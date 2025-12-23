EKSKLUSIF: Brivio Sarankan Perubahan Format Kualifikasi MotoGP

Davide Brivio telah menikmati salah satu karier terluas di antara semua kepala tim MotoGP, memimpin proyek untuk tiga pabrikan, bekerja di dalam struktur pabrikan dan independen, dan menghabiskan tiga tahun di F1.

Dalam sebuah wawancara dengan Crash.net, Brivio yang kini menukangi Trackhouse ditanya tentang pandangannya mengenai arah masa depan MotoGP.

“Menurut saya, dari sudut pandang olahraga, kompetisi di MotoGP sudah bagus. Tentu saja, selalu ada ruang untuk perbaikan… Mungkin, saya akan memperbaiki formatnya,” katanya.

“Secara pribadi, saya akan membagi sesi kualifikasi. Satu sesi kualifikasi untuk Sprint Race dan satu sesi kualifikasi untuk balapan Grand Prix.

“Mungkin sulit untuk mengatur jadwalnya, tetapi saya akan melakukan ini karena Anda tidak bisa mengorbankan seluruh akhir pekan pada Jumat sore.”

MotoGP saat ini menggunakan klasifikasi kualifikasi tunggal untuk menentukan posisi start baik untuk Sprint maupun Grand Prix.

Artinya, satu hasil kualifikasi buruk akan dihukum dua kali, atau hasil kualifikasi yang bagus akan dihargai dua kali, sehingga meningkatkan tekanan.

Tekanan itu dimulai pada Jumat sore, ketika sepuluh pembalap teratas mendapatkan akses langsung ke Kualifikasi 2, dengan hanya dua tempat tambahan yang tersedia dari Kualifikasi 1 pada hari Sabtu.

Bendera kuning, yang secara otomatis menyebabkan putaran di sektor tersebut dibatalkan, adalah contoh bagaimana kualifikasi dapat dirusak oleh situasi di luar kendali pembalap.

“Jika Anda dirugikan oleh kecelakaan atau bendera kuning, sangat disayangkan jika seluruh akhir pekan terbuang sia-sia,” kata Luca Marini, yang menyarankan empat pembalap seharusnya lolos dari Q1, bukan hanya dua.

Sementara itu, Brivio juga menekankan bahwa regulasi teknis harus "selalu" selaras dengan hiburan, terutama karena MotoGP bersiap untuk perubahan besar ke mesin 850cc pada tahun 2027.

“Saya bukan Engineer, tetapi saya akan melihat lebih banyak dan memperhatikan…. Kita akan menghadapi perubahan regulasi besar, tetapi kita harus selalu memikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pertunjukan.”

Brivio, yang memenangi kejuaraan dunia bersama Yamaha (Valentino Rossi) dan Suzuki (Joan Mir), merayakan kemenangan MotoGP pertama Trackhouse bersama Raul Fernandez di Phillip Island musim ini.