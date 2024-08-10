WorldSBK Portugal: Razgatlioglu Pole, 15 Pembalap dalam Satu Detik

Hasil sesi kualifikasi Superpole WorldSBK Portugal, putaran ketujuh kejuaraan World Superbike 2024 di Sirkuit Portimao.

Toprak Razgatlioglu, 2024 Portuguese WorldSBK. - Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2024 Portuguese WorldSBK. - Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu kembali ke puncak timesheets saat itu dihitung pada kualifikasi Superpole WorldSBK Portimao di Sirkuit Portimao, Sabtu (10/8).

Setelah memulai hari Sabtu di posisi empat pada FP3, Razgatlioglu pulih dengan mencatatkan laptime 1 menit 38,783 detik yang luar biasa untuk mengamankan pole kelimanya musim ini.

Pembalap Kawasaki Alex Lowes melanjutkan tren positifnya dengan berada di posisi kedua, terpaut 0,104 dari Toprak, dengan pembalap tercepat dari hari Jumat Danilo Petrucci melengkapi starter baris depan.

Duet Aruba.it Ducati berada di baris kedua, dengan Nicolo Bulega keempat dan Alvaro Bautista keenam. Keduanya dipisahkan oleh rekan satu tim Razgatlioglu di BMW, Michael van Der Mark.

Andrea Locatelli memimpin Jonathan Rea saat duet Pata Yamaha berada di P7 dan P8, dengan Garrett Gerloff dan Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.

Itu adalah sesi kualifikasi yang ketat, dengan jarak dari pole-sitter Razgatlioglu menuju posisi ke-15, yang ditempati oleh Andrea Iannone, tidak sampai satu detik.

Race 1 akan dimulai pada pukul 18:00 waktu setempat, atau 00:00 tengah malam Waktu Indonesia Barat.

WorldSBK Portugal - Portimao - Hasil Kualifikasi Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:39.783
2Alex LowesGBRKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:39.887
3Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:39.971
4Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:40.127
5Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M 1000 RR1:40.246
6Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:40.361
7Andrea LocatelliITAPata Prometeon YamahaYamaha R11:40.386
8Jonathan ReaGBRPata Prometeon YamahaYamaha R11:40.398
9Garrett GerloffUSABonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:40.471
10Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:40.505
11Tito RabatESPPuccetti RacingKawasaki ZX-10RR1:40.518
12Axel BassaniITAKawasaki Racing TeamKawasaki ZX-10RR1:40.538
13Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:40.592
14Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:40.608
15Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:40.775
16Scott ReddingGBRBonovo Action BMWBMW M 1000 RR1:40.813
17Michael Ruben RinaldiITAMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:40.849
18Bradley RayGBRMotoxracing YamahaYamaha R11:40.983
19Hafizh SyahrinMASJDT Racing TeamDucati Panigale V4 R1:41.512
20Philipp OettlGERGMT94 YamahaYamaha R11:41.621
21Adam NorrodinMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:42.769
22Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:43.181
23Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:43.308

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