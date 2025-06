Di Giannantonio Kerahkan Semuanya untuk Podium Impian di Mugello

Fabio Di Giannantonio naik podium setelah finis ketiga pada MotoGP Italia di Mugello, sesuatu yang telah menjadi impiannya.

Start dari baris ketiga di grid, Di Giannantonio merangkak maju ke depan untuk podium. Setelah menjaga jaraknya sekitar dua detik dari perebutan podium pada 10 lap awal, Diggia akhirnya memastikan podium setelah overtake pada lap kedua terakhir.

Setelah finis kelima pada Sprint Race, Diggia menyebut podium MotoGP Italia pada hari Minggu adalah realisasi dari impian yang dia miliki sejak menonton Valentino Rossi dan Max Biaggi saat masih kecil.

“Merupakan sebuah mimpi untuk berada di podium ini sejak saya masih kecil; menyaksikan Vale [Valentino Rossi], Capirex [Loris Capirossi], atau Max [Biaggi] berada di podium bersama semua orang [di bawah] – itu adalah sebuah mimpi,” ucap Di Giannantonio dalam acara After the Flag MotoGP setelah balapan Mugello.

“Saya rasa kita memiliki momen ini, tradisi di Mugello yang luar biasa karena memiliki penggemar di lintasan lurus dan pada akhirnya itu adalah mimpi. Saya bekerja keras untuk itu.

“Beruntungnya, kami mampu membuat langkah besar dalam tes Aragon untuk meningkatkan motor dan menjadi cepat akhir pekan ini.

“Kemarin saya lihat kami punya potensi yang sangat bagus di Sprint, untuk itu saya senang tapi juga tidak terlalu senang karena kemarin saya juga ingin naik podium.

"Tetapi hari ini saya mengerahkan segalanya, terutama tujuh atau delapan putaran terakhir. Saya melihat P4 di papan pit dan berkata, 'Tidak, di Mugello bukan P4, P3 atau tidak sama sekali.'"

“Salah satu mekanik saya ketika saya di Moto3 adalah seperti 'Sampanye atau gravel,' dan hari ini saya mengerahkan segalanya.”

Kemudian, dalam konferensi pers pasca-balapan, pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing itu menambahkan: “Ini fantastis bagi saya, bagi kami, atas cara kami kembali ke performa terbaik yang hilang dalam beberapa GP terakhir.

“Ini juga memberi kami motivasi yang luar biasa untuk balapan berikutnya, kami harus terus seperti ini dan saya ingin terus memperkecil jarak dengan para pembalap di depan.”

Di Giannantonio menghabiskan sebagian besar balapan di tempat keempat, tetapi mampu mengejar Bagnaia di akhir balapan dan menyalipnya untuk posisi ketiga pada putaran kedua terakhir saat perubahan arah antara tikungan enam dan tujuh.

“Saya melihat Pecco [Francesco Bagnaia] sedikit kesulitan, saya melihat Pecco juga kesulitan karena ia bermain seperti ‘elastis’ dengan Alex [Marquez] – ketika Anda seperti ini, Anda tidak begitu kuat untuk mengatur ritme,” jelas Di Giannantonio.

“Jadi, menurut saya dia sedikit kesulitan dengan ban depan, tetapi dia tetap sangat cepat dan kuat dalam pengereman; jadi saya coba memakai ban belakang sebisa mungkin untuk pulih dan pada akhirnya saya melihatnya sedikit lebih rileks dan saya berkata, 'Sekaranglah saatnya.'

“Kami berhasil, jadi itu sangat bagus untuk saya.”

Apakah kemenangan mungkin?

Meski senang dengan podiumnya, Di Giannantonio masih merasa frustrasi dengan kualifikasinya, merasa bahwa ia bisa memperebutkan kemenangan MotoGP kedua jika ia memulai dari dua baris terdepan.

“Saya tidak ingin mengatakan ya [saya bisa menang] dengan pasti, karena dengan ‘jika’ dan ‘tetapi’ Anda tidak akan pergi [ke mana pun],” katanya di After the Flag.

“Marc [Marquez] di sini – pasti dia menang di sini, jadi dia fantastis – selalu sedikit kesulitan dengan bagian depan, dengan tikungan yang tepat. Juga dalam analisis yang kami miliki di Ducati, dia kesulitan dengan bagian depan. Jadi, mungkin saja. Itu hanya mungkin.

“Jika saja saya bisa lebih dekat, saya bisa mencoba, tetapi saya tidak hidup dengan ‘jika’ dan ‘tetapi’, saya ingin hidup di masa sekarang dan kami naik podium, jadi itu hebat.”

Dalam konferensi pers, pembalap Italia itu menambahkan: “Balapan saya secara keseluruhan panjang karena seperti biasa kami tidak melakukan kualifikasi super. Jadi, sekarang kami berkata ‘Dengan beberapa putaran lagi, mungkin saya bisa mengejar Alex [Marquez].’

“Tetapi yang sebenarnya adalah saya harus memulai lebih banyak di depan, saya harus memulai [setidaknya] di dua baris pertama jika saya ingin bersaing dengan mereka karena yang pasti Anda melakukan comeback super, Anda memacu motor, Anda memacu diri hingga batas maksimal, tetapi itu bukan cara untuk memenangkan balapan.

“Pada akhirnya, ketika Anda ingin bersaing dengan Alex ketika ia dalam performa terbaiknya atau dengan Marc ketika ia memenangkan balapan, Anda harus memulai setidaknya dengan mereka. Kami perlu meningkatkan ini.”