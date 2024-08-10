WorldSBK Portugal: Petrucci Tercepat di Sesi Latihan Terakhir

Hasil sesi latihan bebas terakhir WorldSBK Portugal di Sirkuit Portimao, putaran ketujuh kejuaraan World Superbike 2024.

Danilo Petrucci, 2024 Portuguese WorldSBK. - Gold and Goose.
Danilo Petrucci, 2024 Portuguese WorldSBK. - Gold and Goose.
© Gold & Goose

Danilo Petrucci kembali menunjukkan kecepatannya dengan memuncaki latihan terakhir WorldSBK Portugal yang relatif tenang di Portimao, yang merupakan modal penting baginya jelang kualifikasi.

Setelah memuncaki hari Jumat, Petrucci mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 40,316 detik, terpaut 0,254 detik dari Alex Lowes di posisi kedua. Alvaro Bautista bertengger di posisi ketiga, terpaut hanya 0,006 detik dari bintang Kawasaki itu.

Toprak Razgatlioglu menjalani sesi penuh setelah hari Jumatnya berakhir lebih awal menyusul masalah motor di FP2, namun ia hanya berada di posisi keempat, rekan satu tim Toprak Michael van der Mark melengkapi lima besar.

Ada dorongan untuk Honda, dengan Iker Lecuona di posisi keenam dan Xavi Vierge di posisi kesepuluh, sementara Jonathan Rea menjadi pembalap Yamaha teratas di posisi kedelapan, tepat di belakang Nicolo Bulega.

WorldSBK Portugal - Portimao - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:40.316
2Alex LowesGBRKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:40.570
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:40.576
4Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:40.581
5Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:40.765
6Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:40.771
7Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:40.796
8Jonathan ReaGBRPata Prometeon YamahaYamaha R11:40.941
9Scott ReddingGBRBonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:40.951
10Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:40.975
11Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:41.037
12Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:41.057
13Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:41.077
14Garrett GerloffUSABonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:41.235
15Andrea LocatelliITAPata Prometeon YamahaYamaha R11:41.262
16Bradley RayGBRMotoxracing YamahaYamaha R11:41.405
17Michael Ruben RinaldiITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:41.460
18Axel BassaniITAKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:41.468
19Tito RabatESPPuccetti RacingKawasaki ZX-10RR1:41.573
20Philipp OettlGERGMT94 YamahaYamaha R11:41.836
21Hafizh SyahrinMASJDT Racing TeamDucati Panigale V4 R1:41.898
22Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:43.155
23Adam NorrodinMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:43.191

 

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