Ferrari Torehkan Kemenangan Le Mans 24 Jam Bersejarah

Avatar Derry Munikartono
11 Jun 2023
Ferrari Torehkan Kemenangan Le Mans 24 Jam Bersejarah

Ferrari AF Corse telah memenangi gelaran Le Mans 24 Jam ke-100, kemenangan overall pertama bagi The Prancing Horse sejak 1965.

Le Mans 24 jam 2023 telah berakhir, dan Ferrari berhasil merengkuh kemenangan overall pertamanya selama hampir 60 tahun!

Ferrari AF Corse mengalahkan kompetisi di kategori Hypercar dengan Ferrari 499P No. 51 dengan pembalap Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, dan James Calado.

Kelas LMP2 dimenangkan oleh Inter Europol Competition No. 34 bersama Jakub Smiechowski, Albert Costa, dan Fabio Scherer.

WRT #31 berhasil mengatasi posisi start buruk dan masalah awal balapan, dengan trio Sean Gelael, Ferdinand Hasburg, dan Robin Frinjs melakukan pemulihan yang luar biasa untuk finis kelima di kategori LMP2.

Tim Corvette Racing No. 33 dari Nicky Catsburg, Ben Keating, dan Nicolas Varrone adalah pemenang Kelas LM GTE. Sementara trio Jenson Button, Jimmie Johnson, dan Mike Rokcenfeller berhasil membawa mobil NASCAR #24 milik Hendrick Motorsports di posisi ke-39 secara overall.

Hasil balapan lengkap dari lari seratus tahun Le Mans 24 Jam:

le mans 24 jam 2023 - hasil balapan lengkap
Pos kelastimCar
1Hypercar HNo. 51 FERRARI AF CORSE 
2Hypercar HNo. 8 TOYOTA GAZOO RACING 
3Hypercar HNo. 2 CADILLAC RACING 
4Hypercar HNo. 3 CADILLAC RACING 
5Hypercar HNo. 50 FERRARI AF CORSE 
6HypercarNo. 708 GLICKENHAUS RACING 
7HypercarNo. 709 GLICKENHAUS RACING 
8Hypercar HNo. 93 PEUGEOT TOTALENERGIES 
9Hypercar HNo. 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT 
10LM P2No. 34 INTER EUROPOL COMPETITION 
11LM P2TEAM WRT 
12LM P2DUQUEINE TEAM 
13LM P2ALPINE ELF TEAM 
14LM P2TEAM WRT 
15LM P2IDEC SPORT 
16LM P2VECTOR SPORT 
17Hypercar HACTION EXPRESS RACING 
18LM P2UNITED AUTOSPORTS 
19LM P2ALPINE ELF TEAM 
20LM P2 P/AALGARVE PRO RACING 
21LM P2UNITED AUTOSPORTS 
22Hypercar HPORSCHE PENSKE MOTORSPORT 
23LM P2 P/ACOOL RACING 
24LM P2JOTA 
25LM P2PANIS RACING 
26Hypercar HPEUGEOT TOTALENERGIES 
27LM GTE AmCORVETTE RACING 
28LM GTE AmORT BY TF 
29LM GTE AmGR RACING 
30LM GTE AmIRON DAMES 
31LM GTE AmAF CORSE 
32LM P2 P/ADKR ENGINEERING 
33LM GTE AmNORTHWEST AMR 
34LM P2PREMA RACING 
35LM GTE AmPROJECT 1 - AO 
36LM GTE AmWALKENHORST MOTORSPORT 
37LM P2 P/AGRAFF RACING 
38LM GTE AmKESSEL RACING 
39CDNTHENDRICK MOTORSPORTS 
40Hypercar HHERTZ TEAM JOTA 
41LM GTE AmKESSEL RACING 
42LM GTE AmPROTON COMPETITION 
43LM P2 P/AAF CORSE 
44LM GTE AmPROTON COMPETITION 
45HypercarFLOYD VANWALL RACING TEAM 
46LM GTE AmD'STATION RACING 
47LM P2COOL RACING 
48LM GTE AmDEMPSEY - PROTON RACING 
49LM P2INTER EUROPOL COMPETITION 
50LM P2PREMA RACING 
51Hypercar HTOYOTA GAZOO RACING 
52LM GTE AmJMW MOTORSPORT 
53LM P2 P/ARACING TEAM TURKEY 
54Hypercar HPORSCHE PENSKE MOTORSPORT 
55LM GTE AmTF SPORT 
56LM GTE AmRICHARD MILLE AF CORSE 
57LM GTE AmPROTON COMPETITION 
58LM GTE AmIRON LYNX 
59LM GTE AmGMB MOTORSPORT 
60LM GTE AmAF CORSE 
61LM P2 P/ATOWER MOTORSPORTS 
62LM P2 P/ANIELSEN RACING 