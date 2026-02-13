Marc Marquez Buat Kehebohan dengan Prediksi Line-Up MotoGP 2027

Dalam video singkat di kanal sosial MotoGP, Marc Marquez diminta untuk memprediksi line-up musim 2027. Dan, dia tidak memasukkan dirinya sendiri ke dalam daftar.

Jika hal tersebut terjadi, itu akan menjadi kejutan dari pasar pembalap MotoGP 2027 yang sejauh ini sudah menghadirkan beberapa plot-twist yang sangat menarik.

Jelang tes pra-musim Sepang, beredar rumor bahwa Fabio Quartararo sudah menandatangani kontrak dengan Honda, dengan Jorge Martin menjadi penggantinya di Yamaha.

Laporan lain mengabarkan Pedro Acosta sudah menandatangani kontrak dengan Ducati, yang akan menempatkannya bersama Marc Marquez di tim pabrikan Borgo Panigale.

Rekan satu tim Marquez saat ini, Francesco Bagnaia, dikaitkan dengan Aprilia. Sementara itu, Alex Marquez dirumorkan pindah ke KTM Factory.

Ducati telah menyatakan keinginannya untuk memprioritaskan perpanjangan kontrak Marc Marquez sebelum memikirkan langkah selanjutnya, meskipun mereka mengakui ada beberapa komplikasi dalam mencapai kesepakatan.

Pesan tersirat untuk Ducati?

Namun, prediksi yang dibuat Marquez mengisyaratkan ada sesuatu antara pembalap Spanyol itu dengan pabrikan Italia.

Di video tersebut, Marquez menempatkan adiknya, Alex Marquez, di tim pabrikan Ducati dan awalnya memilih Acosta sebagai rekan satu timnya.

Namun, ia mengubah pilihannya dan menempatkan Bagnaia di sana, menambahkan bahwa "Ini akan menjadi tim yang bagus."

Ia menempatkan Acosta di Honda bersama Martin, sementara dirinya sendiri tidak masuk dalam line-up sama sekali.

Ketika ditanya apakah ia akan berlibur, Marquez menjawab: “Mungkin, kita tidak pernah tahu.”

Meski itu terasa seperti guyonan, pilihan Marc untuk tim pabrikan Ducati tampaknya menjadi pesan tersirat untuk Borgo Panigale.

Meskipun ia telah menyatakan tidak akan menghalangi seseorang seperti Acosta untuk menjadi rekan satu timnya, Marquez juga sangat memuji Bagnaia sebagai pembalap Ducati.

Ia juga merasa bahwa adiknya, Alex Marquez - runner-up di klasemen tahun lalu - layak mendapatkan kesempatan untuk duduk di kursi tim pabrikan Ducati.

Namun, jika pasar pembalap berkembang seperti yang telah dilaporkan saat ini, Ducati tampaknya akan kehilangan Bagnaia dan Alex Marquez dari timnya pada tahun 2027.