Klasemen MotoGP 2023 setelah Grand Prix India

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24 Sep 2023
Francesco Bagnaia, MotoGP, Indian MotoGP, 23 September

Klasemen MotoGP 2023 baru setelah Grand Prix India hari Minggu di Sirkuit Internasional Buddh, babak 13 dari 20.

Hasil MotoGP India memberi plot yang menarik dalam pertarungan gelar musim 2023.

Meski gagal finis, Francesco Bagnaia masih memimpin klasemen dengan 292 poin. Namun, keunggulan poinnya berkurang dengan signifikan menjadi 13 poin atas Jorge Martin yang finis kedua.

Klasemen motogp 2023 - grand prix india
Pos PembalapNattim (motor)poinselisih
1=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP23)292 
2=Jorge MartinSPAPramac Ducati (GP23)279(-13)
3=Marco BezzecchiITAMooney VR46 Ducati (GP22)248(-44)
4=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)192(-100)
5=Aleix EspargaroSPAAprilia Racing (RS-GP23)160(-132)
6=Johann ZarcoFRAPramac Ducati (GP23)157(-135)
7^1Maverick ViñalesSPAAprilia Racing (RS-GP23)138(-154)
8˅1Luca MariniITAMooney VR46 Ducati (GP22)135(-157)
9^1Jack MillerAUSRed Bull KTM (RC16)109(-183)
10˅1Alex MarquezSPAGresini Ducati (GP22)108(-184)
11=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)105(-187)
12=Franco MorbidelliITAMonster Yamaha (YZR-M1)77(-215)
13=Miguel OliveiraPORRNF Aprilia (RS-GP22)69(-223)
14=Augusto FernandezSPATech3 GASGAS (RC16)*58(-234)
15=Alex RinsSPALCR Honda (RC213V)47(-245)
16^1Marc MarquezSPARepsol Honda (RC213V)45(-247)
17˅1Fabio di GiannantonioITAGresini Ducati (GP22)43(-249)
18=Takaaki NakagamiJPNLCR Honda (RC213V)40(-252)
19=Dani PedrosaSPARed Bull KTM (RC16)32(-260)
20^1Raul FernandezSPARNF Aprilia (RS-GP22)29(-263)
21˅1Enea BastianiniITADucati Lenovo (GP23)25(-267)
22^4Joan MirSPARepsol Honda (RC213V)16(-276)
23^1Pol EspargaroSPATech3 GASGAS (RC16)11(-281)
24˅2Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP23)9(-283)
25˅2Jonas FolgerGERKTM Test Rider (RC16)9(-283)
26^2Stefan BradlGERLCR Honda (RC213V)6(-286)
27˅2Michele PirroITADucati Lenovo (GP23)5(-287)
28˅1Danilo PetrucciITADucati Lenovo (GP23)5(-287)

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