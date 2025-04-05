F1 GP Jepang 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Suzuka
Hasil lengkap latihan terakhir F1 GP Jepang 2025, putaran ketiga musim di Sirkuit Suzuka.
Lando Norris menduduki puncak catatan waktu dalam latihan terakhir untuk Grand Prix F1 Jepang 2025.
F1 GP Jepang 2025 - Suzuka - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Laptime
|1
|Lando Norris
|GBR
|McLaren F1 Team
|1m27.965s
|2
|Oscar Piastri
|AUS
|McLaren F1 Team
|1m27.991s
|3
|George Russell
|GBR
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m28.077s
|4
|Charles Leclerc
|MON
|Scuderia Ferrari HP
|1m28.414s
|5
|Max Verstappen
|NED
|Oracle Red Bull Racing
|1m28.497s
|6
|Lewis Hamilton
|GBR
|Scuderia Ferrari HP
|1m28.524s
|7
|Alex Albon
|THA
|Atlassian Williams Racing
|1m28.554s
|8
|Pierre Gasly
|FRA
|BWT Alpine F1 Team
|1m28.785s
|9
|Yuki Tsunoda
|JPN
|Oracle Red Bull Racing
|1m28.603s
|10
|Isack Hadjar
|FRA
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m28.786s
|11
|Carlos Sainz
|ESP
|Atlassian Williams Racing
|1m28.846s
|12
|Liam Lawson
|NZL
|Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
|1m29.104s
|13
|Kimi Antonelli
|ITA
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|1m29.126s
|14
|Jack Doohan
|AUS
|BWT Alpine F1 Team
|1m29.767s
|15
|Fernando Alonso
|ESP
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m29.772s
|16
|Oliver Bearman
|GBR
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m30.084s
|17
|Gabriel Bortoleto
|BRA
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m30.134s
|18
|Esteban Ocon
|FRA
|MoneyGram Haas F1 Team
|1m30.183s
|19
|Lance Stroll
|CAN
|Aston Martin Aramco F1 Team
|1m30.267s
|20
|Nico Hulkenberg
|GER
|Stake F1 Team Kick Sauber
|1m30.621s
McLaren melanjutkan start kuat mereka di akhir pekan Suzuka dengan kembali finis 1-2 pada latihan bebas terakhir, dengan Norris dan Piastri dipisahkan 0,026 detik.
George Russell tampaknya akan menjadi penantang terdekat mereka, sekitar sepersepuluh dari kecepatan McLaren. Charles Leclerc berada tepat di depan Max Verstappen di posisi keempat dan kelima.
Lewis Hamilton berada di posisi keenam secara keseluruhan, sementara Alex Albon dan Pierre Gasly melengkapi delapan besar.
Yuki Tsunoda sekali lagi berada dalam 10 besar untuk Red Bull, mengalahkan Isack Hadjar.
Sesi dihentikan dua kali karena kebakaran di sekitar lintasan - sesuatu yang belum dapat dihentikan oleh FIA.