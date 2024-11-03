Klasemen MotoGP 2024 setelah Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang

Pembaruan klasemen MotoGP 2024 setelah Grand Prix Malaysia hari Minggu di Sepang, putaran ke-19 dari 20.

Jorge Martin, 2024 Malaysian MotoGP
Jorge Martin, 2024 Malaysian MotoGP

Kemenangan Francesco Bagnaia atas Jorge Martin di Grand Prix Malaysia membuat pertarungan MotoGP 2024 akan dibawa ke putaran final.

Martin kini memegang keunggulan 24 poin atas Bagnaia, dengan 37 poin tersisa untuk diperebutkan di putaran final, yang sekarang dijadwalkan di Barcelona.

Klasemen MotoGP 2024 - Grand Prix Malaysia

Pos PembalapNATTim (Motor)PoinSelisih
1=Jorge MartinSPAPramac Ducati (GP24)485 
2=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP24)461(-24)
3=Marc MarquezSPAGresini Ducati (GP23)369(-116)
4=Enea BastianiniITADucati Lenovo (GP24)368(-117)
5^1Pedro AcostaSPARed Bull GASGAS Tech3 (RC16)*209(-276)
6˅1Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)206(-279)
7=Maverick ViñalesSPAAprilia Racing (RS-GP24)189(-296)
8=Fabio di GiannantonioITAVR46 Ducati (GP23)165(-320)
9=Franco MorbidelliITAPramac Ducati (GP24)161(-324)
10^1Alex MarquezSPAGresini Ducati (GP23)155(-330)
11˅1Aleix EspargaroSPAAprilia Racing (RS-GP24)146(-339)
12=Marco BezzecchiITAVR46 Ducati (GP23)144(-341)
13=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)108(-377)
14=Jack MillerAUSRed Bull KTM (RC16)84(-401)
15=Miguel OliveiraPORTrackhouse Aprilia (RS-GP24)71(-414)
16=Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP24)66(-419)
17=Johann ZarcoFRALCR Honda (RC213V)53(-432)
18^1Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)31(-454)
19˅1Takaaki NakagamiJPNLCR Honda (RC213V)31(-454)
20^1Augusto FernandezSPARed Bull GASGAS Tech3 (RC16)27(-458)
21˅1Joan MirSPARepsol Honda (RC213V)21(-464)
22=Luca MariniITARepsol Honda (RC213V)14(-471)
23=Pol EspargaroSPARed Bull KTM (RC16)12(-473)
24=Daniel PedrosaSPARed Bull KTM (RC16)7(-478)
25=Stefan BradlGERHRC Test Team (RC213V)2(-483)

Nama yang dicetak tebal = Pembalap yang masih dalam perebutan gelar secara matematis.
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap kehilangan X posisi di kejuaraan.
* Pemula

Klasemen MotoGP 2024 setelah Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joined Crash.net in 2021 as a journalist for Indonesian Edition, Derry is a very skillful and enthusiastic content writer.

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