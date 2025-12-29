Rea Belajar Lebih Banyak Tentang Kehidupan di WorldSBK

Jonathan Rea mengatakan bahwa kariernya di WorldSBK mengajarkan lebih banyak tentang kehidupan daripada yang bisa diajarkan oleh akademisi mana pun.

Rea berbicara dalam konferensi pers di Jerez menjelang balapan terakhirnya sebagai pembalap full-time di World Superbike pada bulan Oktober, di mana ia juga memberikan penghormatan kepada Chaz Davies sebagai rival terbesarnya sepanjang karier.

Pembalap Irlandia Utara itu bersekolah di awal kariernya, sebelum ia dapat meninggalkan pendidikan secara legal di bawah sistem Inggris. Tetapi World Superbike, atau balap motor secara umum, yang menurutnya lebih mendidik.

“Seperti mimpi,” kata Rea ketika ditanya bagaimana ia akan merangkum kariernya. “Ya, seperti mimpi.

“Orang tua saya memaksa saya untuk bersekolah – saya harus bersekolah.

“Saya pikir olahraga ini, dan Superbike, telah mengajari saya lebih banyak tentang kehidupan, persahabatan, hubungan, bisnis, menang, kalah, daripada yang bisa diajarkan oleh akademisi mana pun.

“Saya hanya bersyukur. Ini seperti mimpi.”

Rea mengakhiri karier balap penuh waktunya pada hari Minggu di Jerez, setelah terjatuh di Superpole Race pada lap pembuka dan mengalami cedera lutut yang membuatnya absen dari Race 2.

Sejak saat itu, ia telah menandatangani kontrak dengan Honda untuk menjadi pembalap uji coba pabrikan Jepang tersebut pada tahun 2026, dengan kemungkinan beberapa penampilan wildcard selama musim depan, termasuk berpotensi di Donington Park dan Portimao.

Xavi Vierge telah menggantikan Rea di Pata Yamaha, sementara kepala kru yang bekerja dengannya pada tahun 2025, Oriol Pallares, telah pindah ke Bimota untuk bekerja dengan Axel Bassani, menggantikan Marcel Duinker.

