Ferrari Torehkan Kemenangan Le Mans 24 Jam Bersejarah
Ferrari AF Corse telah memenangi gelaran Le Mans 24 Jam ke-100, kemenangan overall pertama bagi The Prancing Horse sejak 1965.
Le Mans 24 jam 2023 telah berakhir, dan Ferrari berhasil merengkuh kemenangan overall pertamanya selama hampir 60 tahun!
Ferrari AF Corse mengalahkan kompetisi di kategori Hypercar dengan Ferrari 499P No. 51 dengan pembalap Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi, dan James Calado.
Kelas LMP2 dimenangkan oleh Inter Europol Competition No. 34 bersama Jakub Smiechowski, Albert Costa, dan Fabio Scherer.
WRT #31 berhasil mengatasi posisi start buruk dan masalah awal balapan, dengan trio Sean Gelael, Ferdinand Hasburg, dan Robin Frinjs melakukan pemulihan yang luar biasa untuk finis kelima di kategori LMP2.
Tim Corvette Racing No. 33 dari Nicky Catsburg, Ben Keating, dan Nicolas Varrone adalah pemenang Kelas LM GTE. Sementara trio Jenson Button, Jimmie Johnson, dan Mike Rokcenfeller berhasil membawa mobil NASCAR #24 milik Hendrick Motorsports di posisi ke-39 secara overall.
Hasil balapan lengkap dari lari seratus tahun Le Mans 24 Jam:
|le mans 24 jam 2023 - hasil balapan lengkap
|Pos
|kelas
|tim
|Car
|1
|Hypercar H
|No. 51 FERRARI AF CORSE
|2
|Hypercar H
|No. 8 TOYOTA GAZOO RACING
|3
|Hypercar H
|No. 2 CADILLAC RACING
|4
|Hypercar H
|No. 3 CADILLAC RACING
|5
|Hypercar H
|No. 50 FERRARI AF CORSE
|6
|Hypercar
|No. 708 GLICKENHAUS RACING
|7
|Hypercar
|No. 709 GLICKENHAUS RACING
|8
|Hypercar H
|No. 93 PEUGEOT TOTALENERGIES
|9
|Hypercar H
|No. 5 PORSCHE PENSKE MOTORSPORT
|10
|LM P2
|No. 34 INTER EUROPOL COMPETITION
|11
|LM P2
|TEAM WRT
|12
|LM P2
|DUQUEINE TEAM
|13
|LM P2
|ALPINE ELF TEAM
|14
|LM P2
|TEAM WRT
|15
|LM P2
|IDEC SPORT
|16
|LM P2
|VECTOR SPORT
|17
|Hypercar H
|ACTION EXPRESS RACING
|18
|LM P2
|UNITED AUTOSPORTS
|19
|LM P2
|ALPINE ELF TEAM
|20
|LM P2 P/A
|ALGARVE PRO RACING
|21
|LM P2
|UNITED AUTOSPORTS
|22
|Hypercar H
|PORSCHE PENSKE MOTORSPORT
|23
|LM P2 P/A
|COOL RACING
|24
|LM P2
|JOTA
|25
|LM P2
|PANIS RACING
|26
|Hypercar H
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|27
|LM GTE Am
|CORVETTE RACING
|28
|LM GTE Am
|ORT BY TF
|29
|LM GTE Am
|GR RACING
|30
|LM GTE Am
|IRON DAMES
|31
|LM GTE Am
|AF CORSE
|32
|LM P2 P/A
|DKR ENGINEERING
|33
|LM GTE Am
|NORTHWEST AMR
|34
|LM P2
|PREMA RACING
|35
|LM GTE Am
|PROJECT 1 - AO
|36
|LM GTE Am
|WALKENHORST MOTORSPORT
|37
|LM P2 P/A
|GRAFF RACING
|38
|LM GTE Am
|KESSEL RACING
|39
|CDNT
|HENDRICK MOTORSPORTS
|40
|Hypercar H
|HERTZ TEAM JOTA
|41
|LM GTE Am
|KESSEL RACING
|42
|LM GTE Am
|PROTON COMPETITION
|43
|LM P2 P/A
|AF CORSE
|44
|LM GTE Am
|PROTON COMPETITION
|45
|Hypercar
|FLOYD VANWALL RACING TEAM
|46
|LM GTE Am
|D'STATION RACING
|47
|LM P2
|COOL RACING
|48
|LM GTE Am
|DEMPSEY - PROTON RACING
|49
|LM P2
|INTER EUROPOL COMPETITION
|50
|LM P2
|PREMA RACING
|51
|Hypercar H
|TOYOTA GAZOO RACING
|52
|LM GTE Am
|JMW MOTORSPORT
|53
|LM P2 P/A
|RACING TEAM TURKEY
|54
|Hypercar H
|PORSCHE PENSKE MOTORSPORT
|55
|LM GTE Am
|TF SPORT
|56
|LM GTE Am
|RICHARD MILLE AF CORSE
|57
|LM GTE Am
|PROTON COMPETITION
|58
|LM GTE Am
|IRON LYNX
|59
|LM GTE Am
|GMB MOTORSPORT
|60
|LM GTE Am
|AF CORSE
|61
|LM P2 P/A
|TOWER MOTORSPORTS
|62
|LM P2 P/A
|NIELSEN RACING