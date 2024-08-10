WorldSBK Portugal: Petrucci Tercepat di Sesi Latihan Terakhir
Hasil sesi latihan bebas terakhir WorldSBK Portugal di Sirkuit Portimao, putaran ketujuh kejuaraan World Superbike 2024.
Danilo Petrucci kembali menunjukkan kecepatannya dengan memuncaki latihan terakhir WorldSBK Portugal yang relatif tenang di Portimao, yang merupakan modal penting baginya jelang kualifikasi.
Setelah memuncaki hari Jumat, Petrucci mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,316 detik, terpaut 0,254 detik dari Alex Lowes di posisi kedua. Alvaro Bautista bertengger di posisi ketiga, terpaut hanya 0,006 detik dari bintang Kawasaki itu.
Toprak Razgatlioglu menjalani sesi penuh setelah hari Jumatnya berakhir lebih awal menyusul masalah motor di FP2, namun ia hanya berada di posisi keempat, rekan satu tim Toprak Michael van der Mark melengkapi lima besar.
Ada dorongan untuk Honda, dengan Iker Lecuona di posisi keenam dan Xavi Vierge di posisi kesepuluh, sementara Jonathan Rea menjadi pembalap Yamaha teratas di posisi kedelapan, tepat di belakang Nicolo Bulega.
WorldSBK Portugal - Portimao - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.316
|2
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:40.570
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.576
|4
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:40.581
|5
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:40.765
|6
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.771
|7
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.796
|8
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.941
|9
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:40.951
|10
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.975
|11
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.037
|12
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.057
|13
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.077
|14
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:41.235
|15
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.262
|16
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.405
|17
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.460
|18
|Axel Bassani
|ITA
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:41.468
|19
|Tito Rabat
|ESP
|Puccetti Racing
|Kawasaki ZX-10RR
|1:41.573
|20
|Philipp Oettl
|GER
|GMT94 Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.836
|21
|Hafizh Syahrin
|MAS
|JDT Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.898
|22
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:43.155
|23
|Adam Norrodin
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:43.191