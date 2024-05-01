Tes Moto2 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa

Hasil akhir dari tes pasca-balapan resmi Moto2 hari Selasa di Jerez, Spanyol.
Jake Dixon, Moto2, Spanish MotoGP, 26 April
Jake Dixon, Moto2, Spanish MotoGP, 26 April

Setelah pembalap MotoGP pada hari Senin, kali ini giliran grid Moto2 dan Moto3 turun ke Sirkuit Jerez hari Selasa untuk tes pasca-balapan.

Jake Dixon dari Aspar mendapat dorongan kepercayaan diri setelah awal musim yang sulit, memimpin tes dengan waktu 1m 40,394s, nyaman di bawah rekor putaran, selama sesi terakhir.

"Saya sangat menantikan tes ini karena di akhir pekan biasanya tidak banyak waktu untuk mencoba hal baru,” kata Dixon. “Kami sudah mencoba banyak hal, saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana, tapi saat ini saya merasa sangat, sangat baik.

"Tim, Kalex dan WP [suspensi] telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan bersama-sama kami menemukan arah yang sangat positif. Saya bisa melaju dengan sangat cepat dan saya mulai merasakan seperti yang saya rasakan tahun lalu. Saya sangat senang, ini luar biasa.”

Somkiat Chantra, Tony Arbolino dan Senna Agius juga mencatatkan waktu terbaiknya di Sesi 3 untuk melengkapi gabungan empat besar.

Ai Ogura mengalami kecelakaan besar yang menghancurkan sepeda Boscoscuro miliknya, namun untungnya dilaporkan lolos dari cedera serius.

2024 Official Jerez Moto2 Test - Tuesday (Session 3)
PosRiderNatTeamBikeTime
1Jake DixonGBRCFMOTO Aspar Team(Kalex)1m 40.394s
2Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)+0.184s
3Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)+0.211s
4Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)+0.281s
5Zonta Vd GoorberghNEDRW-Idrofoglia Racing GP(Kalex)+0.415s
6Sergio GarciaSPAMT Helmets - MSI(Boscoscuro)+0.421s
7Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing Team(Kalex)+0.621s
8Barry BaltusBELRW-Idrofoglia Racing GP(Kalex)+0.646s
9Izan GuevaraSPACFMOTO Aspar Team(Kalex)+0.728s
10Daniel MuñozSPAPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)+0.774s
11Deniz ÖncüTURRed Bull KTM Ajo(Kalex)+0.976s
12Jeremy AlcobaSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)+1.080s
13Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)+1.084s
14Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team(Kalex)+1.152s
15Ayumu SasakiJPNYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)+1.278s
16Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)+1.631s
17Celestino ViettiITARed Bull KTM Ajo(Kalex)+1.652s
18Jaume MasiaSPAPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)+1.663s
19Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)+1.666s
20Marcel SchrotterGERItaltrans Racing Team(Kalex)+2.371s
21Xavier ArtigasSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)+2.479s
 Xavi CardelusANDFantic Racing(Kalex)No Time
 Ai OguraJPNMT Helmets - MSI(Boscoscuro)No Time
2024 Official Jerez Moto2 Test - Tuesday (Session 2)
PosRiderNatTeamBikeTime
1Izan GuevaraSPACFMOTO Aspar Team(Kalex)1m 40.794s
2Jake DixonGBRCFMOTO Aspar Team(Kalex)+0.125s
3Celestino ViettiITARed Bull KTM Ajo(Kalex)+0.141s
4Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)+0.213s
5Barry BaltusBELRW-Idrofoglia Racing GP(Kalex)+0.258s
6Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)+0.266s
7Sergio GarciaSPAMT Helmets - MSI(Boscoscuro)+0.396s
8Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing Team(Kalex)+0.403s
9Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)+0.426s
10Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team(Kalex)+0.514s
11Zonta Vd GoorberghNEDRW-Idrofoglia Racing GP(Kalex)+0.556s
12Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)+0.621s
13Jeremy AlcobaSPAYamaha VR46 Master Camp(Kalex)+0.860s
14Deniz ÖncüTURRed Bull KTM Ajo(Kalex)+0.910s
15Daniel MuñozSPAPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)+1.056s
16Jaume MasiaSPAPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)+1.154s
17Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)+1.204s
18Ayumu SasakiJPNYamaha VR46 Master Camp(Kalex)+1.206s
19Marcel SchrotterGERItaltrans Racing Team(Kalex)+1.511s
20Xavi CardelusANDFantic Racing(Kalex)+1.774s
21Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)+2.055s
22Xavier ArtigasSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)+2.553s
 Ai OguraJPNMT Helmets - MSI(Boscoscuro)No Time
2024 Official Jerez Moto2 Test - Tuesday (Session 1)
PosRiderNatTeamBikeTime
1Sergio GarciaSPAMT Helmets - MSI(Boscoscuro)1m 40.740s
2Jake DixonGBRCFMOTO Aspar Team(Kalex)+0.146s
3Somkiat ChantraTHAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)+0.211s
4Tony ArbolinoITAElf Marc VDS Racing Team(Kalex)+0.276s
5Darryn BinderRSALiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)+0.320s
6Deniz ÖncüTURRed Bull KTM Ajo(Kalex)+0.487s
7Filip SalacCZEElf Marc VDS Racing Team(Kalex)+0.497s
8Ai OguraJPNMT Helmets - MSI(Boscoscuro)+0.552s
9Zonta Vd GoorberghNEDRW-Idrofoglia Racing GP(Kalex)+0.618s
10Senna AgiusAUSLiqui Moly Husqvarna Intact GP(Kalex)+0.621s
11Izan GuevaraSPACFMOTO Aspar Team(Kalex)+0.625s
12Diogo MoreiraBRAItaltrans Racing Team(Kalex)+0.694s
13Celestino ViettiITARed Bull KTM Ajo(Kalex)+0.705s
14Barry BaltusBELRW-Idrofoglia Racing GP(Kalex)+0.768s
15Jeremy AlcobaSPAYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)+1.156s
16Jaume MasiaSPAPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)+1.237s
17Mario AjiINAIDEMITSU Honda Team Asia(Kalex)+1.260s
18Daniel MuñozSPAPertamina Mandalika GAS UP(Kalex)+1.712s
19Alex EscrigSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)+1.783s
20Xavi CardelusANDFantic Racing(Kalex)+1.846s
21Marcel SchrotterGERItaltrans Racing Team(Kalex)+2.242s
22Ayumu SasakiJPNYamaha VR46 Master Camp Team(Kalex)+2.314s
23Xavier ArtigasSPAKLINT Forward Factory Team(Forward)+2.445s

Rekor Resmi Moto2 Jerez

Lap tercepat: Aron Canet 1m 40.640s (2021)

Lap balapan tercepat: Joe Roberts 1m 41.020s (2024)

Read More

Latest News

F1
News
5h ago
Newey Dilaporkan Bisa Langsung Gabung Tim Rival di 2025
Race winner Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing in parc ferme with Adrian Newey (GBR) Red Bull Racing Chief Technical
Race winner Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing in parc ferme with Adrian…
F1
News
1h ago
Red Bull Konfirmasi Kepergian Adrian Newey
Adrian Newey is to leave Red Bull after nearly 20 years
Adrian Newey is to leave Red Bull after nearly 20 years
MotoGP
News
1h ago
Perubahan Besar Tanpa Terobosan untuk Yamaha pada Tes Jerez
Alex Rins, Jerez test (Dorna)
Alex Rins, Jerez test (Dorna)
F1
Feature
45m ago
F1 GP San Marino 1994: Akhir Pekan Terkelam dalam Sejarah F1
MotoGP
News
25m ago
Marc Marquez Mencoba Thumb Brake pada Tes MotoGP Jerez
Marc Marquez, MotoGP, Spanish MotoGP, 27 April
Marc Marquez, MotoGP, Spanish MotoGP, 27 April

Latest News

Moto2
Results
1h ago
Tes Moto2 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
Jake Dixon, Moto2, Spanish MotoGP, 26 April
Jake Dixon, Moto2, Spanish MotoGP, 26 April
Moto3
Results
3h ago
Tes Moto3 Jerez: Hasil Lengkap Hari Selasa
David Alonso, Moto3, Spanish MotoGP, 26 April
David Alonso, Moto3, Spanish MotoGP, 26 April
F1
News
19h ago
Newey Ajukan Pengunduran Diri dari Red Bull
Adrian Newey (GBR) Red Bull Racing Chief Technical Officer. Formula 1 World Championship, Rd 14, Dutch Grand Prix,
Adrian Newey (GBR) Red Bull Racing Chief Technical Officer. Formula 1…
F1
News
19h ago
Audi Tertarik Meramaikan Perburuan Newey?
Adrian Newey (GBR) Red Bull Racing Chief Technical Officer. Formula 1 Testing, Sakhir, Bahrain, Day One. -
Adrian Newey (GBR) Red Bull Racing Chief Technical Officer. Formula 1…