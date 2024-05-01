Tes Moto2 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
Setelah pembalap MotoGP pada hari Senin, kali ini giliran grid Moto2 dan Moto3 turun ke Sirkuit Jerez hari Selasa untuk tes pasca-balapan.
Jake Dixon dari Aspar mendapat dorongan kepercayaan diri setelah awal musim yang sulit, memimpin tes dengan waktu 1m 40,394s, nyaman di bawah rekor putaran, selama sesi terakhir.
"Saya sangat menantikan tes ini karena di akhir pekan biasanya tidak banyak waktu untuk mencoba hal baru,” kata Dixon. “Kami sudah mencoba banyak hal, saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, tapi saat ini saya merasa sangat, sangat baik.
"Tim, Kalex dan WP [suspensi] telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan bersama-sama kami menemukan arah yang sangat positif. Saya bisa melaju dengan sangat cepat dan saya mulai merasakan seperti yang saya rasakan tahun lalu. Saya sangat senang, ini luar biasa.”
Somkiat Chantra, Tony Arbolino dan Senna Agius juga mencatatkan waktu terbaiknya di Sesi 3 untuk melengkapi gabungan empat besar.
Ai Ogura mengalami kecelakaan besar yang menghancurkan sepeda Boscoscuro miliknya, namun untungnya dilaporkan lolos dari cedera serius.
|2024 Official Jerez Moto2 Test - Tuesday (Session 3)
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Bike
|Time
|1
|Jake Dixon
|GBR
|CFMOTO Aspar Team
|(Kalex)
|1m 40.394s
|2
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|+0.184s
|3
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|+0.211s
|4
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|+0.281s
|5
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW-Idrofoglia Racing GP
|(Kalex)
|+0.415s
|6
|Sergio Garcia
|SPA
|MT Helmets - MSI
|(Boscoscuro)
|+0.421s
|7
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|+0.621s
|8
|Barry Baltus
|BEL
|RW-Idrofoglia Racing GP
|(Kalex)
|+0.646s
|9
|Izan Guevara
|SPA
|CFMOTO Aspar Team
|(Kalex)
|+0.728s
|10
|Daniel Muñoz
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|+0.774s
|11
|Deniz Öncü
|TUR
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|+0.976s
|12
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|+1.080s
|13
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|+1.084s
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|+1.152s
|15
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|+1.278s
|16
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|+1.631s
|17
|Celestino Vietti
|ITA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|+1.652s
|18
|Jaume Masia
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|+1.663s
|19
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|+1.666s
|20
|Marcel Schrotter
|GER
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|+2.371s
|21
|Xavier Artigas
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|+2.479s
|Xavi Cardelus
|AND
|Fantic Racing
|(Kalex)
|No Time
|Ai Ogura
|JPN
|MT Helmets - MSI
|(Boscoscuro)
|No Time
|2024 Official Jerez Moto2 Test - Tuesday (Session 2)
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Bike
|Time
|1
|Izan Guevara
|SPA
|CFMOTO Aspar Team
|(Kalex)
|1m 40.794s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|CFMOTO Aspar Team
|(Kalex)
|+0.125s
|3
|Celestino Vietti
|ITA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|+0.141s
|4
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|+0.213s
|5
|Barry Baltus
|BEL
|RW-Idrofoglia Racing GP
|(Kalex)
|+0.258s
|6
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|+0.266s
|7
|Sergio Garcia
|SPA
|MT Helmets - MSI
|(Boscoscuro)
|+0.396s
|8
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|+0.403s
|9
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|+0.426s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|+0.514s
|11
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW-Idrofoglia Racing GP
|(Kalex)
|+0.556s
|12
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|+0.621s
|13
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp
|(Kalex)
|+0.860s
|14
|Deniz Öncü
|TUR
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|+0.910s
|15
|Daniel Muñoz
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|+1.056s
|16
|Jaume Masia
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|+1.154s
|17
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|+1.204s
|18
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Yamaha VR46 Master Camp
|(Kalex)
|+1.206s
|19
|Marcel Schrotter
|GER
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|+1.511s
|20
|Xavi Cardelus
|AND
|Fantic Racing
|(Kalex)
|+1.774s
|21
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|+2.055s
|22
|Xavier Artigas
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|+2.553s
|Ai Ogura
|JPN
|MT Helmets - MSI
|(Boscoscuro)
|No Time
|2024 Official Jerez Moto2 Test - Tuesday (Session 1)
|Pos
|Rider
|Nat
|Team
|Bike
|Time
|1
|Sergio Garcia
|SPA
|MT Helmets - MSI
|(Boscoscuro)
|1m 40.740s
|2
|Jake Dixon
|GBR
|CFMOTO Aspar Team
|(Kalex)
|+0.146s
|3
|Somkiat Chantra
|THA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|+0.211s
|4
|Tony Arbolino
|ITA
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|+0.276s
|5
|Darryn Binder
|RSA
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|+0.320s
|6
|Deniz Öncü
|TUR
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|+0.487s
|7
|Filip Salac
|CZE
|Elf Marc VDS Racing Team
|(Kalex)
|+0.497s
|8
|Ai Ogura
|JPN
|MT Helmets - MSI
|(Boscoscuro)
|+0.552s
|9
|Zonta Vd Goorbergh
|NED
|RW-Idrofoglia Racing GP
|(Kalex)
|+0.618s
|10
|Senna Agius
|AUS
|Liqui Moly Husqvarna Intact GP
|(Kalex)
|+0.621s
|11
|Izan Guevara
|SPA
|CFMOTO Aspar Team
|(Kalex)
|+0.625s
|12
|Diogo Moreira
|BRA
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|+0.694s
|13
|Celestino Vietti
|ITA
|Red Bull KTM Ajo
|(Kalex)
|+0.705s
|14
|Barry Baltus
|BEL
|RW-Idrofoglia Racing GP
|(Kalex)
|+0.768s
|15
|Jeremy Alcoba
|SPA
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|+1.156s
|16
|Jaume Masia
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|+1.237s
|17
|Mario Aji
|INA
|IDEMITSU Honda Team Asia
|(Kalex)
|+1.260s
|18
|Daniel Muñoz
|SPA
|Pertamina Mandalika GAS UP
|(Kalex)
|+1.712s
|19
|Alex Escrig
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|+1.783s
|20
|Xavi Cardelus
|AND
|Fantic Racing
|(Kalex)
|+1.846s
|21
|Marcel Schrotter
|GER
|Italtrans Racing Team
|(Kalex)
|+2.242s
|22
|Ayumu Sasaki
|JPN
|Yamaha VR46 Master Camp Team
|(Kalex)
|+2.314s
|23
|Xavier Artigas
|SPA
|KLINT Forward Factory Team
|(Forward)
|+2.445s
Rekor Resmi Moto2 Jerez
Lap tercepat: Aron Canet 1m 40.640s (2021)
Lap balapan tercepat: Joe Roberts 1m 41.020s (2024)