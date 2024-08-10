WorldSBK Portugal: Razgatlioglu Pole, 15 Pembalap dalam Satu Detik
Hasil sesi kualifikasi Superpole WorldSBK Portugal, putaran ketujuh kejuaraan World Superbike 2024 di Sirkuit Portimao.
Toprak Razgatlioglu kembali ke puncak timesheets saat itu dihitung pada kualifikasi Superpole WorldSBK Portimao di Sirkuit Portimao, Sabtu (10/8).
Setelah memulai hari Sabtu di posisi empat pada FP3, Razgatlioglu pulih dengan mencatatkan laptime 1 menit 38,783 detik yang luar biasa untuk mengamankan pole kelimanya musim ini.
Pembalap Kawasaki Alex Lowes melanjutkan tren positifnya dengan berada di posisi kedua, terpaut 0,104 dari Toprak, dengan pembalap tercepat dari hari Jumat Danilo Petrucci melengkapi starter baris depan.
Duet Aruba.it Ducati berada di baris kedua, dengan Nicolo Bulega keempat dan Alvaro Bautista keenam. Keduanya dipisahkan oleh rekan satu tim Razgatlioglu di BMW, Michael van Der Mark.
Andrea Locatelli memimpin Jonathan Rea saat duet Pata Yamaha berada di P7 dan P8, dengan Garrett Gerloff dan Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.
Itu adalah sesi kualifikasi yang ketat, dengan jarak dari pole-sitter Razgatlioglu menuju posisi ke-15, yang ditempati oleh Andrea Iannone, tidak sampai satu detik.
Race 1 akan dimulai pada pukul 18:00 waktu setempat, atau 00:00 tengah malam Waktu Indonesia Barat.
WorldSBK Portugal - Portimao - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:39.783
|2
|Alex Lowes
|GBR
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:39.887
|3
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:39.971
|4
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.127
|5
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M 1000 RR
|1:40.246
|6
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.361
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.386
|8
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Prometeon Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.398
|9
|Garrett Gerloff
|USA
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:40.471
|10
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.505
|11
|Tito Rabat
|ESP
|Puccetti Racing
|Kawasaki ZX-10RR
|1:40.518
|12
|Axel Bassani
|ITA
|Kawasaki Racing Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:40.538
|13
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.592
|14
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.608
|15
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.775
|16
|Scott Redding
|GBR
|Bonovo Action BMW
|BMW M 1000 RR
|1:40.813
|17
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:40.849
|18
|Bradley Ray
|GBR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:40.983
|19
|Hafizh Syahrin
|MAS
|JDT Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:41.512
|20
|Philipp Oettl
|GER
|GMT94 Yamaha
|Yamaha R1
|1:41.621
|21
|Adam Norrodin
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:42.769
|22
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:43.181
|23
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:43.308