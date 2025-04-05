F1 GP Jepang 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Suzuka

Hasil lengkap latihan terakhir F1 GP Jepang 2025, putaran ketiga musim di Sirkuit Suzuka.

Lando Norris
Lando Norris

Lando Norris menduduki puncak catatan waktu dalam latihan terakhir untuk Grand Prix F1 Jepang 2025.

F1 GP Jepang 2025 - Suzuka - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimLaptime
1Lando NorrisGBRMcLaren F1 Team1m27.965s
2Oscar PiastriAUSMcLaren F1 Team1m27.991s
3George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m28.077s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m28.414s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m28.497s
6Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m28.524s
7Alex AlbonTHAAtlassian Williams Racing1m28.554s
8Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m28.785s
9Yuki TsunodaJPNOracle Red Bull Racing1m28.603s
10Isack HadjarFRAVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m28.786s
11Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m28.846s
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m29.104s
13Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m29.126s
14Jack DoohanAUSBWT Alpine F1 Team1m29.767s
15Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m29.772s
16Oliver BearmanGBRMoneyGram Haas F1 Team1m30.084s
17Gabriel BortoletoBRAStake F1 Team Kick Sauber1m30.134s
18Esteban OconFRAMoneyGram Haas F1 Team1m30.183s
19Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m30.267s
20Nico HulkenbergGERStake F1 Team Kick Sauber1m30.621s

McLaren melanjutkan start kuat mereka di akhir pekan Suzuka dengan kembali finis 1-2 pada latihan bebas terakhir, dengan Norris dan Piastri dipisahkan 0,026 detik.

George Russell tampaknya akan menjadi penantang terdekat mereka, sekitar sepersepuluh dari kecepatan McLaren. Charles Leclerc berada tepat di depan Max Verstappen di posisi keempat dan kelima.

Lewis Hamilton berada di posisi keenam secara keseluruhan, sementara Alex Albon dan Pierre Gasly melengkapi delapan besar.

Yuki Tsunoda sekali lagi berada dalam 10 besar untuk Red Bull, mengalahkan Isack Hadjar.

Sesi dihentikan dua kali karena kebakaran di sekitar lintasan - sesuatu yang belum dapat dihentikan oleh FIA.

F1 GP Jepang 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Suzuka
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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