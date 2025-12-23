F1 2026: Semua yang Perlu Anda Ketahui untuk Musim Baru Formula 1

Begitu bendera finis dikibarkan untuk terakhir kalinya pada tahun 2025 di Abu Dhabi, perhatian sudah mulai beralih ke musim F1 2026.

Musim 2026 akan menampilkan 24 balapan, dibuka dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret dan diakhiri pada 6 Desember dengan Grand Prix Abu Dhabi.

Perubahan besar akan terjadi di Formula 1 pada tahun 2026, dengan diperkenalkannya regulasi baru.

Ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah 75 tahun kejuaraan, dengan perubahan teknis yang meliputi sasis, aerodinamika, dan Power Unit, dan berpotensi mengubah peta persaingan.

F1 akan mengucapkan selamat tinggal pada DRS seiring diperkenalkannya konsep baru, dengan mobil-mobil yang dirancang untuk meningkatkan peluang slipstream dan overtake.

Untuk mengakomodasi perubahan regulasi, akan ada lebih banyak tes pra-musim daripada tahun-tahun biasanya.

Pengujian akan dibuka secara tertutup pada akhir Januari di Barcelona, sebelum dua tes pra-musim selanjutnya diadakan di Bahrain pada bulan Februari,

Musim kemudian akan dimulai secara resmi di Melbourne pada akhir pekan kedua bulan Maret.

Tanggal tes pra-musim F1

Tes privat, Circuit de Barcelona-Catalunya - 26-30 Januari

Tes resmi 1, Sirkuit Internasional Bahrain - 11-13 Februari

Tes resmi 2, Sirkuit Internasional Bahrain - 18-20 Februari

Kalender lengkap F1 2026

Musim F1 2026 menghadirkan balapan baru di ibu kota Spanyol, Madrid.

Balapan ini merupakan tambahan dari Grand Prix yang diadakan di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Barcelona.

Madrid menggantikan Imola, yang dihapus dari kalender untuk tahun 2026.

F1 2026 - Kalender Lengkap # Grand Prix Sirkuit Tanggal 1 Australia Melbourne 06-08 March 2 China Shanghai 13-15 March 3 Japan Suzuka 27-29 March 4 Bahrain Sakhir 10-12 April 5 Saudi Arabia Jeddah 17-19 April 6 Miami Miami 01-03 May 7 Canada Montreal 22-24 May 8 Monaco Monaco 05-07 June 9 Spain Barcelona 12-14 June 10 Austria Spielberg 26-28 June 11 United Kingdom Silverstone 03-05 July 12 Belgium Spa-Francorchamps 17-19 July 13 Hungary Budapest 24-26 July 14 Netherlands Zandvoort 21-23 August 15 Italy Monza 04-06 September 16 Spain Madrid 11-13 September 17 Azerbaijan Baku 24-26 September 18 Singapore Singapore 09-11 October 19 USA Austin 23-25 October 20 Mexico Mexico City 30 October - 01 November 21 Brazil Sao Paulo 06-08 November 22 Las Vegas Las Vegas 19-21 November 23 Qatar Lusail 27-29 November 24 Abu Dhabi Yas Marina 04-06 December

Jadwal Sprint Race?

Enam Sprint Race akan kembali digelar di F1 2026.

Grand Prix Inggris akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan Sprint Race, terakhir mereka menggelar format ini tahun 2021.

Venue lain yang akan menggelar Sprint Race pada tahun 2026 adalah China, Miami, Kanada, Belanda, dan Singapura.

Line-up F1 2026

Line-up F1 2026 Pembalap Tim Akhir Kontrak Lando Norris McLaren "Jangka Panjang" Oscar Piastri McLaren 2026 Lewis Hamilton Ferrari Multi-Tahun Charles Leclerc Ferrari Multi-Tahun Max Verstappen Red Bull 2028 Isack Hadjar Red Bull 2026 George Russell Mercedes Multi-Tahun Kimi Antonelli Mercedes 2026 Fernando Alonso Aston Martin 2026 Lance Stroll Aston Martin "2026 dan selanjutnya" Pierre Gasly Alpine "Jangka Panjang" Franco Colapinto Alpine 2026 Esteban Ocon Haas Multi-Tahun Oliver Bearman Haas Multi-Tahun Liam Lawson Racing Bulls 2026 Arvid Lindblad Racing Bulls 2026 Alex Albon Haas 2025 Carlos Sainz Haas 2026 Nico Hulkenberg Audi Multi-Tahun Gabriel Bortoleto Audi Multi-Tahun Sergio Perez Cadillac Multi-Tahun Valtteri Bottas Cadillac Multi-Tahun

