WorldSBK Italia 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Cremona
Hasil lengkap sesi FP3 putaran WorldSBK Italia 2025 di Sirkuit Cremona.
Alvaro Bautista bangkit dari tiga kecelakaan yang dialaminya pada hari Jumat untuk memuncaki FP3 pada Sabtu pagi di Sirkuit Cremona menjelang Superpole di WorldSBK Italia.
Bautista unggul 0,150 detik dari Andrea Locatelli di posisi kedua, sementara Sam Lowes melengkapi posisi tiga teratas. Nicolo Bulega dan Remy Gardner melengkapi posisi lima teratas, sementara Toprak Razgatlioglu berada di urutan keenam tercepat.
Iker Lecuona, Danilo Petrucci, Andrea Iannone, dan Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.
Alex Lowes mengalami kecelakaan di awal sesi di tikungan pertama. Pembalap Bimota itu menyelesaikan sesi di posisi ke-17.
WorldSBK Italia 2025 - Cremona - Hasil Free Practice 3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.439
|2
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:28.589
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.603
|4
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.720
|5
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:28.757
|6
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:28.758
|7
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:28.884
|8
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.897
|9
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:28.913
|10
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:28.966
|11
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:29.040
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:29.283
|13
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.327
|14
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.347
|15
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:29.384
|16
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:29.401
|17
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:29.493
|18
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.785
|19
|Tito Rabat
|ESP
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:29.796
|20
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:29.941
|21
|Tarran Mackenzie
|GBR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:30.243
|22
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:30.335
|23
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|Ducati Panigale V4 R
|1:30.941
|24
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:32.354
Rekor WorldSBK Cremona:
- Lap tercepat: 1:27.953 (Nicolo Bulega, 2024)
- Lap balapan tercepat: 1:28.289 (Danilo Petrucci, Superpole Race 2024)