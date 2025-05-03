WorldSBK Italia 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Cremona

Hasil lengkap sesi FP3 putaran WorldSBK Italia 2025 di Sirkuit Cremona.

Alvaro Bautista, 2025 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Alvaro Bautista, 2025 Italian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Alvaro Bautista bangkit dari tiga kecelakaan yang dialaminya pada hari Jumat untuk memuncaki FP3 pada Sabtu pagi di Sirkuit Cremona menjelang Superpole di WorldSBK Italia.

Bautista unggul 0,150 detik dari Andrea Locatelli di posisi kedua, sementara Sam Lowes melengkapi posisi tiga teratas. Nicolo Bulega dan Remy Gardner melengkapi posisi lima teratas, sementara Toprak Razgatlioglu berada di urutan keenam tercepat.

Iker Lecuona, Danilo Petrucci, Andrea Iannone, dan Dominique Aegerter melengkapi 10 besar.

Alex Lowes mengalami kecelakaan di awal sesi di tikungan pertama. Pembalap Bimota itu menyelesaikan sesi di posisi ke-17.

WorldSBK Italia 2025 - Cremona - Hasil Free Practice 3

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:28.439
2Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:28.589
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:28.603
4Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:28.720
5Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:28.757
6Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:28.758
7Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:28.884
8Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:28.897
9Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:28.913
10Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:28.966
11Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:29.040
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:29.283
13Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:29.327
14Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:29.347
15Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:29.384
16Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:29.401
17Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:29.493
18Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:29.785
19Tito RabatESPMotoxracing YamahaYamaha R11:29.796
20Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:29.941
21Tarran MackenzieGBRPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:30.243
22Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:30.335
23Gabriele RuiuITABmaxDucati Panigale V4 R1:30.941
24Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:32.354

Rekor WorldSBK Cremona:

  • Lap tercepat: 1:27.953 (Nicolo Bulega, 2024)
  • Lap balapan tercepat: 1:28.289 (Danilo Petrucci, Superpole Race 2024)
WorldSBK Italia 2025: Hasil Free Practice 3 dari Sirkuit Cremona
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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