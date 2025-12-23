Jonathan Rea Mengenang "Pertarungan Terpanjang" di WorldSBK

Jika karier WorldSBK Jonathan Rea menonjol karena kesuksesannya, itu diraih melawan sejumlah nama besar dalam sejarah kejuaraan.

Berkarier di World Superbike selama 17 musim, Rea telah melintasi berbagai era. Mulai dari dominasi Troy Bayliss dan Max Biaggi, era kejayaanya, sampai akhirnya tahun-tahun Alvaro Bautista dan Toprak Razgatlioglu.

Berbicara pada konferensi pers menjelang balapan terakhirnya sebagai pembalap penuh waktu di Jerez, Jonathan Rea secara khusus mencatat kekuatan persaingan di WorldSBK selama masa kariernya.

“Saya merasa sangat beruntung,” katanya. “Saya memulai kejuaraan ini pada tahun 2008, 2009. Saya berkesempatan balapan dengan yang terbaik: Bayliss, Corser, Haga, Spies, Melandri, Biaggi, Checa, Alvaro [Bautista], Chaz [Davies], Tom Sykes, Guintoli, dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini.”

Tapi, Rea justru memilih seorang pembalap yang tidak meraih gelar sebagai sosok yang memberinya "pertarungan terpanjang" di World Superbike.

Pembalap tersebut adalah Chaz Davies, yang menjadi ujung tombak Ducati selama tahun-tahun dominasinya di WorldSBK.

“Bagi saya, itu Chaz [Davies],” kata Rea, ketika ditanya siapa rival terberatnya. “Tentu saja, itu adalah pertarungan terpanjang – selama bertahun-tahun.

"Saya memiliki banyak rival dari berbagai momen. Saya pikir salah satu yang paling sulit dikalahkan mungkin adalah tahun 2021, kejuaraan dengan Toprak [Razgatlioglu]. Saya rasa baik Toprak maupun saya sebenarnya tidak ingin memenangkan kejuaraan itu! Kami menyia-nyiakan poin berkali-kali.

“Tetapi, sebagai rival, ketika Anda memikirkan sebuah persaingan, [...] Chaz dan saya – selama tahun 2016, 2017, 2018, [itu] adalah tahun-tahun yang sangat istimewa.”

Davies: “Hal-hal itu tidak bisa dipelajari…”

Davies sendiri hadir dalam konferensi pers dan memberikan penghormatannya sendiri kepada Rea.

Bagi pria Wales itu, tekad Rea yang tak tergoyahkanlah yang membedakan pembalap Irlandia Utara itu dari pembalap lain yang mungkin memiliki potensi serupa dalam aspek-aspek tertentu.

“Pertama-tama, terima kasih banyak atas semua yang telah Anda berikan kepada Superbike,” kata Davies.

“Secara pribadi, dan juga untuk rekan-rekan Anda yang lain, yang balapan melawan Anda – kita semua tahu betapa sulitnya, kita semua sangat menderita karenanya.

“Namun, pada saat yang sama, rekan-rekanmu hanya akan mengatakan apa yang mereka pikirkan tentangmu ketika kamu sudah pensiun atau meninggal, dan sekaranglah saatnya menurutku banyak orang bisa terbuka.

“Bagiku, salah satu hal yang paling mengesankan tentangmu adalah sikap ‘pantang menyerah’. Tentu saja aku merasakannya saat balapan melawanmu, tetapi kemudian melihat apa yang terjadi pada tahun 2019 dan sepanjang kariermu – bahkan sampai [...] akhir pekan terakhirmu – kamu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.

“Kamu tidak pernah kehilangan semua itu, aku hanya bisa salut padamu untuk itu. Kurasa itulah yang membedakanmu – serta hal-hal lainnya – dari seorang pembalap hebat. Hal-hal itu tidak bisa dipelajari, itu ada dalam dirimu.”

Setelah pensiun dari WorldSBK Davies kini menjadi pelatih pembalap di Ducati Corse, sedangkan Rea mengemban peran tes untuk proyek World Superbike Honda.