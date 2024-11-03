Klasemen MotoGP 2024 setelah Grand Prix Malaysia di Sirkuit Sepang
Pembaruan klasemen MotoGP 2024 setelah Grand Prix Malaysia hari Minggu di Sepang, putaran ke-19 dari 20.
Kemenangan Francesco Bagnaia atas Jorge Martin di Grand Prix Malaysia membuat pertarungan MotoGP 2024 akan dibawa ke putaran final.
Martin kini memegang keunggulan 24 poin atas Bagnaia, dengan 37 poin tersisa untuk diperebutkan di putaran final, yang sekarang dijadwalkan di Barcelona.
Klasemen MotoGP 2024 - Grand Prix Malaysia
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Poin
|Selisih
|1
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Pramac Ducati (GP24)
|485
|2
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP24)
|461
|(-24)
|3
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Gresini Ducati (GP23)
|369
|(-116)
|4
|=
|Enea Bastianini
|ITA
|Ducati Lenovo (GP24)
|368
|(-117)
|5
|^1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)*
|209
|(-276)
|6
|˅1
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|206
|(-279)
|7
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP24)
|189
|(-296)
|8
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|VR46 Ducati (GP23)
|165
|(-320)
|9
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pramac Ducati (GP24)
|161
|(-324)
|10
|^1
|Alex Marquez
|SPA
|Gresini Ducati (GP23)
|155
|(-330)
|11
|˅1
|Aleix Espargaro
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP24)
|146
|(-339)
|12
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|VR46 Ducati (GP23)
|144
|(-341)
|13
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|108
|(-377)
|14
|=
|Jack Miller
|AUS
|Red Bull KTM (RC16)
|84
|(-401)
|15
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
|71
|(-414)
|16
|=
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
|66
|(-419)
|17
|=
|Johann Zarco
|FRA
|LCR Honda (RC213V)
|53
|(-432)
|18
|^1
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|31
|(-454)
|19
|˅1
|Takaaki Nakagami
|JPN
|LCR Honda (RC213V)
|31
|(-454)
|20
|^1
|Augusto Fernandez
|SPA
|Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
|27
|(-458)
|21
|˅1
|Joan Mir
|SPA
|Repsol Honda (RC213V)
|21
|(-464)
|22
|=
|Luca Marini
|ITA
|Repsol Honda (RC213V)
|14
|(-471)
|23
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|12
|(-473)
|24
|=
|Daniel Pedrosa
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|7
|(-478)
|25
|=
|Stefan Bradl
|GER
|HRC Test Team (RC213V)
|2
|(-483)
Nama yang dicetak tebal = Pembalap yang masih dalam perebutan gelar secara matematis.
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap kehilangan X posisi di kejuaraan.
* Pemula