, dan Power Unit, dan berpotensi mengubah peta persaingan.
F1 akan mengucapkan selamat tinggal pada DRS seiring diperkenalkannya konsep baru, dengan mobil-mobil yang dirancang untuk meningkatkan peluang slipstream dan overtake.
Untuk mengakomodasi perubahan regulasi, akan ada lebih banyak tes pra-musim daripada tahun-tahun biasanya.
Pengujian akan dibuka secara tertutup pada akhir Januari di Barcelona, sebelum dua tes pra-musim selanjutnya diadakan di Bahrain pada bulan Februari,
Musim kemudian akan dimulai secara resmi di Melbourne pada akhir pekan kedua bulan Maret.
Tanggal tes pra-musim F1
Tes privat, Circuit de Barcelona-Catalunya - 26-30 Januari
Tes resmi 1, Sirkuit Internasional Bahrain - 11-13 Februari
Tes resmi 2, Sirkuit Internasional Bahrain - 18-20 Februari
Kalender lengkap F1 2026
Musim F1 2026 menghadirkan balapan baru di ibu kota Spanyol, Madrid.
Balapan ini merupakan tambahan dari Grand Prix yang diadakan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Barcelona.
Madrid menggantikan Imola, yang dihapus dari kalender untuk tahun 2026.
F1 2026 - Kalender Lengkap
|#
|Grand Prix
|Sirkuit
|Tanggal
|1
|Australia
|Melbourne
|06-08 March
|2
|China
|Shanghai
|13-15 March
|3
|Japan
|Suzuka
|27-29 March
|4
|Bahrain
|Sakhir
|10-12 April
|5
|Saudi Arabia
|Jeddah
|17-19 April
|6
|Miami
|Miami
|01-03 May
|7
|Canada
|Montreal
|22-24 May
|8
|Monaco
|Monaco
|05-07 June
|9
|Spain
|Barcelona
|12-14 June
|10
|Austria
|Spielberg
|26-28 June
|11
|United Kingdom
|Silverstone
|03-05 July
|12
|Belgium
|Spa-Francorchamps
|17-19 July
|13
|Hungary
|Budapest
|24-26 July
|14
|Netherlands
|Zandvoort
|21-23 August
|15
|Italy
|Monza
|04-06 September
|16
|Spain
|Madrid
|11-13 September
|17
|Azerbaijan
|Baku
|24-26 September
|18
|Singapore
|Singapore
|09-11 October
|19
|USA
|Austin
|23-25 October
|20
|Mexico
|Mexico City
|30 October - 01 November
|21
|Brazil
|Sao Paulo
|06-08 November
|22
|Las Vegas
|Las Vegas
|19-21 November
|23
|Qatar
|Lusail
|27-29 November
|24
|Abu Dhabi
|Yas Marina
|04-06 December
Jadwal Sprint Race?
Enam Sprint Race akan kembali digelar di F1 2026.
Grand Prix Inggris akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Sprint Race, terakhir mereka menggelar format ini tahun 2021.
Venue lain yang akan menggelar Sprint Race pada tahun 2026 adalah China, Miami, Kanada, Belanda, dan Singapura.
Line-up F1 2026
Line-up F1 2026
|Pembalap
|Tim
|Akhir Kontrak
|Lando Norris
|McLaren
|"Jangka Panjang"
|Oscar Piastri
|McLaren
|2026
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|Multi-Tahun
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Multi-Tahun
|Max Verstappen
|Red Bull
|2028
|Isack Hadjar
|Red Bull
|2026
|George Russell
|Mercedes
|Multi-Tahun
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|2026
|Fernando Alonso
|Aston Martin
2026
|Lance Stroll
|Aston Martin
|"2026 dan selanjutnya"
|Pierre Gasly
|Alpine
|"Jangka Panjang"
|Franco Colapinto
|Alpine
|2026
|Esteban Ocon
|Haas
|Multi-Tahun
|Oliver Bearman
|Haas
|Multi-Tahun
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|2026
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|2026
|Alex Albon
|Haas
|2025
|Carlos Sainz
|Haas
|2026
|Nico Hulkenberg
|Audi
|Multi-Tahun
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|Multi-Tahun
|Sergio Perez
|Cadillac
|Multi-Tahun
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|Multi-Tahun