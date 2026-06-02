Jorge Martin Menjelaskan Perpisahannya dengan Red Bull

Jorge Martin telah terbuka tentang berakhirnya hubungan dengan Red Bull setelah Aprilia menyambut Monster Energy sebagai sponsor utama MotoGP, menyatakan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan.

Aprilia mengkonfirmasi selama Grand Prix Italia bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan sponsor baru dengan Monster Energy yang akan menjadikan merek tersebut sebagai mitra utama mereka mulai tahun 2027.

Untuk sisa musim ini, logo cakar hijau Monster yang mencolok akan muncul di motor RS-GP pabrikan yang dikendarai oleh Marco Bezzecchi dan Jorge Martin.

Jorge Martin, Marco Bezzecchi, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Ini menandai perkembangan besar bagi Aprilia, yang sebelumnya balapan tanpa sponsor utama sejak menjadi tim pabrikan independen pada tahun 2022.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun langkah ini berdampak pada Jorge Martin, yang akan meninggalkan Aprilia di akhir musim untuk bergabung dengan Yamaha.

Akhir hubungan 15 tahun depan Red Bull

Martin telah menjadi atlet Red Bull sepanjang karier Grand Prix-nya, dengan dukungan tersebut terpampang dengan bangga di helm balapnya hingga Grand Prix Italia.

Situasinya mirip dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, yang harus mengakhiri hubungannya dengan Red Bull ketika bergabung dengan tim tersebut pada tahun 2025.

“Setiap peningkatan finansial yang dapat menambah nilai bagi tim pada akhirnya akan diterjemahkan menjadi peningkatan dan pengembangan,” kata Martin seperti yang dilaporkan oleh Motorsport di Mugello.

“Bagi saya, saya telah bersama Red Bull selama 15 tahun dan saya akan selalu berterima kasih atas kesempatan yang mereka berikan kepada saya untuk terjun ke Rookies Cup.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tetapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat saya kendalikan.”

Ia menambahkan: “Untuk saat ini sudah berakhir. Saya tidak tahu apakah kita bisa kembali bersama suatu hari nanti, tetapi mulai hari ini kita tidak bersama lagi.”

Jorge Martin, 2026 Italian MotoGP. © Gold and Goose

Monster saat ini merupakan sponsor utama tim pabrikan Yamaha, meskipun masih belum jelas apakah hal itu akan berubah mengingat kesepakatan baru merek minuman energi tersebut dengan Aprilia.

Sebagai pengganti logo Red Bull di helmnya, Martin akan menggunakan ruang tersebut untuk mempromosikan restoran baru yang akan dibukanya di Madrid tahun ini, bernama Kumo.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Martin finis di posisi kedua Grand Prix Italia di belakang rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, yang keunggulan poinnya di klasemen kejuaraan telah bertambah menjadi 17 poin atas pembalap Spanyol tersebut.

Aprilia juga kini memimpin klasemen kejuaraan pabrikan dengan selisih 30 poin atas Ducati.