Klasemen MotoGP 2023 setelah Grand Prix India
Klasemen MotoGP 2023 baru setelah Grand Prix India hari Minggu di Sirkuit Internasional Buddh, babak 13 dari 20.
Hasil MotoGP India memberi plot yang menarik dalam pertarungan gelar musim 2023.
Meski gagal finis, Francesco Bagnaia masih memimpin klasemen dengan 292 poin. Namun, keunggulan poinnya berkurang dengan signifikan menjadi 13 poin atas Jorge Martin yang finis kedua.
|Klasemen motogp 2023 - grand prix india
|Pos
|Pembalap
|Nat
|tim (motor)
|poin
|selisih
|1
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP23)
|292
|2
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Pramac Ducati (GP23)
|279
|(-13)
|3
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|248
|(-44)
|4
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|192
|(-100)
|5
|=
|Aleix Espargaro
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP23)
|160
|(-132)
|6
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Pramac Ducati (GP23)
|157
|(-135)
|7
|^1
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP23)
|138
|(-154)
|8
|˅1
|Luca Marini
|ITA
|Mooney VR46 Ducati (GP22)
|135
|(-157)
|9
|^1
|Jack Miller
|AUS
|Red Bull KTM (RC16)
|109
|(-183)
|10
|˅1
|Alex Marquez
|SPA
|Gresini Ducati (GP22)
|108
|(-184)
|11
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|105
|(-187)
|12
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|77
|(-215)
|13
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|RNF Aprilia (RS-GP22)
|69
|(-223)
|14
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Tech3 GASGAS (RC16)*
|58
|(-234)
|15
|=
|Alex Rins
|SPA
|LCR Honda (RC213V)
|47
|(-245)
|16
|^1
|Marc Marquez
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|45
|(-247)
|17
|˅1
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Gresini Ducati (GP22)
|43
|(-249)
|18
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|40
|(-252)
|19
|=
|Dani Pedrosa
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|32
|(-260)
|20
|^1
|Raul Fernandez
|SPA
|RNF Aprilia (RS-GP22)
|29
|(-263)
|21
|˅1
|Enea Bastianini
|ITA
|Ducati Lenovo (GP23)
|25
|(-267)
|22
|^4
|Joan Mir
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|16
|(-276)
|23
|^1
|Pol Espargaro
|SPA
|Tech3 GASGAS (RC16)
|11
|(-281)
|24
|˅2
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP23)
|9
|(-283)
|25
|˅2
|Jonas Folger
|GER
|KTM Test Rider (RC16)
|9
|(-283)
|26
|^2
|Stefan Bradl
|GER
|LCR Honda (RC213V)
|6
|(-286)
|27
|˅2
|Michele Pirro
|ITA
|Ducati Lenovo (GP23)
|5
|(-287)
|28
|˅1
|Danilo Petrucci
|ITA
|Ducati Lenovo (GP23)
|5
|(-287)
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie